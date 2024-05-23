Тем, кто устал от жизни: 7 советов

Бывает ли у вас состояние, когда вы настолько устаете, что вам абсолютно ничего не хочется? Если постоянно жить в сумасшедшем ритме и работать из последних сил, то потом не стоит удивляться диагнозу депрессия, выбраться из которой крайне сложно. Усталость от жизни – это полная апатия и чувство безысходности. Давайте разберемся, как не загнать себя в угол или как выбраться из него, если вы уже там.

Художник Фредерик Лейтон

Безусловно, есть люди, которым нравится постоянно работать и куда-то спешить. Им никогда не надоедает этот сумасшедший ритм, при этом они всегда находят, чему порадоваться. Но не все могут быть такими. Кто-то успешно руководит крупной компанией, а кто-то метет опавшие листья. Супер успешные и уставшие от жизни люди никогда не поймут друг друга, поскольку каждому свое. Но если лично вы чувствуете, что у вас больше не осталось сил, остановитесь и подумайте, чем вы можете себе помочь.

Что делать, если вы устали от жизни

Для начала осознайте проблему

Важно понимать, что с вами происходит – вы устали физически и эмоционально? В первом случае достаточно устроить себе выходные, а во втором случае требуется более серьезный подход к решению проблемы. А часто бывает, что две проблемы возникают одновременно.

Для начала дайте отдохнуть своему телу, как минимум пару дней постарайтесь ничего не делать, даже если это кажется сложным. Если выходные оказались бесполезными, проанализируйте свое эмоциональное состояние. Постарайтесь понять, что послужило «последней каплей» – скандал с родственниками, неурядицы на работе, долги и прочее. Помните, что каждый человек сталкивается с теми или иными проблемами, а для того чтобы их решать, необходимо разрабатывать четкий план действий. Эмоциональная усталость – это состояние, которое знакомо каждому, но вы можете научиться контролировать свои эмоции.

Дайте ситуации реальную оценку

Оцените свою жизнь и выясните, по какой причине вам не хочется больше действовать. Можете записать все, что вас волнует в настоящий момент, это поможет взглянуть на ситуацию со стороны и найти выход. Может быть вы обнаружите, что как таковой проблемы не существует и вы просто не контролировали своих эмоций и потратили силы зря. А если, к примеру, все трудности начались из-за разногласий в семье, то нужно откровенно сказать родне о своих чувствах и переживаниях, желании получить помощь и поддержку. Выход можно найти в любой ситуации, а игнорировать проблему не стоит.

Уделите время себе

Если вы поняли, что устали эмоционально, позаботьтесь о себе. Останетесь в одиночестве, отдохните, постарайтесь ни о чем не думать, займитесь любимым делом, просто почитайте книгу или посмотрите фильм. Прислушайтесь к своим внутренним ощущениям, вспомните о положительных моментах и полностью погрузитесь в них. Когда человек живет обыденной жизнью, он не замечает, сколько всего интересного происходит в мире. Иногда побыть в одиночестве очень полезно, чтобы восстановить внутренние силы и посмотреть то все проблемы иначе.

Перемены помогают избежать усталости от жизни

Ежедневно нам приходится выполнять множество монотонных задач, а когда это надоедает, то нас настигает депрессия. Чтобы вырваться из порочного круга, нужны перемены. Иногда достаточно пройтись пешком с работы домой, зайти в другой магазин, обновить гардероб или сделать новую прическу. Эти простые вещи помогают наладить эмоциональный баланс. При этом для человека важно общение, особенно здоровое общение в семье. Откровенно говорите о своих проблемах с партнером, а с детьми чаще играйте. Это самые близкие люди, которые готовы прийти вам на помощь в любой ситуации.

Как спастись от усталости

Для начала поставьте перед собой эту цель. Помните, что в любой момент вы можете изменить свою жизнь. Определите, чего именно вы хотите – выплатить долг, сменить работу или открыть свое дело. Любая проблема временна, а если вы не будете пытаться что-то изменить, то никогда не вырветесь из этого круга, и все время будете чувствовать себя уставшим. Вы уникальный человек, наделенный массой положительных качеств, не позволяйте себе хандрить и научитесь контролировать эмоции.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Художник Данте Габриэль Россетти

Есть несколько полезных упражнений, которые нужно выполнять ежедневно, чтобы не чувствовать усталость:

1. Запомните, что выход можно найти всегда. Не настраивайте себя изначально негативно. Поставьте перед собой цель, что обязательно добьетесь желаемого.

2. Помните, что все меняется, еще пять лет назад у вас были совершенно другие проблемы и вам они тоже казались неразрешимыми. Прошло время и все наладилось. Будьте честны сами с собой.

3. Не думайте о прошлом. Если вы постоянно будете о чем-либо сожалеть или на кого-либо обижаться, это только ухудшит ваше эмоциональное состояние. Рисуйте в воображении счастливое будущее с массой приятных событий.

4. Найдите, за что можно благодарить вашу судьбу. Вы поймете, что и раньше были счастливы, просто сейчас немного сбились с пути.

5. Занимайтесь приятными делами. Каждый день делайте то, что вам нравится. Просыпайтесь по утрам с удовольствием, балуйте себя вкусным кофе, читайте любимую книгу или вяжите. Не забывайте чаще гулять на свежем воздухе.

6. Делайте в работе небольшие перерывы и выделите хотя бы один день в неделю для себя, когда вы разрешаете себе абсолютно ничем не заниматься.

7. Займитесь творчеством. Это очень полезно для нервной системы. Возможно, творческий процесс и поможет вам найти решение той или иной проблемы.

8. Никогда не теряйте веру в себя. У вас все получится, стоит только захотеть. Найдите для себя оптимальный способ исцеления и следите за своим физическим и эмоциональным состоянием, тогда жизнь заиграет новыми красками, а все проблемы не будут казаться настолько сложными. Не придерживайтесь стереотипов, навязанных обществом. Если люди считают, что успешность это огромная квартира, счет в банке, множество вещей в гардеробе и руководящая должность, то у вас может быть совершенно другое понятие счастья. Живите в первую очередь для себя, а не для других.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet