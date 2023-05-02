Топ-3 самых разрушительных родительских запретов

Вседозволенность в воспитании ничего хорошего не даст. Поэтому существуют родительские запреты, чтобы воспитать ребенка организованным и умеющим себя вести. Но некоторые запреты приносят не пользу, а вред. Вот они.

Запреты могут быть полезными для детей. Они вырабатывают понятие, что не все в этом мире дозволено и есть вещи, которые делать нельзя; учат дисциплине и организованности. Но некоторые из родительских запретов разрушительны для ребенка. Вот три самых вредных запрета для ребенка и его будущего. Проверьте себя, дорогие родители! Возможно и вы иногда грешите подобными запретами… Но, вовремя сделав выводы, можно все исправить и сделать так, чтобы воспитание принесло только хорошие плоды.

Эти запреты разрушают вашего ребенка

1. Запрет самостоятельно одеваться

Существуют разные вариации этого запрета.

Это когда мы запрещаем ребенку одеваться так, как он сам хочет. Нам всегда проще выложить, подготовить одежду, чтобы ребенок (да и мама тоже) не теряли по утрам драгоценное время.

Еще один аспект проблемы – когда очень сложно убедить подростка надеть ту или иную вещь.

Или, допустим, родители с ребенком договорились еще с вечера (иначе – надавили авторитетом), что именно из одежды он наденет утром. А ребенок взял и поменял решение. В итоге мама нервничает, раздражается. Разгорается конфликт.

Для детей это тоже разрушительно. Когда мы изо дня на день формируем их гардероб и заявляем директивно «Ты надеваешь вот это и это», мы делаем их зависимыми от чужого мнения.

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Чем еще вреден запрет самостоятельно одеваться? Это косвенный запрет на творчество. Ребенка загоняют в ненужные рамки и не позволяют ощутить свободу выбора (хоть и маленькую). Это касается, например, цветовой гаммы гардероба. С возрастом меняются понятия красоты. В три года вся одежда розовая – это красиво. А в шестнадцать все черное – стильно. Мы понятия не имеем, кем вырастет наш ребенок. А эти незначительные моменты запретов не позволяют ему самовыражаться.

И еще. Дело не всегда в одежде. Дело также во внутренней уверенности ребенка в себе. Даже если он наденет супердорогие и модные вещи, но не уверен в себе, чувство неловкости никуда не уйдет.

Помогите своему ребенку сформировать культуру выбора ежедневного гардероба.

2. Запрет на то, чтобы ребенок имел свое собственное мнение

Второй по своей деструктивной силе запрет родителей. Всем нам (если говорить честно) очень удобно, чтобы мнение ребенка совпадало с мнением взрослых. Почему так важно постепенно сформировать в ребенке культуру иметь собственное мнение? Потому что это является предпосылкой к развитию критического мышления.

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Иметь свое мнение – это значит реалистично смотреть на окружающий мир, думать, анализировать. Да, это не всегда удобно, когда ребенок высказывает свою точку зрения, настаивает на своем и т.д.. Будет множество неудобных моментов, споры, шероховатости в отношениях. Но это учит ребенка анализировать ситуацию, находить варианты решения проблем. Разрушительно не иметь своего мнения. Культивируйте в детях самостоятельное мышление, креативность, способность к анализу.

3. Запрет на право быть самим собой

Обычно детей, которые слишком много бегают, одергивают. Тех, кто много болтают, заставляют закрыть рот, медленных часто торопят. Мы сами этого порой не осознаем. Но именно таким образом мы незаметно и методично разрушаем целостность юного человека.

Возможно, ваш «громкий» ребенок вырастет актером или педагогом. И ему пригодится в жизни его голос… Люди рождаются абсолютно разными - быстрыми и медленными. Мы все делаем с разной скоростью. И если ругать за то, какой ты есть, это разрушительно действует на уверенность. Это возможности ума, с которыми появляются на свет.

Когда качества, с которыми рождается человек, культивируются, когда «зерна упадут в благодатную почву», ребенок сможет реализовать свои возможности и многого добиться в жизни, принеся людям пользу.

Не вмешивайтесь в будущее своих детей, не забирайте у них возможности разрушительными запретами. Любите ребенка таким, каким он явился в этот мир. Не старайтесь облегчить себе жизнь за счет ненужных и разрушительных запретов. Пусть у вашего ребенка будут все условия для гармоничного развития и самовыражения. И старайтесь ограждать детей от любого пагубного влияния.опубликовано econet

Фото © Ewa Cwikla

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