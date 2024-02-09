Топ-3 копеечных средства для укрепления нервов

Как бороться с психическим напряжением, которое мешает получать удовольствие от работы и семейной жизни? Что делать людям, которые находятся на грани нервного срыва? Ответы на эти вопросы - вы найдете в нашей статье.

Жизнь в мегаполисе полна стрессов – напряженный рабочий график, проблемы в отношениях, постоянное скопление людей, переизбыток негативных новостей и навязчивой рекламы, что лезет из всех щелей. С одной стороны, мы привыкли жить в этой рутине, с другой – ситуация усугубляется некачественным питанием, несоблюдением режима сна, отсутствием полноценного отдыха. Так возникает хроническая усталость, раздражительность, агрессивность, а за ними рукой подать до апатии и депрессии. Как бороться с психическим напряжением, которое мешает получать удовольствие от работы и семейной жизни? Что делать людям, которые находятся на грани нервного срыва?

Как бороться с повышенной раздражительностью, снизить чувствительность к стрессу?

Важное уточнение – повышенная нервозность может возникать не только из-за психологических факторов, но и чисто физиологических. К последним относятся гормональные нарушения из-за несбалансированного питания, гипертония, скрытые воспалительные заболевания в организме, которые истощают тело и разрушают иммунитет. Также в группу риска попадают женщины с болезненным предменструальным синдромом и переживающие менопаузу.

Итого можно выделить две главные причины повышенной раздражительности:

1. Дефицит важных витаминов и макроэлементов, участвующих в регуляции ЦНС – витамины группы В, магний, кальций, селен, йод.

2. Повышенный их расход в результате чрезмерных психических и физических нагрузок, переработок, отсутствия отдыха.

Как бороться с раздражительностью?

Существует два проверенных способа, которые лучше всего комбинировать. Первый целиком и полностью зависит от вашей дисциплинированности и мотивации. Все, что нужно сделать - скорректировать режим дня и начать вводить новые полезные привычки.

Отрегулировать режим труда и отдыха - отказаться от переработок, ненормированного рабочего графика, выделить время для полноценного отпуска за городом.

Сбалансировать питание - есть больше овощей и фруктов, пить достаточное количество воды, уменьшать количество потребляемого сахара и химии, перейти на легкую нежирную пищу.

Скорректировать сон - проветривать помещение, выключать гаджеты за два часа до сна, ложиться вовремя, не пить кофеиносодержащие напитки.

Вводить умеренные физические нагрузки - делать зарядку, дыхательную гимнастику, чаще бывать на природе, закалять тело обливаниями, осваивать разные виды спорта, чтобы держать тело в тонусе.

Второй способ заключается в том, чтобы поддерживать организм стимуляторами и полезными биодобавками. Ниже мы перечислим самые безопасные и доступные по деньгам средства, которые помогут укрепить нервы и здоровье, снизив раздражительность и усталость.

1. Препараты магния

Магний является основным регулятором нервной системы, который контролирует баланс торможения-возбуждения, обеспечивает синтез мелатонина и крепкий здоровый сон. При дефиците магния психика человека становится чувствительной к раздражителям внешнего мира, нам сложнее сопротивляться стрессу, мы расстраиваемся из-за пустяков, ухудшается внимание и память. Организм быстро расходует магний: при десятиминутном стрессе теряется почти суточная его норма. Вот почему важно включать эту добавку в свой рацион. Помимо расслабляющего действия, магний увеличивает количество серотонина.

2. Фолиевая кислота

Как и магний, витамин В9 участвует в регуляции процессов торможения и возбуждения в коре головного мозга, помогает нейронам расти и охраняет ДНК клеток от повреждений. Фолиевую кислоту полезно пить не только беременным женщинам, которые хотят обезопасить себя от преждевременных родов и послеродовой депрессии. В9 участвует в процессе кроветворения, уменьшая риск возникновения анемии, укрепляет иммунитет, упрощает работу сердца, ускоряет синтез важных аминокислот. А еще это отличная профилактика новообразований.

3. Травяные препараты с седативным эффектом (успокоительные средства)

Пустырник

Настойка из этого растения оказывает не только расслабляющий эффект, но и обладает мощным спазмолитическим свойством (рекомендована эпилептикам). Экстракт пустырника снижает давление, устраняет воспаление при инфекциях и укрепляет иммунную систему. Содержит флавоноиды, дубильные вещества, полезные органические кислоты и эфирные масла, что помогают при тревожных расстройствах, депрессии и нарушениях сна. Организм становится более устойчивым к стрессам.

Валериана

Это лекарственное средство обладает накопительным эффектом, поэтому требует регулярного приема не менее месяца. Плюсы валерианы – хорошо успокаивает нервную систему, снижает давление, усиливает секрецию желез ЖКТ, оказывает спазмолитическое действие, облегчая менструальные боли у женщин. Ленарин в составе валерианы оказывает мощное седативное действие, лечит тревогу и бессонницу. Также настойку можно использовать для борьбы с кожными высыпаниями, для укрепления и восстановления структуры волос, усиления работы печени.

Пассифлора

В составе этого растения есть пассифлорин, который действует на организм, подобно морфию, поэтому его рекомендуют при лечении тревоги, маниакально-депрессивного психоза и вегетососудистой дистонии. Алкалоиды в составе пассифлоры помогают расширить сосуды и понижают артериальное давление. Флавоноиды, кумарины и гликопротеины снижают нервозность, повышенную возбудимость, улучшают качество сна, положительно влияя на гормональный фон человека.

Хмель

Экстракт шишек хмеля содержит в себе массу витаминов и эфирных масел (кариофиллин, гумулен, мирен), которые укрепляют иммунитет, обладают противовоспалительным свойством и замедляют процесс старения. Смолы и дубильные вещества в его составе благотворно влияют на нервную систему, обладая мощным успокаивающим и болеутоляющим действием. Хмель эффективен при лечении неврозов, болезней почек, мочевого и желчного пузыря, а еще снимает головные боли и лечит органы дыхания. Препараты на его основе до сих пор используют для устранения высыпаний на коже и укрепления волос.

Теперь вы знаете, что делать, если испытываете сильный стресс или нервное истощение – меняйте режим дня и добавляйте в свой рацион настойки на травах.опубликовано econet

Автор Элина Тарутина

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