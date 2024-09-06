Топ-10 вещей, которые мешают жить на полную

В процессе поиска своего жизненного пути многие совершают ошибки. О наиболее распространенных ошибках и о том, на что стоит обратить внимание, мы расскажем в этой статье.

Вещи, от которых стоит отказаться, чтобы не испортить себе жизнь.

Какие ошибки мы совершаем при выборе жизненного пути?

1. Отсутствие выбора.

Многие попросту не делают собственный выбор, а в результате остаются недовольными жизнью. Эти люди устраиваются на ту работу, которая ближе к дому, записываются на секции по рекомендации знакомых, получают высшее образование по направлению, которое одобрили родители и прочее. Как итог: нелюбимая работа, не эффективные тренировки, ненужное образование. Жизнь таких людей скучна и тосклива, если они ругаются с начальством, то меняют работу, ссорятся с партнером – меняют партнера. Зачем живут? Неясно.

2. Чуда не произойдет.

Многим кажется, что вот завтра будет совсем все по другому, не так, как сегодня и при этом не придется предпринимать каких-либо действий. Они думают, что даже если чудо случится не скоро, но его обязательно стоит дождаться. Вот завтра они откроют глаза и увидят рядом с домом цветущий сад, и им в голову не приходит, что для реализации мысли нужно как минимум начать этот сад выращивать.

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3. «Как белка в колесе».

В этом случае люди много и упорно работают, но при этом у них нет конкретной цели. Они умудряются совмещать две работы, берут сверхурочные, тратят все свои силы, чтобы заработать и практически не отдыхают. Такая суета и сжигание собственной энергии ни к чему, если не понятно, ради чего все это делается. К пенсии может оказаться, что деньги человек заработал, но здоровья нет, семьи нет и радоваться не чему.

4. «Удачная афера».

Некоторые думают, что можно разок провернуть одну аферу и жизнь наладится – сразу появятся деньги и признание. В результате такие люди постоянно ищут новые сумасбродные идеи, принимают участие в каких-то «мегапроектах» и ждут, что их неприятности решатся сами по себе. А на самом деле проблем с каждым днем становится все больше.

5. Упертость.

Если человек решил, что его призвание – пробивать отверстия в перфокартах и что он стал уже профессионалом в этом деле, то нужно не забывать, что перфокарты давно устарели и его талант больше никому не нужен. Но нет же, он упорно старается доказать окружающим, что делает все не зря. Научитесь принимать, что иногда ваши умения реально ничего не стоят и нужно пополнять копилку знаний и навыков.

6. «Я несу свой крест».

В этом случае люди себя уверяют, что не способны влиять на окружающих и изменить сложившееся жизненные обстоятельства, поскольку все и так определено свыше. Все, что делают такие люди – эти тихо и мирно несут свой крест, прямиком к могиле.

7. «Это они виноваты!»

Еще одна ошибка, которую совершают многие люди. Мы склонны винить родителей, что нам не досталось гениальности по наследству, винить школу в том, что не получили важных знаний или страну за неспособность создать благоприятные условия для проживания людей. И если бы не вот это вот все, то человек обязательно бы добился успеха в жизни, а не матерился и спивался.

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8. Поиск того, кто сможет решить все проблемы.

Это удобная позиция, чтобы снять с себя любую ответственность.

9. Вокруг одни козлы.

В собственных неудачах человек склонен винить свое окружение – нельзя добиться повышения, если начальник козел, нельзя доверять козлам-друзьям и тем более козам-женщинам! С такой позицией действительно живется трудно, а как иначе, если один ты просветленный, а вокруг так много козлов?

10. Жизнь беспощадна!

Самая нелепая ошибка. Если у человека не все гладко складывается в определенный период жизни, он считает, что до конца своих дней ему придется мириться с этими условиями. Если не предпринимать никаких попыток изменить ситуацию, то для чего тогда в принципе, жить? опубликовано econet

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