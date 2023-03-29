Техника СТОП: Всего 2 вопроса, которые изменят качество жизни!

В этой статье я постарался более полно раскрыть, на мой взгляд, очень эффективную✅ технику «СТОП»✅. Практикуя которую и переведя ее в навык, можно легко возвращаться в состояние «Здесь и сейчас», принимать ответственность за свое поведение и осознанно принимать решения.

Я решил более детально раскрыть самую простую и самую действенную технику по управлению своим состоянием. Суть этой техники очень хорошо описывает закон системного мышления, который гласит: «Чтобы описать систему, нужно выйти за ее пределы». Т.е. пока мы замкнуты в самом себе, у нас нет шансов понаблюдать за собой, понять самого себя, и свою выгоду от этого поведения. Да, эта техника СТОП. Ее можно применять практически в любых случаях, когда мы чувствуем, что теряем управление ситуацией и вовлекаемся в чужую игру или игру своего разума.

Как освободиться от тревоги и страхов: Техника «СТОП»

Напомню, что прежде всего, как и любой другой навык – техника СТОП требует тренировок.

Доказано, что человек выстраивает новые нейронные связи за 21 день, а это значит, чтобы привить новое поведение, стоит тренироваться 21 день подряд.

Для начала, я рекомендую ставить будильник в рабочее время суток на каждые 15 -20 минут. При каждом срабатывании будильника говорим себе СТОП!

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И задаём себе 2 вопроса:

- Что я сейчас делаю?

- Ведет ли это меня к моей цели?

Задавая эти вопросы, вы возвращаетесь в состояние «здесь и сейчас», осознаете, что вы сейчас делаете, ваше это или нет. И, самое важное, в самом вопросе есть ответ, ведет ли меня это к цели, и напоминает, что и для чего я это делаю.

Давайте вспомним, что человек во всем и всегда ищет смысл, даже если этого не осознает. Тогда, если есть какой-то смысл такого нашего поведения, можно задать себе еще один вопрос на выявления скрытого намерения:

- Какую выгоду я получаю, когда я так себя веду?

И это очень важный вопрос, на который стоит ответить себе максимально честно!

Т.к. ответив на этот вопрос, мы осознаем, что именно мы ходим достичь, какую потребность закрыть, действуя тем или иным образом. Тогда, и только тогда, когда мы поймем, чего же мы всё-таки добиваемся, даже, не осознавая этого, мы сможем найти другие, приемлемые модели поведения, помогающие нам закрыть эти потребности.

Возможно кому-то это может показаться очень простым, чтобы делать. Кто-то может сказать, да это и так все понятно, чего делать-то….

Хотите меняться? Хотите достичь большего? Просто - делайте!

И я уверен, что уже через месяц, вы заметите, как вы изменились и как изменилось ваше качество жизни!опубликовано econet

Автор Виталий Наумов

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet