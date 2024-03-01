Типы слабых мужчин, отношения с которыми противопоказаны

Слабый мужчина - как балласт, который женщина вынуждена тащить по жизни. Он замечательно приспосабливается к окружающим условиям, пользуется всеми благами, которыми обеспечивает его партнерша. Вот типы слабаков, от которых полезно держаться подальше.

Когда женщина может получить травму и стать впоследствии одинокой? Когда она встречает на своём пути следующие типы слабых мужчин.

Мужчины-слабаки

Слабый-1. Тот, кто принимает пассивное участие в травле и уничтожении жертвы групповой агрессии

«Жертва групповой агрессии» здесь – жена.

Муж не умеет защитить свою жену от своей же собственной семьи (вариант: от друзей, коллег, бизнес-партнёров, важнейшей референтной группы) и как бы бросает её им всем на «растерзание».

Такие мужчины включают мощную психологическую защиту – «отрицание». Удобно в упор не видеть того, что видеть вам … неудобно.

Вот вы идёте по улице, а на этой улице сидит бедняк. Замёрзший, и голодный и больной. Но чтобы «не переживать», вы включаете режим «я негатива не вижу». «В моём мире нет негатива». Вы споткнётесь о него ногами, но не увидите глазами, что он на этой улице есть. А если кто-то противный и озабоченный ткнёт вас носом в проблемы этого бедняка, вы включите архи-агрессию на ткнувшего, просто изойдётесь на пену и начнёте отстаивать две следующие версии (эта психологическая защита называется уже «рационализация») :

Да ничего с ним не случится, ему там на улице прекрасно,

Да он сам виноват – (на выбор).

Бывало у вас в жизни такое? Оберегали ли вы свой дешёвый душевный покой, выбрав – не видеть то, что видеть неудобно, потому что оно взывает к действиям, рискам и расходам?

Вот и у некоторых мужчин такое тоже бывает по отношению к своим жёнам, которых они: запустили в свою среду а – страдания их в этой среде они «не видят».

Такой мужчина оставляет свою жену в одном доме со своей матерью (привозит погостить к своей зубастой родне, ведёт на банкет в общество коллег и их жён) и … бросает. Он «не видит», что над ней там тонко или грубо издеваются, оскорбляют, унижают, подначивают, пытаются изнасиловать, (мужская часть среды), а то и просто изводят до смерти, как в пьесе Островского «Гроза»...

Мужчина говорит: «Я же целый день на работе! Что я могу знать! Ну что у вас ещё там стряслось?! Ты сама виновата!»

Архетипический пример такого мужчины мы найдём в школьной программе – это слабовольный Тихон, муж Катерины из «Грозы».

Почему мужчина «не видит» издевательств над женой? Потому что он не может пойти против своей социальной среды. Он – слабачок.

Социальная среда его «кормит», без неё он – ноль, без неё он «погиб». Или ему так... кажется? Конечно, кажется! Мужчина тогда и мужчина, когда не страшится принять такой Вызов.

Точно так же дети в школе не могут «пойти против класса» и пассивно принимают участие в травле одного изгоя, в буллинге.

Второй архетип такого мужчины мы найдём в повести «Интердевочка». Чем обернулось замужество главной героини с успешным шведом-бизнесменом и переезд в капиталистическую страну?

Муж не смог и не захотел защитить свою жену от агрессии его собственных друзей и бизнес-партнёров. Дошло до того, что её прямо изнасиловал какой-то его женатый друг, а муж сделал вид, что он ничего не видел и поругал жену за жалобы... Судьба этой «Дюймовочки» оказалась трагичной. «Майские жуки» её уничтожили.

Слабак-2. Полуподкаблучник в теле мачо

Эта история – уникальна и не похожа на первую. Что имеется в виду? В первой истории мужчина прогибался под свою среду. Во второй истории мужчина прогибается только под «женщин», под «сильных женщин».

Какая Идеальная Женщина нужна такому вот Жуку? Нужна ли ему Дюймовочка? О, нет! Такому Жуку нужна соответственно – Жучиха!

Но не просто «жучиха»... Ему нужна жучиха, которая «построит» всех окрестных жучих и станет альфа-жучихой!!! Слабая (женственная) женщина ему не нужна. Интеллигентная (мягкая, воспитанная) ему не нужна тем более. Он её не уважает и быстро теряет к ней интерес.

Такие мужчины любят женские драки и обожают девушек (девушек ли!), которые могут избить своих подруг, вырвав у них все волосы на голове.

Такие мужчины любят женские свары, скандалы между соседками во дворе – умение «переговорить», «переоскорблять», «перекричать» соседку.

Нужно ли говорить, что перед нами пережиток жестокой крестьянской культуры? Культуры, где мужчины действительно уходили на долгие работы, предоставляя «бабам» – хозяйничать и уживаться самим. И если «твоя баба» позволит себя затюкать «другим бабам», и они её к колодцу не подпустят и вёдра на коромысле разольют – то на что и нужна такая баба?..

То, что к сожалению, актуально – мы принимаем, хоть и морщимся. По-другому-то никак?..

Но то, что сохраняется в современном обществе уже как ненужный атавизм, когда в этом нет никакой ни социальной, ни демографической, ни экономической необходимости, – то терпеть нельзя!!!

Потому что это – паразит, который занимает жилплощадь (в вашей голове), за которую уже давно не платит вам ничем.

Человек, у которого сохранились атавистические модели приспособления к среде ради выживания – очень сильно буксует, – как компьютер, на который установлено слишком много противоречивых программ и который давно не переустанавливали.

Представьте, что ваш муж предъявляет вам претензию:

– Ты не умеешь солить капусту, крутить банки с огурцами и пеленать дитя! Что ты за женщина вообще! На фиг ты мне сдалась такая!

Это смешно и вы рассмеётесь ему в лицо. Туго пеленать дитя в кокон никому уже в голову не придёт – во-первых, это вредно, во-вторых, памперсы есть. Крутить огурцы? Но вы не едите солёности — это вредно.

Такой чудак-муж вправе поискать себе жену-чудачку, которая разделяет все его архаические чудачества и тоже мечтает жить в домострое – это его право.

Но такой муж не вправе требовать «свой список архаических претензий к женщине» от любой женщины.

Будут ли несчастны два чудака из домостроя? Принесут ли они кому-то вред?

Общество считает, что если у них всё в меру, то пусть себе живут, как хотят. Меру они преступят тогда, когда начнут пороть розгами своих детей и ставить их на горох в угол или оставлять в чулане на хлебе и воде.

Но вот если чудак из домостроя внезапно свяжется с обычной современной женщиной, то они будут очень несчастны, а особенно – она. Ведь это ей будут бросать в лицо слова:

– ты – плохая жена, никчёмная женщина, ты не годишься для семьи и брака. Тебя никто не возьмёт замуж.

Особенно если претензия конкретно состоит в том, что жена не способна проявлять агрессию по отношению к агрессивным особам женского пола и не владеет физическими и психологическими приёмами «женского бокса».

Такая претензия ещё хуже, чем претензия «Ты не умеешь солить огурцы».

Огурцы-то солить ещё можно научиться, не ломая своей психики и не изменяя себе. Но разве можно научиться быть зубастой хабалкой, не сломав при этом свою психику?

Как называют психологи таких людей? Людей, которые требуют от своих ближних – соответствовать норме и способу выживания, устаревшему эдак на 300 лет?

У них есть специальное название:

– Пещерные люди Цивилизации.

Они живут в каком-то своём особом мире, голова их забита атавизмами, устаревшими, вредными и злыми понятиями.

Внешне они могут ничем не отличаться от «современных людей» – и это страшно.

Такой человек может иметь автомобиль с голосовым маршрутизатором, смартфон с кучей опций вроде геолокации и мессенджеров. Но всё оснащение, которое подарила ему цивилизация, не сделает его человеком цивилизованным. Почему? Потому что в глубине души этот современный мужчина будет любить и искать только один тип женщины-подруги:

– казачку у плетня, которая обхамит кого хошь, а выдергать косы у своей товарки ей вообще ничего не стоит – для неё это вопрос чести.

Очень многие женщины получили в своё время травму, потому что их отвергли вполне симпатичные и даже успешные мужчины за то, что они оказались не хабалки, умеющие при нужде пожрать своими жвалами всех самок вокруг себя, а оставшихся самок «построить».

Как же распознать мужчину, который опять причинит вам ту же травму и «разочаруется в вас» за то, что вы не умеете «лупить девчонок» и уничтожать их «частушками»?

Очень просто. Будучи человеком с головой, забитой атавизмами, он обязательно обнаружит ещё несколько таких же ярких атавизмов – то есть – старинных и нелепых сегодня убеждений, требований, понятий.

А самое главное – вы сразу почувствуете – как же вам самой некомфортно от этих его «причудливых мнений» по актуальным вопросам частной и общественной жизни...

Некомфортно вам стало от одного внезапно высказанного «мнения»? Погодите! Вас ждёт ещё с десяток таких же убогих и чудовищных «я считаю, что нечего вот это вот...»

Слабак-3. Мужчина, которому можно навязать не его мнение

У такого мужчины опять опасная кажимость – кажимость наличия «своего мнения». Оно у него как бы есть – «своё мнение». Но оно быстро меняется – в угоду большинству, или под давлением очень опасных обстоятельств или при запахе большой выгоды.

Такие мужчины опасны тем, что их... нельзя уважать. А если вы не можете уважать своего мужа, вы будете несчастны.

Психологи называют таких людей конформистами. А политики – оппортунистами. Второе – это почти ругательное слово. Термин произошёл от английского слова «оппотьюнити» – возможность. То есть, когда предоставляется хорошая возможность, можно поменять и свои убеждения, и своё прежнее мнение. Париж стоит обедни.

«Прогибаться под изменчивый мир» можно двояко:

боясь нахлобучки

или в погоне за редкой и большой предоставляющейся возможностью.

Второе куда печальней. Ведь не от страха же казни мужчина своё мнение поменял. Нет, просто ему к хлебу с икрой захотелось ещё и вина, дорогого.

Юнгианская психология назовёт такой тип мужчины, конечно же, – Анти-Героем.

И вот перспектива стать женой Анти-Героя – это страшная перспектива, которую подсознательно многие женщины очень боятся. Обычно «месть» настигает в третьем поколении, когда внуки цинично отказываются «уважать деда», потому что дед был прохвост, вор, палач и негодяй. Не герой был дед, понимаете? Гордиться нечем. И внуки начинают валять в грязи эту опозоренную фамилию – чего её беречь. Чего рожать детей дальше? Наступает конец рода.

Умная Женщина подсознательно понимает, что именно так Семья и рассыплется, родовое дерево сгниёт, и ненавистные к своей семье внуки – будут последним поколением этого проклятого рода, который построил своё благополучие на том, что дед умел менять своё мнение в угоду последней директиве начальства и шёл по трупам своих друзей.

В каждой женщине живёт Праматерь Рода, каждая мечтает представить, что по земле будут ходить её счастливые пра-пра-правнуки, не забывшие про своих пра-пра-прадедов.

И подсознательно Женщина понимает: единственный способ сбычи такой славной и правильной женской мечты – выбрать себе мужа – Героя: или очень-очень скромного или великого – неважно. Главное чтобы не Анти-Героя...опубликовано econet

Автор Елена Назаренко

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