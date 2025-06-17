Токсичная дружба: 10 признаков

Не только отношения с противоположным полом, но и дружба может быть токсичной. Осознавать, что называется настоящей дружбой, мы начинаем только с возрастом и далеко не все окружающие нас люди могут быть друзьями. Но что такое токсичная дружба? В этом вам поможет разобраться эта статья.
Настоящие друзья всегда поддержат вас, даже если имеют противоположное мнение. Они уважают вас и не пытаются изменить. Друзья не всегда имеют общие интересы, но всегда дорожат друг другом. Токсичная дружба – совершенно иное взаимоотношение между людьми, которое часто порождает неуверенность в себе, низкую самооценку и постоянный стресс. Не связывайтесь с людьми, вызывающими у вас психологическое и эмоциональное страдание.
Происходит это по разным причинам, в основном из-за:
Существует 10 признаков, указывающий на то, что вы общаетесь с токсичным человеком:
1. Вы стремитесь минимизировать общение с этим человеком и вздыхаете с облегчением, когда он уходит.
2. Ваш «друг» постоянно требует вашего внимания и отнимает свободное время.
3. Этот человек не замечает собственных недостатков и не понимает, почему ему не доверяют.
4. Ваш «друг» регулярно критикует вас и не радуется вашим успехам.
5. Этот человек всегда говорит только о себе, не интересуясь вашими проблемами.
6. Он давит на вас и заставляет делать то, чего вам не хочется.
7. В любом споре с вашим «другом» он считает себя жертвой.
8. Этот человек не намерен нести ответственность за свои поступки.
9. Он сплетничает о вас с другими.
10. Он всегда настроен негативно по отношению к вам.
Безусловно, вам решать, насколько долго вы готовы так «дружить». При решении разорвать «дружеские» отношения будет непросто, но порой это единственный выход, чтобы ощутить свою силу и перестать отравлять себе жизнь. опубликовано econet
Фото Ewa Cwikla
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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