Терпение не приводит ни к чему, кроме усталости и опустошённости

Чем больше человек терпит в отношениях, тем меньше надежды, что что-то изменится. Это, наверно, очень устраивает окружающих. Дискомфорт ведь испытываете вы, а не они. Терпите вы. Но благодарности за это ждать не стоит.

Многие женщины заблуждаются, думая, что вслед за длительным терпением дискомфорта или плохого обращения к себе, после многих лет "служения семье" вопреки своим желаниям и потребностям, последует благодарность и признание их героизма.

Терпение редко вознаграждается

В реальности так почти никогда не происходит. То, как вы себя ведёте, принимается окружающими людьми за норму. Они считают, что всё в порядке, что вы терпите что-либо, потому что вам это нравится. И, если уж быть до конца честными, по большей части никто и не замечает того, что вы что-то терпите.

Нам долго внушали, что в терпении есть какая-то романтика, красота, героизм и долг, что потом, когда-нибудь, кто-то обязательно оценит наши страдания и наши усилия, и нам воздастся. На самом деле - нет.

Нам самом деле, пренебрегая своими желаниями, потребностями и своим комфортом, мы просто показываем людям, что с нами так можно обращаться. Что мы можем делать вот это и это, даже если сильно не хочется или даже если кажется, что не можем. Что не стоит считаться с нашим мнением, потому что мы всегда можем уступить и потерпеть, если что-то не подходит.

Терпеть - это плохая стратегия. Можно отказаться от всего задуманного, от всех своих стремлений и представлений о собственной жизни, от своих принципов и идеалов, в конце концов, и от себя самого, и потерпеть. Но важно помнить, что это не будет иметь никакого эффекта, кроме усталости, разочарования и сожаления о потраченном времени. опубликовано econet

Автор Елена Боровик

фото Peter Lindberg

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet