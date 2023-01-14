Человек, который живет с постоянной оглядкой "что подумают люди?", ставит во главу угла мнение окружающих. Отсюда и токсический стыд. Всё начинается в детстве, когда ребенка окружают разными ограничениями: "это стыдно" ,"это нехорошо". В результате, взрослея, человек не понимает, какой он.

Как-то после уроков мы пошли с сыном в развлекательный центр, чтобы позитивными эмоциями закрепить хорошее отношение к школе. Он там вдоволь наигрался, набегался, и, когда мы зашли в бургерную перекусить, он уснул на диванчике около столика. Прилег отдохнуть и выключился. Я спросила у подписчиков в Сториз, стали бы они будить ребенка в таком случае или нет, и 87% проголосовавших ответили "Нет". Меня это очень порадовало.

Есть оправданный стыд и стыд токсический

Думаю, в прежние времена эта цифра была бы зеркально противоположной, потому что многие люди при принятии решений руководствовались страхом "А что люди подумают?", из этого же росло и самобичевание "Перед людьми стыдно будет". Не зря все-таки психологи работают, пишут статьи, похоже, что-то меняется - люди начинают различать, что есть оправданный стыд и стыд неадекватный, то есть токсический стыд.

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Когда ребенок маленький, у него нет представлений о том, что хорошо, что плохо. Пониманию допустимого и недопустимого его учат родители. Эти нормы нужны для того, чтобы ребенок мог адаптироваться в обществе и достаточно успешно в нем существовать. Если, например, в возрасте 1-2 лет справлять нужду в памперс нормально, то в возрасте 4-5 лет ходить в обкаканных штанишках стыдно. Мочиться на улице, например, в этом возрасте тоже стыдно, можно дотерпеть до туалета. Истерить в общественном месте также не стоит, потому что это мешает окружающим и вызывает осуждение. Ребенок постоянно проверяет границы допустимого, он должен для себя выяснить, что точно нельзя, а что - на его усмотрение.

Зачастую родители перегибают и учат тому, что в действительности не является ограничением, например, надевать красные колготки под желтую юбку, красить волосы в зеленый цвет, громко смеяться на улице, быть в отношениях с "неподходящим" партнером (статус, доход, возраст и пр.) и тому подобное. Они закладывают в ребенка интроекты (некие убеждения, которые ребенок усваивает без критики и осмысления), препятствующие формированию подлинного Я.

Взрослея, человек не понимает, какой он - слишком многие его действия вызывают в нем стыд. И тогда он формирует ложное Я, чтобы соответствовать ожиданиям и быть удобным окружающим. С одной стороны, жить становится проще - невыносимый стыд возникает все реже, с другой стороны, исчезает спонтанность, естественность реакций, человек чувствует себя заложником предписаний и норм, что резко ограничивает его в выборе решений, делает несвободным и, по итогу, несчастным.

Кроме того, что токсический стыд мешает проявлять себя, показывать миру себя настоящего, он не дает строить отношения с другими людьми. Стыд уводит человека из контакта с другими людьми, человек погружается в самобичевание и самопорицание. Если в отношениях с кем-то возник #стыд, человек предпочитает избегать в будущем этих отношений.

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Вот эти все мнения - "куда уже за 30 такую прическу", "стыдно должно быть в таком возрасте носить такие платья", "бабка и внук, а не пара" и т.п. - это все примеры интроектов, вызывающих токсический стыд. Объективно никому не должно быть дела до того, как вы проживаете свою жизнь, но вам стыдно все равно. Вдруг кто-то осуждает, и этого всего нельзя? А осуждение - оно внутри вас самих. Привет маме и папе - немного перестарались.опубликовано econet

Автор Ахремчик Лилия

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