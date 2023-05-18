Техника управления обстоятельствами

Вода - самое удивительное вещество на нашей планете. Она не имеет вкуса, цвета и запаха. Всё живое на планете вышло из вод океана. Вода имеет уникальное свойство записывать и передавать информацию. И этим можно пользоваться, чтобы управлять своей жизнью.

Очень часто мы слышим от себя или от других - так сложились обстоятельства. Помешали обстоятельства. Не повезло. Ты тоже слышал, я думаю, и даже произносил что-то подобное. А ведь первое, что написано в святых книгах: «Вначале было Слово». То есть Бог своими словами сотворил наш мир. А мы своими - творим свой.

Вода записывает и передает информацию

Воде была дана волшебная власть стать соком жизни на Земле. (Леонардо да Винчи)

Ты сейчас подумаешь: «Ну вот... опять начитался книжек и умничает. Лучше бы что-то дельное предложил!»

А ты будешь делать каждый день то, что я предложу? Я предложу.

В статье про Обыкновенный источник необыкновенных сил я писал о важной роли воды в жизни человека и всех живых Организмов. Вот просто начни пить достаточное количество воды - и твое физическое здоровье уже улучшится. А если ты будешь пить воду особым образом, который я сейчас опишу - ты научишься управлять обстоятельствами.

Свойства Молекулы Воды и самого вещества, называемого Обыкновенной Водой, удивительны и уникальны. Обыкновенная Вода не имеет формы, цвета, вкуса и запаха!

Помните, как в школе наливали воду в сосуды разной формы и старательно записывали вывод: вода не имеет формы, но сохраняет объем. И сегодня мы воспользуемся этим свойством и придадим воде форму стакана.

Этот метод я подсмотрел у Хозе Сильва и Вадима Зеланда, а эти ребята знают толк в подобных вещах.

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Техника стакана воды

Проснувшись утром, налей воду в стакан, возьми его двумя руками (можешь и одной, вообще ничего не изменится) и мысленно или вслух произнеси фразу:

- Это все, что мне нужно, чтобы обстоятельства развивались самым наилучшим для меня образом!

После чего выпей воду мелкими глотками. Все.

Вариантов этого священнодействия много. Можно представлять, как проходит твой день – так, как ты хочешь, чтобы он проходил. Можно слова разные говорить, и вслух, и про себя. И воду ставить в изголовье с вечера. Отпивать половину перед сном, а вторую как проснешься. И руки по-особому складывать. И молитву читать. И проговаривать аффирмации. И желания загадывать. И переливать воду из стакана в стакан 50 раз.

Дело в том, что самое странное и необычное свойство воды - записывать и передавать информацию. Это доказано уже давно и не нуждается в подтверждении. Целые научные трактаты написаны. Терабайты фото, где зафиксировано, как вода меняет структуру от различной музыки и разных слов.

Монахи произносят над набранной из водоема водой молитву, и она становится чистой! Одну каплю святой воды помещают в сосуд с простой водой, и она тоже становится святой. Различные эзотерические практики часто используют заговоры на воду.

Расскажу о своем знакомстве со структурированной водой. Лет десять назад меня безуспешно лечили врачи от непонятной болезни. Как потом оказалось, это было затяжное двухстороннее воспаление легких, которое я переносил на ногах, одновременно занимаясь тяжелым физическим трудом.

Врачи футболили меня от одного к другому, пока я случайно не попал к гомеопатам. Каким-то хитрым приборчиком они ставили диагноз и структурировали воду, подбирая лекарство именно к конкретному организму с конкретными заболеваниями. Эти действия были очень похожи на шарлатанство, но несмотря на мое неверие, лекарство сработало! Я выздоровел! То есть законы природы существуют и действуют независимо от нас. Но если мы их знаем, почему бы не извлечь из них пользу?

Можно даже произносить эти слова и представлять, как ты пьешь виртуальную воду - и тоже будет эффект! Тогда твое желание будет записываться прямо на те 70 % воды, которые содержатся в каждой клетке твоего организма.

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Мы же из чего состоим? Не забыл?

Вода, над которой ты проговорил эти слова, будет действовать, как активатор.

Утром, когда желудок пустой, она практически сразу попадает в тонкий кишечник, и всасывается прямиком в кровь. И твой организм получает команду действовать в том направлении, которое ты обозначил.

Кстати, интересное наблюдение: во многих странах есть традиция выпивать во время застолья «за здоровье». Правда, жидкости, которые при этом употребляют, не сильно способствуют улучшению здоровья. Но, возможно, это искаженная традиция пить позитивно заряженную воду, которая осталась от наших предков!

Вы удивитесь, но в интернете есть даже специальные группы. Там можно обратиться к участникам с просьбой «выпить воды» для получения того или иного результата. Когда большое количество людей фокусирует свои позитивные намерения на чем-либо, допустим, желают человеку выздоровления, получаются неожиданно мощные результаты. В данном случае вода служит усилителем намерения.

Когда ты принял решение и дал организму, мозгу и подсознанию команду искать все благоприятные возможности для реализации твоего желания, запускаются механизмы реализации. Они будут искать и найдут наилучшие варианты из тех, что возникнут!

Конечно же, ты не можешь остановить землю и повернуть реки вспять. И разные препятствия будут возникать. И неблагоприятные обстоятельства будут складываться. Но ты сможешь воспользоваться теми возможностями, которые даст тебе Вселенная. И отказаться от тех, которые приведут тебя к нежелательному опыту.

Вот, например, едет человек на велосипеде. Он же не измеряет в этот момент центробежную силу, не вычисляет угол наклона и сопротивление воздуха. Он точно знает: «Велосипед работает». То есть он пользуется тем, что было изобретено и проверено другими людьми, не влезая в теоретическую физику. Вот так и с нашим волшебным стаканчиком водички – он работает!

И когда я говорю каждое утро: «Это все, что мне нужно, чтобы обстоятельства складывались самым лучшим для меня образом!»

И с удовольствием выпиваю воду…

Я не только верю, а точно знаю...

Что все обстоятельства, которые сложатся сегодня...

Будут для меня самыми благоприятными в этот день!

Пей воду, верь в успех, и пусть все сбудется, как ты задумал, и даже лучше!опубликовано econet

Автор Березникер Никита

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