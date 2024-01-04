Типы мужчин, которые тянут своих женщин на дно

Каждая девушка мечтает о принце на белом коне. Но принцев на всех не хватает. И суровая реальность сводит женщин с типами, которые по природе своей не способны осчастливить партнёршу. Эти мужчины страдают комплексами, имеют слабый характер и даже определённые пороки. Вот 7 типов таких парней.

Женщина, создавая пару, склонна во всём (ну, или во многом) полагаться на своего избранника. Она ожидает, что возлюбленный станет для неё опорой, будет той самой «каменной стеной», за которой можно укрыться в жизненных бурях. Каждая женщина рисует в своём воображении успешного, сильного и спокойного партнера, который возьмет на себя решение львиной доли трудностей. Но так ли уж соответствует реальность дамским ожиданиям?

7 типов мужчин, с которыми не стоит связывать жизнь

Не секрет, что некоторые представители сильного пола не просто не являются опорой, но и сводят на нет начинания женщины и тянут её с собой вниз. Какие это мужчины? Вот 7 типичных представителей.

1. Вечный нытик

Ему очень трудно жить. Именно ему. Потому что злая судьба, завистники, обстоятельства (список можно продолжать до бесконечности) не дают ему возможности воплотить в жизнь свои высокие замыслы, реализовать возможности и раскрыть таланты. Он располагает богатым арсеналом всевозможных отговорок и оправданий, чтобы только не делать работу, не принимать серьезных решений. Вряд ли подобный субъект в состоянии осчастливить свою возлюбленную.

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2. Гуляка, прожигатель жизни

Он живёт играючи. Не задумываясь о серьезных вещах. И об отношениях – тоже. Возможно, для него ваша связь – всего лишь очередной эпизод в череде легкомысленных лет. Деньги у такого «персонажа» в карманах не задерживаются, случаются и крупные долги. Такой человек не в состоянии обеспечить прочную основу супружества.

3. Пессимист с «букетом» комплексов

Он страдает от целого ряда комплексов, которые сформировались еще в детские годы. Он нерешителен, не уверен в себе. Не исключено наличие какой-либо фобии, к примеру, страх перед авиаперелётами или клаустрофобия. Он не любит покидать спокойную и привычную зону комфорта. Радом с подобным типом может выдержать только женщина, готовая взять на себя функции лидера и, по совместительству, психотерапевта. Однако, для женщины имеется риск погружения в такой же беспробудный пессимизм.

4. Поклонники спиртных напитков

Не секрет, что многие представители сильного пола не прочь время от времени отведать горячительных напитков. А для некоторых употребление спиртного - просто норма жизни. Рядом с таким партнером женщина может для поддержки компании пригубить стаканчик-другой. Главное, чтобы это не вошло в систему. Ведь женский организм устроен иначе, и действие спиртного на неё более пагубно, чем на мужчину.

5. Приверженец стабильности

Он пребывает в плену стереотипов, что все должны быть более или менее равны, что заработать приличные деньги возможно исключительно нечестным образом. Такому мужчине легче и удобнее считать, что стабильная, надёжная работа с микроскопической зарплатой – это оптимальный вариант в жизни. Подобные типы склонны негативно высказываются в сторону тех, кто добился успеха. Они любят повторять: «А раньше все так жили, и никто не жаловался!» или «И откуда у него такая дорогая машина?». Этот сторонник стабильности может подарить любимой женщине лишь мечты о чуде и вселенской справедливости.

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6. Хронический игрок

Неоднозначный тип мужчин, которого вы бы вряд ли одобрили в качестве жениха вашей дочери, это игрок на деньги. Страсть к азартным играм коварна и не приносит ничего хорошего. Она угрожает опустить мужчину и его семью буквально на дно жизни. Долги и кредиты – неизменные спутники таких личностей. И совместная жизнь с мужчиной-игроком довольно опасна.

7. Сторонник свежих идей

Этот мужчина всё время придумывают себе удачные варианты заработка. Он в некотором роде фантазер: фонтанирует идеями, как открыть необычайно доходный бизнес и заработать хороший куш. Подобные «бизнесмены» могут легкомысленно и необдуманно вложить все свои (или семейные) сбережения в дело, с самого начала обреченное на крах. Но это их не обескураживает, и они продолжают экспериментировать с финансовыми теориями, ставя под удар благополучие членов своей семьи.

Женщина в своей любви, самоотверженности и стремлении сохранить любой ценой отношения готова пойти на многое. А если рядом с ней мужчина, который тянет её на дно, это может закончиться довольно печально. Выбирайте себе «правильных» спутников жизни.опубликовано econet

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