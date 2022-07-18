Топ-10 признаков того, что вами овладевает гордыня

Гордыня - это черта, которая может оттолкнуть от вас окружающих. Как определить, страдаете ли вы гордыней? Вот 10 ярких признаков, которые точно укажут на то, что вы попали под власть этого мало привлекательного чувства. Но если как следует поработать над собой, можно исправить ситуацию.

Всем известно, что гордыня – это грех. Человек, которого обуяло это мало привлекательное качество, бывает несносен в общении с окружающими. Его, по возможности, стараются избегать. Гордыне, как правило, сопутствуют категоричность, нетерпимость к чужому мнению, нетактичность и даже высокомерие. Если вы стали замечать у себя некоторые признаки гордыни (или кто-то из окружающих вам указал на это), возможно, имеет смысл пересмотреть свои взгляды на жизнь и отношения с другими людьми.

Симптомы гордыни

1. Потребность в любой ситуации одерживать верх над окружающими.

2. Стремление раздавать советы, когда вас никто не просит. Таким образом подчеркивать собственное превосходство над другими.

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3. Неуемное желание заставлять окружающих поступать так, как вам этого хочется, потому что исключительно вы знаете, как надо всё делать.

4. Чрезмерная ответственность. У мужа благополучно складывается карьера? Это стало возможным исключительно благодаря вам. Вы все делаете сами (потому что другим доверить нельзя – испортят), взваливаете на свои плечи все заботы и исключительно ваша заслуга в том, что этот мир существует.

5. Стремление к осуждению. Все ведут себя не так, как вам хотелось бы, делают не то, совершают бесконечные ошибки. И вы не упустите случая ткнуть их носом в их просчеты и оплошности, потому что исключительно вы все делаете правильно.

6. Стремление вешать ярлыки. Вы налево и направо ставите "диагнозы" окружающим: "Тот – дурак, а тот – пьяница, а ты вообще психически ненормальный!".

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7. Игнорирование чьих-то советов. Вы категорически не принимаете во внимание советы других. «Не надо указывать мне, как надо жить!»

8. Снисхождение или поступки ради чужого восхищения. Вы можете прийти на помощь исключительно ради благодарности, и чтобы в который раз подчеркнуть свою незаменимость. Если же вы не получаете ожидаемого, то начинаете злиться и долго дуетесь.

9. Вы не умеете благодарить. Или благодарите машинально. Потому что убеждены, что вам все должны. И добро, помощь других в отношении себя воспринимаете как должное.

10. «После меня – хоть потоп». Вы никогда не задумываетесь о чувствах и переживаниях окружающих, делаете исключительно то, что сами хотите, не задумываясь о последствиях, и о том, как ваши действия отразятся на других людях.

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Ну как? Узнали себя? Если вы понимаете, что вас обуяла гордыня, необходимо принимать меры и пересмотреть свое поведение. На самом деле не так сложно подкорректировать определенные качества и особенности поведения. Будьте более чутким, уважайте других и не считайте, что вы – центр мироздания. В противном случае вы рискуете остаться в душевной изоляции.*опубликовано econet.ru.

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