ТЕСТ: Кто формирует у ребёнка чувство вины? Возможно, это вы

Кто формирует у ребёнка чувство вины? Не вы ли сами? Тест в этой статье поможет вам узнать, соблюдаете ли вы чувство меры, когда учите его «что такое хорошо, что такое плохо».

Привычка быть виноватым не возникает на пустом месте. Нас готовят к этому с детства, и, надо сказать, из многих деток получаются прекрасные ученики. А потом, когда они сами становятся родителями (и учителями своих детей), эстафета продолжается. Младенцы виноватыми не бывают, потому что ещё не знают, что такое «плохо», а что такое «хорошо». Постепенно мы их этому обучаем.

Не учите детей быть виноватыми

А как же иначе? Каждый ребёнок должен научиться сдерживать свои импульсы, усвоить и соблюдать множество правил общественного поведения, отличать дурное от хорошего. Так мы делаем из ребёнка цивилизованного человека. В процессе такого научения мы одобряем или порицаем его. И этим, вольно или невольно, пробуждаем чувство вины.

Начинается это, когда первый раз родители говорят ребёнку «извинись». Извинись перед тётей за то, что сказал, что она толстая. Она обиделась (потому что это правда), проси прощения. Извинись за то, что ударил мальчика (хотя он первый начал). А ребёнок не чувствует себя виноватым — он сказал правду, то, что есть на самом деле, или старался защитить девочку. А ведь его учат быть честным и защищать слабых.

И поскольку ребёнок не может противостоять взрослым, ему приходится смириться и, может быть, считать, что он на самом деле виноват. И это первый шаг к внутреннему расколу. Родители учат говорить правду и заставляют извиняться за то, что он её произнес.

Они не объясняют, почему надо делать так-то и так-то, не следят, чтобы действия их ребёнка соответствовали принципам. Конечно, со временем ребёнок адаптируется к этой двойственности. Но у одних детей вина остаётся полезным сигналом, корректирующим поведение, у других перерастает в комплекс вины. (А это уже дискомфорт, напряжённость, страхи и потеря уверенности в себе.)

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Тест "Чья вина?"

Кто формирует у ребёнка чувство вины? Не вы ли сами? Этот тест поможет вам узнать, соблюдаете ли вы чувство меры, когда учите его «что такое хорошо, что такое плохо». Вопросы в тесте расположены по возрастающему принципу (по возрасту: от малыша к подростку).

1. Вообще-то ваш малыш уже умеет проситься на горшок, но тут «согрешил» и намочил штанишки. Что вы скажете:

А. Хорошие детки штанишки не пачкают.

Б. Давай скорей переоденемся, попка любит быть сухой.

2. Знакомая тётя спрашивает ребёнка: «Кого ты любишь больше: маму или папу?» Малыш молчит. Что вы скажете тёте?

А. Ну, скажи тёте, кого любишь больше?

Б. Тётя, а ты какую свою ножку любишь больше, левую или правую?

3. В выходной день вы решаете, что пора навести порядок в детской, и говорите об этом ребёнку. Вы вместе взялись за дело. Но вдруг замечаете, что малыш, вместо того чтобы убирать игрушки на место, достал конструктор и с увлечением что-то там строит. Что сделаете вы?

А. Сдержу возмущение и объясню ему, что порядок наводится не так.

Б. Дам ещё поиграть немножко и предложу взяться за уборку; в конце концов, я сама виновата: надо было контролировать этот процесс.

4. Ваш ребёнок на улице закатил истерику. Вы срочно доставили его домой. Собираясь его наказать, что вы скажете:

А. Ты плохой мальчик/девочка, посиди и подумай.

Б. Ты плохо поступил/а, посиди и подумай.

5. К вам в гости пришла лучшая подруга. Пока вы с нею болтали на кухне, ваш ребёнок трудился в коридоре: разрисовывал акварелью её велюровые сапожки. Что вы сделаете, когда подруга уйдёт?

А. Поставлю его в угол (или посажу в «штрафное» кресло).

Б. Скажу, что теперь я не успею рассказать ему сказку, потому что пойду зарабатывать на новые сапожки подруге.

6. Сегодня в вашего ребёнка словно бесёнок вселился, он всё делает наперекор и совсем не реагирует на ваши взывания и замечания. Вы не выдерживаете и говорите: «Будешь так себя вести, уйду». Раздаётся телефонный звонок и оказывается, что вам и вправду надо срочно уйти. Как вы сообщите об этом ребёнку?

А. Как раньше сказала, так и сейчас повторю.

Б. Извини, я пошутила. Надеюсь, к моему возвращению этот тайфун угомонится?

7. Если ребёнок ведёт себя шумно, как лучше сделать ему замечание:

А. Как можно громче.

Б. Как можно тише.

8. Вы поставили варить курицу, но вам понадобилось срочно уйти. Вы просите ребёнка через пятнадцать минут выключить под кастрюлей газ, а он забыл. Что вы ему скажете?

А. Ну вот, вся семья останется без обеда.

Б. Будем спасать курочку; приступай, а я помогу…

9. Когда на вашего ребёнка находит и он всё делает наперекор, говорите вы ему «Уходи, я тебя не люблю!»?

А. Да, бывает.

Б. Никогда.

10. Предположим, у вас есть навязчивая привычка слишком часто мыть руки, или непрерывно проверять, выключен ли газ, или бесконечно прибирать в доме, или просто так прикасаться к вещам. Как вы думаете, ребёнок её унаследует?

А. Нет.

Б. Да, у него есть нечто похожее.

11. Мысленно вы упрекаете ребёнка в том, что из-за него лишились чего-то приятного (свободы передвижения, хобби и т. п.)?

А. Да, и довольно часто.

Б. Да, иногда бывает, когда особенно достаёт.

12. Ваш мальчик слегка подрался с одноклассником, и на другой день тот почему-то не пришёл в школу. Ваш сын очень расстроен, и вы подозреваете, что из-за этого. Вы:

А. Пользуясь моментом, напоминаете о вреде драк.

Б. Предлагаете позвонить, выяснить, в чём дело, и извиниться.

13. Как вы думаете, какой вопрос важнее?

А. Кто виноват?

Б. Что делать?

А. Да, вы трудолюбиво взращиваете в ребёнке чувство вины. Вы часто обвиняете юного человека, но подумайте, может, на самом деле вы обвиняете себя?

Сами вы тоже часто чувствуете себя виноватым. И тогда становитесь или слишком жёсткими, или слишком мягкими, а всё, что «слишком», вредно для организма. Вряд ли стоит подходить к воспитанию так, «железно».

Переключайтесь; не надо ничего искоренять; да, и в вас, и в вашей детке есть какие-то не те черты. Но протест и негодование можно выразить мягче и корректнее. И, кстати, простите себя за то, что не прощаете себя. Надеемся, вы поняли.

А и Б примерно поровну. В вашем воспитательном методе есть одна странность.

Хорошее поведение вы считаете само собой разумеющимся, а плохое — наказуемым. В результате вы «недохваливаете» ребёнка, как ту лошадку, которую только подстегивают, но забывают покормить. Так совестливость может перерасти в чувство вины, а вина может сделать ребёнка закомплексованным взрослым, который всем обязан.

Начните с себя и сами постарайтесь избавиться от чувства вины. Расслабьтесь и учитесь прощать. Будьте снисходительны. И со временем ваш ребёнок тоже начнёт меняться.

Б. Нет, комплекс вины вашему ребёнку не грозит. Ребёнок рассчитывает на ваше понимание и поддержку, а если и чувствует себя виноватым, то старается исправиться. И ценно, что вы даете ему такую возможность и делаете акцент на хорошем, а не на плохом. Ну и чувство юмора во многом спасает ситуацию. Потому что невозможно заниматься самобичеванием и смеяться. НО! Не впадите в другую крайность! Полное отсутствие чувства вины — это уже бессовестность.опубликовано econet

Заряна Некрасова " Перестаньте детей воспитывать (Помогите им расти) "

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