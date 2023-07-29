В этой статье вы узнаете простую и эффективную технику, которая поможет простить и принять ваших родителей от Рами Блекта

Прошлое может как забирать у нас энергию, так и давать силы. Если у вас есть не прощенные обиды или чувство вины за то, что вы кого-то обидели, то, вероятно, в настоящем у вас возникают проблемы. Люди, которые символизируют для нас прошлое, – наши родители. Если вы за что-то на них обижены и не можете простить, то у вас закрывается энергетическая поддержка рода и Вселенной. Это может отразиться и на ваших детях.

Как принять и простих родителей

Почитайте ваших родителей

Техника прощения и принятия родителей

К примеру, если в вашей семье из поколения в поколение повторяются обиды на мужчин, то прекращается приток мужской энергии и, как следствие, невозможен успех во многих видах деятельности; у женщин не складывается личная жизнь, появляются болезни, которые локализуются в правой части тела.

Почитайте ваших родителей

Если вам кажется, что ваши родители живут неправильно, вспомните, что они дали вам жизнь. Нам даются родители, которых мы заслужили, и те, которые лучше всего подходят для отработки задач судьбы. В России уважение к родителям искоренялось долгие годы. Считалось, что ради служения родине можно отказаться от своих родных. Но это неуважение к роду.

Многим из нас кажется, что родители слишком консервативны, не воспринимают новые знания. Но задумайтесь над тем, что звучит во многих религиях: «Чти отца и мать своих». Почитай их без каких-либо условий!

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Техника прощения и принятия родителей

Делается она на растущую Луну. Данная техника работает с подсознанием человека, с правым полушарием мозга, поэтому она меняет коренным образом наше отношение к этому миру.

Для папы практика начинается с Воскресенья; для мамы – с Понедельника.

Нужно начать писать в воскресенье (понедельник) ЛЕВОЙ рукой минимум 10 раз в день в течении 2-х месяцев такую фразу

«Дорогой папа, ИМЯ. Прости меня, пожалуйста, за все, и я тебя тоже прощаю. Я желаю тебе Божественной любви и счастья!»

После того, как написали 10 раз (обычно уходит 30 минут), ставите фото папы (мамы), читаете что написали, и делаете поклон. И так продолжать в течение 2-х месяцев. Проработка очень серьезна и результаты вас поразят. И не имеет значения, живы родители или нет.

Вдобавок ко всему по воскресеньям и понедельникам очень благоприятно делать по 10 поклонов в день родителям (папе – в воскресенье, маме – в понедельник). Также ставите фото, произносите от сердца, что хотите сказать, например: «Папа, я принимаю тебя таким, какой ты есть, и благодарю тебя за все. Желаю тебе любви и счастья» и делаете поклон.

Поклон, как и практика написания левой рукой, работает с подсознанием и меняет все эти установки.опубликовано econet

Автор Рами Блект

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