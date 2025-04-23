ТОЧКА НЕВОЗВРАТА: Сожгите свои лодки, чтобы добиться успеха

Независимо от того, оказываемся ли мы на карьерном перекрестке или просто хотим добиться больших успехов в своей профессии, любой наш выбор должен быть предельно осознанным, что позволит вам максимально продвинуться вперед. И не просто осознанным, а страстным и можно даже сказать эпохальным.

«Если вы хотите взять остров, вам нужно сжечь лодки», —

Тони Роббинс.

Почти пять лет тому назад мне предстояло принять важное решение, то есть я оказался на карьерном перекрестке, и от моего выбора зависело то, каким будет мое профессиональное будущее. До этого я проработал 15 лет в сфере образования в качестве преподавателя, директора и адъюнкт-профессора. В конце учебного года я покинул основную должность и попытался решить для себя, стоит ли искать другую аналогичную должность или лучше перейти на коучинг и консультации. В течение некоторого времени я держал для себя обе двери открытыми, пока твердо не решил отдать предпочтение второму варианту. Я повесил галстук и приступил к работе.

После того, как вы сделаете выбор, вы должны сжечь лодки, остающиеся позади вас, и довериться внутреннему голосу

Первый год был очень жестким. Я тратил много сил на завоевание доверия своей потенциальной аудитории, на продвижение себя как бренда и создание полезных связей в новой для себя области. Кроме того, мне приходилось возить свою семью по всей стране.

В течение первых нескольких месяцев я вкладывал в свое новое предприятие очень много сил, практически ничего не зарабатывая. Но даже тогда, когда я не знал, как мне заплатить по счетам, мне ни разу не пришла в голову мысль, что все это напрасно. Я твердо держался выбранного направления, так как сжег все свои лодки и не оглядывался назад.

Концепция горящих лодок восходит к одному из самых вдохновляющих исторических эпизодов, случившегося в 1519 году. Героем ее стал испанский конкистадор Эрнан Кортес, возглавивший большую экспедицию на территорию современной Мексики, которая состояла из 600 испанцев-пехотинцев и 16 конных рыцарей. А в качестве транспортных средств были использованы 11 больших лодок, на которых Кортес со своим отрядом и достиг побережья.

Главной его целью было добыча прекрасного сокровища (золота). По прибытию Кортес приказал уничтожить все лодки, на которых они приплыли. Тем самым он дал понять своим людям, что дороги назад нет: они либо побеждают, либо погибают. Можно было бы предположить, что этот приказ Кортеса введет его людей в уныние, так как они тем самым обрубали все пути к отступлению. Но вместо этого они сплотились вокруг своего лидера, как никогда. В течение двух лет Кортесу удалось завоевать всю ацтекскую империю.

По своей сути, горящие лодки символизируют собой точку невозврата, психологическое обязательство, признание, что вы пересекли линию, которую вы никогда уже не перейдете обратно.

В таком случае вы не позволяете себе оглядываться, все ваши мысли и усилия сосредоточены на преуспевании в этой новой реальности.

Независимо от того, оказываемся ли мы на карьерном перекрестке или просто хотим добиться больших успехов в своей профессии, любой наш выбор должен быть предельно осознанным, что позволит вам максимально продвинуться вперед. И не просто осознанным, а страстным и можно даже сказать эпохальным. И если под вашим руководством трудится группа людей, найдите способ заразить их своей идеей и обеспечить совместную работу для достижения общих целей.

То же самое относится к бизнес-решениям, особенно сделанным в моменты, когда меняется рынок. Например, компании Kodak пришлось сжечь свои лодки, чтобы заново изобрести модель успешного бизнеса в новые времена: от реализации кинопродукции до предоставления цифровых услуг.



Дарвин Э. Смит, генеральный директор Kimberly-Clark, принял стратегическое решение продать бумажные фабрики своей компании и инвестировать деньги в такие бренды, как Kleenex и Huggies. За это он подвергся нещадному осмеянию в средствах массовой информации. Однако его бизнес-стратегия вскоре дала блестящие результаты, поскольку корпорация Kimberly-Clark в своем сегменте опередила Procter & Gamble и получила полный контроль над компанией Scott Paper. Всем этим компаниям пришлось сжечь свои лодки, чтобы найти новые пути к золоту.

Слишком часто мы сталкиваемся с примерами потенциальных предпринимателей, которые пытаются создать бизнес, одновременно с этим держась за свои рабочие места. Это свидетельствует о недостатке веры с их стороны в собственную бизнес-модель. Другие предприниматели пытаются открыть сразу два предприятия, полагая, что если один из бизнесов провалится, то второй уж точно окажется успешным. Такой подход имеет свою логику, но все же он минимизирует вероятность успеха.

То же самое верно и в личных отношениях. Мы боимся отказа и других неприятных вещей, поэтому мы плаваем вокруг да около, не решаясь пойти на риск, необходимый для поиска и поддержания глубоких, полноценных отношений.

Бывают случаи в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с необходимостью принять решение, даже если мы не знаем, куда именно нам двигаться дальше. В таком случае мы собираем все возможные факты, анализируем риски, а затем выбираем дорогу, основываясь на своем внутреннем голосе и нравящихся нам идеях других людей.

Встав на выбранный путь, мы должны быть готовы держаться его до конца и не позволить страху и сомнениям сбить нас.

В этом случае постарайтесь сосредоточиться на конкретных задачах и шагах, требуемых для достижения успеха.

Пути для отступления могут помочь нам защититься от боли и травм. Но при их наличии мы склонны снижать сосредоточенность и усилия, которые мы вкладываем в процесс. После того, как вы сделаете выбор, вы должны сжечь лодки, остающиеся позади вас, и довериться внутреннему голосу, чтобы начать движение к своей мечте. И помните – никогда не оглядывайтесь.опубликовано econet

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