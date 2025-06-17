Токсичная дружба: 10 признаков

Не только отношения с противоположным полом, но и дружба может быть токсичной. Осознавать, что называется настоящей дружбой, мы начинаем только с возрастом и далеко не все окружающие нас люди могут быть друзьями. Но что такое токсичная дружба? В этом вам поможет разобраться эта статья.

Настоящие друзья всегда поддержат вас, даже если имеют противоположное мнение. Они уважают вас и не пытаются изменить. Друзья не всегда имеют общие интересы, но всегда дорожат друг другом. Токсичная дружба – совершенно иное взаимоотношение между людьми, которое часто порождает неуверенность в себе, низкую самооценку и постоянный стресс. Не связывайтесь с людьми, вызывающими у вас психологическое и эмоциональное страдание.

Почему мы продолжаем общаться с токсичными людьми?

Происходит это по разным причинам, в основном из-за:

боязни остаться в одиночестве;

уверенности в том, что все люди, так или иначе, используют друг друга;

неумения выражать собственного недовольства и говорить «нет»;

надежды, что «друг» изменится;

нахождения массы оправданий для своего «друга».

Как распознать токсичного друга

Существует 10 признаков, указывающий на то, что вы общаетесь с токсичным человеком:

1. Вы стремитесь минимизировать общение с этим человеком и вздыхаете с облегчением, когда он уходит.

2. Ваш «друг» постоянно требует вашего внимания и отнимает свободное время.

3. Этот человек не замечает собственных недостатков и не понимает, почему ему не доверяют.

4. Ваш «друг» регулярно критикует вас и не радуется вашим успехам.

5. Этот человек всегда говорит только о себе, не интересуясь вашими проблемами.

6. Он давит на вас и заставляет делать то, чего вам не хочется.

7. В любом споре с вашим «другом» он считает себя жертвой.

8. Этот человек не намерен нести ответственность за свои поступки.

9. Он сплетничает о вас с другими.

10. Он всегда настроен негативно по отношению к вам.

Безусловно, вам решать, насколько долго вы готовы так «дружить». При решении разорвать «дружеские» отношения будет непросто, но порой это единственный выход, чтобы ощутить свою силу и перестать отравлять себе жизнь. опубликовано econet

Фото Ewa Cwikla

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet