Тонкая маскировка: Что скрывает сюсюканье

Сюсюканье – это очень-очень тонкая маскировка, и с проявлением любви или нежности в 99% случаев никак не связана. Маскировка эта случается по двум основным глубинным взаимосвязанным причинам. Первая причина – вам страшно, вы не знаете как себя вести от возможного переизбытка эмоций или ощущений и вы боитесь проявляться естественно, для этого вы надеваете маску сюсюкалки, пряча за этим свои неконтролируемые и вполне возможно неуклюжие проявления. Сюсюканье может быть маской, которую вы надеваете, чтобы продемонстрировать своё особенное отношение и расположение к тому в чей адрес это проявляется.

Наверняка многие из вас не раз сталкивались с сюсюканьем. Чаще всего этот способ проявления (а это именно способ), встречается среди влюблённых или с маленькими крохотными детьми. Когда тебе кажется что ты большой, огромный, а тот кто рядом совсем маленький и глупенький. И как-будто ты огромный, взрослый теперь снисходишь до маленького, притворяясь тоже маленьким, снисходишь до его размеров и возраста. Это касается проявлений с детьми, в отношениях чуть иначе.

Почему и зачем вы сюсюкаете

Что же такое сюсюканье

Зачем это вам

Какие ещё есть варианты?

Я расскажу откуда здесь растут ноги. Возможно, если подобные проявления вам знакомы, вам станет интересно внимательно исследовать их на себе и быть может познать. И даже если сюсюканье не ваш конёк, рассмотрев себя и свои реакции под углом, который я предлагаю, сюсюканье в окружающих может раз и на всегда перестать вас травмировать и раздражать.

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Для начала давайте разберёмся что же такое сюсюканье

Во-первых – это заметно (для всех окружающих) меняющийся тон, тембр, и динамика вашего голоса. Вот вы говорили-говорили нормально, своим обычным тембром голоса и вдруг рядом с вами показался ваш партнёр(-ша) или полугодовалый ребёнок. И вдруг с вами случается что-то радикальное: меняется мимика, голос, повадки, движения конечностей, ваши глаза смотрят иначе, может даже меняться разрез глаз. Очень-очень много едва уловимых, тонких, но бросающихся на чуткий глаз перемен.

Сюсюканье в общем и целом это ваша резкая перемена в поведении и проявлении, и перемена эта в большинстве случаев радикально кренится в сторону нарочитой мягкости, гиперболизированной нежности, утрированной радости, милости, нежности.

Ок, что такое сюсюканье мы выяснили.

Теперь разберёмся зачем это вам

В общем и целом – это очень-очень тонкая маскировка, и с проявлением любви или нежности в 99% случаев никак не связана. Маскировка эта случается по двум основным глубинным взаимосвязанным причинам. Первая причина – вам страшно, вы не знаете как себя вести от возможного переизбытка эмоций или ощущений и вы боитесь проявляться естественно, для этого вы надеваете маску сюсюкалки, пряча за этим свои неконтролируемые и вполне возможно неуклюжие проявления. Фактически вы надеваете на себя узду, тормозя собственную искренность, собственную открытость которая в моменте, вполне возможно вас переполняет.

Сюсюканье может быть маской, которую вы надеваете, чтобы продемонстрировать своё особенное отношение и расположение к тому в чей адрес это проявляется. Суть здесь примерно та же что и в прошлом случае – вы врёте, за этим прячется ваше лукавство, враньё, ваша трусость раскрыть свои простые карты – всё то что есть, без театра, без приукрас, без карнавала и драмы.

Возможно вы просто не умеете иначе, но искренность здесь точно так же отсутствует. Ваши карты не раскрыты, раскрывать их вам страшно, и пробовать учиться проявляться иначе – вы не пробуете, потому что наверняка не осознаёте какую цену платите за подобные у-сю-сю и чего лишаетесь – это не осознаётся, иначе вместе с осознанием, устаревшие нерабочие механизмы мгновенно отваливаются. Речь всё ещё про механизм сюсюканья, точнее о том что включает этот механизм.

Помимо перечисленных возможностей, в сюсюканьи между влюблёнными очень часто прячется ощущение собственной неполноценности, ощущение незаслуженности внимания, заботы и любви со стороны партнёра.

Вы ощущаете тонкий подспудный подвох: всё что есть, вся эта радость – в ней нет вашей заслуги – где-то фоном вы об этом подозреваете… Нет вашей заслуги в том что вас любят, а раз так то и нет возможности Это удержать, то есть Это может в любой момент закончиться, к чему пока вы конечно не готовы. Вы не готовы принять такой подарок просто так и автоматически вы не готовы этот подарок отпустить.

Поэтому вы принимаетесь играть в странную игру, своим тембром голоса, особенными словами, особенной мимикой, нарочитым выпячиванием особенного отношения – всеми этими стараниями, которые безусловно в моменте вам стараниями даже не кажутся, вы как будто заслуживаете, клянчите у Господа свою причастность к тому что сейчас рядом с вами, к тому что для вас очень ценно. Так вы выпрашиваете, выслуживаетесь. Мол, смотри, Боженька, как я стараюсь, как я сильно люблю её/его, я могу так ещё долго стараться, ты только пожалуйста не забирай.

Помимо этого глубинное, запрятанное в самых ваших дебрях ощущение: незаслуженности того что у вас есть – приводит автоматически вас к смущению, как только вы это получаете. В глубине души вы спрятали сомнения – вы верите, что Этого не заслуживаете, но очень сильно Это продолжаете желать, и получая Это, вы смущаетесь, вам стыдно, потому что в глубине души вы прекрасно осознаёте что честны не были, что все карты не раскрыты, что вы снова сами себя провели.

Какие ещё есть варианты?

Это возможные вариации глубинных причин, до которых ещё слой за слоем не так то просто добраться. Но встречаются и причины попроще, гораздо проще.

К примеру, самый банальный и простой сценарий: сюсюканье вы включаете не для себя, а для кого-то рядом. Как только рядом с вами и вашей парой или крохотным ребёнком (помните, мы договорились рассматривать сюсюканье для эти двух, самых распространённых ситуаций) появляется рядом кто-то третий – вы теряетесь, стесняетесь своих искренних проявлений, стесняетесь своего увлечения и начинаете вести себя немного неестественно, в том смысле, что специально.

С появлением «третьих глаз» вам начинает казаться что нужно вести себя как-то особенно, нужно обязательно как-то проявляться, ни в коем случае не молчать, не бездейтсвовать, нужно срочно обозначить себя по отношению к своей паре или к малышу, только бы избежать неловкости – и в страхе осуждения или непонимания вы мгновенно попадаете в страну сюсюканья.

Но порой сюсюканье – это попытка прикрыть своё равнодушие. Чаще это проявляется в общении с детьми. Вам всё-равно и не очень-то интересно с малышом, возможно даже некомфортно, но проявить своё равнодушие вы себе позволить не можете, потому что рядом с вами снова оказалась чья-то пара «третьих глаз», перед которыми молчать и бездействовать вам неудобно или страшно.

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Ещё сюсюканье может быть отжившей своё взаимной игрой в парах, которая по-привычке может тянуться годами. Здесь я бы предложил игрокам с обеих сторон попробовать говорить все те же слова что вы произносите мимимишным голосом с уменьшительно-ласкательными окончаниями – говорить своим самым простым, обыкновенным голосом, говорить простыми словами, без украшения окончаний, без усиления и без преувеличения.

Попробуйте, только не бросайте через пару слов и не делайте специально – поиграйтесь в самонаблюдение и как только возникнет соответствующий контекст, как только захочется проявить свою любовь, попробуйте в знакомой ситуации повести себя чуть иначе. И обязательно чувствуйте, проживайте всё то что проживается, всю гамму наверняка интересных, необычных, возможно немного неуютных, но точно любопытных ощущений.

И, чуть не забыл, не делайте это механистично, не обесценивайте, не впадайте в иронию или сарказм – в данном случае это было бы той же маской прикрывающих вашу открытость, оголённость, искренность. Попробуйте проявиться впервые открыто, попробуйте открыто заявить о своих ощущениях, чувствах, о том что вам важно, без какой-то специальной театральной формы, без масок. Если попробуете, с вами запросто может случится прорыв в вашей искренности друг перед другом.

Случается сюсюканье как попытка привлечь внимание того, к кому сюсюканье обращено. Показать свою заинтересованность в объекте сюсюканья и привлечь внимание объекта. «Я здесь, я тебя люблю, очень сильно, не забывай об этом, вспомни обо мне и обрати на меня внимание!»

Возможно сюсюканье вы включаете на автомате: ну раз все так себя ведут, то буду и я, заодно можно не чувствовать как я на самом деле себя ощущаю, как мне хочется проявиться – можно повторять за теми кто рядом и быть как бы со всеми в одной лодке – все же себя ведут так, и я буду так же, чтоб не оказаться серой вороной.

Сценариев здесь масса и какие-то примеры, которые я не упомянул, наверняка, вы сможете вспомнить из собственного опыта. Но в итоге, корень всех возможных сценариев сводится к одному. К неискренности, к страху проявить себя не оглядываясь на тех кто рядом, к страху открыть и показать себя целиком, не тая ничего за душой.

И по-большому счёту, именно из страха ваше сюсюканье и случается. И это не плохо, но и не хорошо. А как именно хорошо для вас – узнавать только вам: пробовать, экспериментировать и познавать.опубликовано econet.ru.

Автор Анатолий Токарский

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