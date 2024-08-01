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Топ 5 ошибок на пути к счастливой жизни

Источник: b17.ru 01 августа 2024 6714
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Часто наши желания, установки, мысли мешают нам быть счастливыми. Вот пять ошибок, которые совершает большинство людей. Например, желание все сделать идеально попахивает перфекционизмом, от которого до невроза рукой подать. Или постоянное откладывание чего-то важного на потом...

Топ 5 ошибок на пути к счастливой жизни

Отказаться от счастья или идти к нему? Спроси кого угодно? "Откажешься ли ты от счастья, дружок?" Мало кто ответит "нет". Но всё-таки мы сами отказываемся, не понимая этого. Давайте разберем по пунктам.

5 ошибок на пути к счастью

1. Сделаю потом. Каждый знает, что ему нужно сейчас, и где необходимо постараться и напрячься. Но пять минут усилий чаще превращается в 30 минут раздумий и сомнений. Ну собственно, подумать над этим так же можно потом.

2. Что скажут остальные? Люди обязательно что-то скажут. Так они устроены, они любят говорить. Только пока вы их слушаете, вы слышите их, а не себя. Это как в анекдоте:

— Я замерз?

— Нет! Ты хочешь кушать!

3. Обесценивание себя. Плавно вытекает из второго пункта. Со стороны конечно виднее, что цвет глаз у вас какой-то недостаточно зеленый. Да и пигмент в волосах не тот. А уж про характер ваш, да качества разные, чего уж тут… Вот так наслушаешься их всех, да самостоятельно уже пойдешь продолжать. Занятие это конечно занимательное, никто не спорит. Да только счастья оно не приносит. Вам то точно нет, а вот остальным? Хм…

4. Желание все сделать идеально. Все просчитать, все предсказать, и точно во всем быть уверенным. Ах да, еще же и с первого раза все должно получиться. Мы же все рождаемся с этим умением. Первый крик, первое слово, свой первый миллион – это все же происходит одномоментно.

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Топ 5 ошибок на пути к счастливой жизни

5. Перекладывание ответственности на других. Ухх они какие: поспать не дали, работой загрузили, цветы не подарили, про что-то там забыли… И все не так только из-за них. Жизнь на необитаемом острове – это идеальный вариант для счастья. Первые 15 минут так точно.

Этих пунктов может быть далеко не пять. Их можно продолжать и продолжать. И открою вам секрет, каждый этим занимается. Незаметно, по чуть-чуть. Но неустанно. Веря другим, обесценивая себя, сомневаясь в своих решениях. Любая мысль где в приоритете звучат слова других, а не выбор себя. Со временем это превращается в привычку, и не замечаться.

Запомните, счастье – это то, что мы создаем сами для себя. Только мы знаем верные критерии этого. Будьте счастливы. Смело идите вперед. Верю, что эти пункты, при правильном понимании, помогут вам на вашем пути.опубликовано econet

Автор Сакирко Екатерина

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Источник: https://econet.ua/

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жизнь Сакирко Екатерина счастье обесценивание сомнение выбор

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