Сочетания личностных черт, психических особенностей и устойчивых поведенческих факторов человека – это и есть характер человека. По основным признакам и качествам личность можно отнести к определенному типу характера.

Сочетания личностных черт, психических особенностей и устойчивых поведенческих факторов человека – это и есть характер человека. По основным признакам и качествам личность можно отнести к определенному типу характера. Попытки группировать типы личностей человека производились с самого зарождения психологии как науки. Наиболее точная и подробная типология характера сформирована немецким психиатром К. Леонгардом в монографии «Акцентуированные личности». Данный труд состоит из двух частей. Первая часть включает в себя подробный психологический и клинический анализ всех типов характера. Вторая часть иллюстрирует аналитический разбор на примере литературных героев классической литературы, созданных признанными писателями мира.

Типология характера в психологии

В вышеназванной типологии характера и личности представлены 10 канонических типов и ряд промежуточных. Основные типологии характера разделены на три группы:

врожденный темперамент;

социальная обусловленность;

личностные уровень.

К группе природного темперамента относятся такие типы:

Гипертимный–деятельный, яркий, энергичный, оптимистичный, требующий сильных переживаний и стремящийся к успеху.

Дистимический – вялый, осторожный, заторможенный, настроенный на этические принципы, не стремящийся к признанию.

Аффективно-лабильный – смешанный тип, под воздействием внешних раздражителей проявляющий черты присущие гипертимным и дистимическим состояниям.

Тревожный – слабый, робкий, нерешительный, малообщительный, апатичный и покорный обстоятельствам.

Аффективно-экзальтированный – сверх эмоциональный, склонный к возвышенным чувствам, часто оторван и беспомощен в бытовых реалиях.

Эмотивный – мягкий, добрый, ранимый, отзывчивый, из-за излишней чувствительности часто склонный к депрессиям.

К социально обусловленным типам личности причислены:

Демонстративный – тщеславный, эгоистичный, требующий признания.

Педантичный – пунктуальный, занудный, плохо воспринимающий перемены и нововведения, не склонный к лидерству.

Застревающий – переменчивый, обидчивый, подозрительный, тщеславный.

Возбудимый – вспыльчивый, неуравновешенный, ориентированный на инстинктивное поведение.

Личностный уровень разделен на две категории – экстраверт и интроверт. Первый тип ориентирован на внешние проявления, эмоционален, открыт к общению, слегка поверхностный. Второй тип личности ориентирован на внутренний мир и творчество, тщательно выбирает круг общения.опубликовано econet

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