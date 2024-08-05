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Тест: абьюзер или странная фигня?

Источник: facebook.com 05 августа 2024 6546
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Абьюз в отношениях может быть изощренным и завуалированным. И чем более он скрыт от окружающих, тем сложнее его выявить. Но вы чувствуете, что с партнером что-то не так и ваши отношения развиваются по неправильному сценарию. Как вывести абьюзера на чистую воду?

Тест: абьюзер или странная фигня?

В сети можно найти разные тексты о том, как понять, вы живёте с абьюзером или нет. Это очень хорошая тенденция, но человеческие отношения намного сложнее двух полярностей "добро и зло". Довольно часто в семейной терапии все сложно, потому что никто не абьюзер, но оба с трудностями.

Никто не абьюзер?

При этом, как правило, никто не готов к тому, что начинает происходить: например, один из участников пары спит до часу дня, или питается только солёными артишоками, или во всем в порядке, но ненавидит людей с нижегородским выговором: заранее предсказать чужие странности невозможно.

И вот именно тут бывает сложность: вроде и человек хороший, может быть, у вас даже дети общие, а потом ты узнаешь, что по выходным он участвует в викторинах "лучший способ съесть собаку", на личные деньги издает брошюры о том, как полезно лечение выкрашенными в фиолетовый желудями, или треть зарплаты отдает на выплату кредита, взятого на бизнес по продаже стеклянных молотков.

Тест: абьюзер или странная фигня?

Можно ли жить с человеком, который так отличается?

Возможно всё. Но есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

  • наносят ли странности партнёра ущерб (финансовый, психологический, репутационный, моральный)?
  • нарушает ли он договоренности и обещания, не держит слово?
  • требует ли он одностороннего уважения к своим особенностям (ваши особенности уважать необязательно)?
  • присутствует ли газлайтинг (например, заведённая им коза съела вашу сумку, а он убеждает, что сумка просто была старая и износилась)?
  • нормализует ли он свое действительно странное поведение (например, он вживил чип в зубы ваших детей и утверждает, что все так делают)?
  • говорят ли ваши друзья, что ваш партнёр - необычный (странный, иногда они не понимают, что он имеет в виду)?
  • избегают ли вас друзья?

Если на большее количество вопросов вы ответили "да", то есть вероятность, что даже без отсутствия прямого абьюза эти отношения вряд ли вам полезны. Возможно, имеет смысл обратиться за поддержкой или просто поговорить об этих странностях с кем-то, кто будет на вашей стороне.опубликовано econet

Автор Лито Адриана

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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психология Лито Адриана отношения абьюз партнер Газлайтинг

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