Топ-7 причин женского одиночества

Почему красавицы и умницы часто бывают одинокими? Почему женщины, практически лишенные недостатков, не могут найти себе пару и создать семью? Существует 7 ключевых причин женского одиночества. Вот они.

70% моих клиентов в онлайн и оффлайн - прекрасные женщины! За 15 лет практики в области психологического консультирования я ясно осознал, что главные причины женского одиночества в большинстве случаев одни и те же. Я также проанализировал все успешные случаи, когда женщины успешно создавали отношения, выходили замуж... и понял, что причины успеха в создании счастливой личной жизни также практически одинаковы.

Рейтинг главных причин женского одиночества

Сегодня я предлагаю вашему вниманию рейтинг самых главных причин женского одиночества, возможно кому-то этот анализ будет полезен! Итак, поехали!

Страх одиночества, страх, что тебя никто не сможет искренне полюбить

Вы знакомитесь, приходите на первое свидание, второе... затем мужчина исчезает без объяснения причин. Отношения завязываются, но не имеют желаемого продолжения. Дело в том, что когда вам за 30, вы в долгое время в разводе или у вас есть дети, вы можете попасть в ловушку стереотипов и действительно чувствовать страх в принципе остаться одной.

Страх лишает вас очарования и отталкивает. Общение с вами не доставляет удовольствия. Мужчина на подсознательном уровне чувствует ваш страх, вашу нужду и это отталкивает больше всего.

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Жизнерадостная, светлая, по-детски беззаботная, игривая, с легким ароматом независимости, женщина - вот магнитит для мужчин! Страх делает вас слишком простой, слишком доступной, слишком покорной (на все согласной), и мужчина быстро теряет к вам интерес.

Есть такая поговорка "страх - мать явления". Законы природы никто не отменял, чего боитесь, то, чаще всего и случается. Почему? Потому что вы чаще всего думаете о том, чего боитесь!

Корни страха: негативный прошлый опыт, низкая самооценка, неуверенность в себе, стереотипы. Решение: кап. ремонт самооценки, принятие витаминов уверенности, очищение сознания от "шлаков" прошлого опыта и мега большие дозы любви к себе!

Подавленная женственность и природная сексуальность

Эта причина состоит из трех взаимосвязанных факторов!

Фактор - "А". В самых самых крайних случаях вы - мужик в юбке или джинсах! Вы общаетесь с мужчиной в чисто янском стиле - спорите, конфликтуете, прямолинейны, грубы в выражениях...

Фактор -"Б". Вы ведете себя с мужчиной как замороженная (или размороженная) дохленькая курочка. Вы апатичны, в глазах усталость, в поведении и речи монотонность... вы не способны на здоровый флирт, ваши чисто женские качества (мягкость, юмор, игривость, гибкость, чуткость, и т д) и природная сексуальность (умение нравиться, вдохновлять, очаровывать) не проявляются во всей своей красе.

Фактор "В". У вас мужской психотип мышления и поведения. Этодовольно частая причина женского одиночества. Потому что такая женщина мега успешна, мега самостоятельна, мега самодостаточна и психологически может быть сильнее мужчины. Она все может делать сама и всего сама может достичь.

В глазах такой женщины практически все свободные мужские особи - слабаки, неудачники. И зачем ей такое счастье нужно?

Решение: раскрыть на 100% свою женственность и природную сексуальность, изменить стратегию (добавить иньский фактор) общения и поведения с мужчинами!

Самосбывающееся пророчество или психологическая "карма"

Кому я нафиг такая "крашавица" нужна? Моя мать была одинокая, моя бабушка была одинокая, бабушка моей бабушки была одинокая, бабушка бабушки моей бабушки была одинокая. А я, что, лысая? И мне на роду написано быть одинокой!

Самопрограммирование - это глубокие убеждения относительно своей несчастливой женской судьбы. У мамы не сложилась счастливая личная жизнь и у меня все так будет....Кто-то говорит это "родовые проблемы", "карма рода". Бред все это милые женщины!

Корни любой проблемы у вас в голове. Если сильно верите в свою несчастливую судьбу, вы просто-напросто сами программируете свою реальность, а ваш гениальный мозг будет помогать вам создавать то во, что вы верите, и упорно игнорировать возможности создать счастливые отношения.

Корни: чаще всего ваш негативный прошлый опыт или вашей мамы. Решение: очистить сознание от негативного прошлого опыта, перепрограммировать себя, создать другое "самосбывающееся пророчество" - я буду безумно счастливой в личной жизни!

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Театр масок или жизнь по чужим сценариям

Вы живете не своей жизнью. Вы "глухи" к голосу своей души. Вы не понимаете самого главного человека в вашей жизни - саму себя. До тех пор пока вы не понимаете себя любимую, не осознаете свои настоящие потребности, желания, ценности, цели в жизни, вы будете жить не той жизнью и встречать не тех мужчин... мужчин, с которыми не сможете почувствовать себя по настоящему счастливыми.

Если вы не знаете, какая вы на самом деле, как вы поймете, какой мужчина вам на самом деле нужен? Если вы не понимаете себя, тогда все будет идти наперекосяк. Кому нужно сказать "нет", вы будете говорить "да", кому нужно сказать "да" вы будете говорить "нет".

Когда же вы вернетесь к себе (будете говорить себе правду) и начнете жить своей жизнью, удовлетворять (говорить другим правду) подлинно свои потребности, достигать подлинно свои цели.

Тогда будете так счастливы, что вам вообще никто не будет нужен. Вы будете излучать энергию, радость, энтузиазм....и только тогда начнутся "чудеса" (неожиданные и благоприятные события), вы привлечете подлинно своего мужчину, с которым будете резонировать в унисон на уровне души и тела!

Законы природы никто не отменял. Чем больше вы зациклены на факте своего одиночества, на факте своей личной неустроенности (а подруги-то все замужем), тем хуже вы себя чувствуете, чем хуже вы себя чувствуете тем меньше способны создавать новые, благоприятные события в личной жизни!

Образ идеального мужчины

Любой, даже самый великий и страстный роман, самая большая любовь начинается с простого, будничного взаимодействия, с обычного "привет!". Но образ идеального мужчины в вашей голове будет превращать всех реальных мужчин на вашем пути в уродливых карликов, не достойных ни вашего внимания, ни благосклонности!

Вы королева, ищите себе короля! Зачем вам обычный мужчина? Так самые красивые и умные женщины обрекают себя на одиночество. Лучшие годы выбирают- выбирают- выбирают, а потом, когда чувствуют что "срок годности тела" истекает, за какого-нибудь первого встречного козла выходят замуж.

Решение: срочно снять "корону", хочешь привлечь "короля"(лучшего из мужчин) сначала сама стань королевой! Нужно осознать, что в каждом мужчине "спит" до поры до времени король, герой, супермен...И что стать необычным ему может помочь только искренняя любовь обычной женщины!

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Дисбаланс жизненных приоритетов

Здесь все просто. Вам просто "некогда" уделить полноценное внимание личной жизни. Карьера на первом месте. Ваш "муж" это ваша работа, ваш бизнес. Вы вся в делах, вся в заботах, вся такая вечно бегающая, вечно спешащая деловая колбаска!

Работа, работа, сроки, обещания.Тайное стремление стать самой лучшей, быть номером один в конечном итоге "убивает" в вас женщину, мягкую и очаровательную кису, способную мурлыкать. Вы перестаете возбуждать желание быть рядом с вами, заботиться о вас, радовать. Вы излучаете больше янской (мужской) энергии, чем иньской энергии. Мужчинам и так хватает энергии войны, борьбы, конкуренции в своей жизни, если они еще и от вас будут чувствовать эту энергию... Они просто сбегут к той, кто способна создать ощущение покоя, гармонии, релакса, радости, легкости...То есть всего спектра волшебства иньской стороны жизни!

Жизнь в "ловушке" прошлого опыта

Осуществление любого желания (в том числе желания создать счастливые отношения и семью) - это творческий процесс проявления чего-то нового, лучшего в вашей жизни. Осуществление это поток новых, благоприятных событий, приближающих новую для вас реальность!

Но, если вы каждый день живете в мире привычных действий и предсказуемых событий, тогда ваша жизнь это бесконечный повтор прошлого, того, что уже ни раз происходило: вы снова и снова делаете, видите, переживаете то, что уже тысячу раз делали и видели.

Жизнь - это музыка творения, музыка создания бесконечно новых событий, явлений, процессов. Рутина - это музыкальная "пауза", жизнь застывшая в однообразных картинках.

Решение: нужно шагнуть за пределы предсказуемого течения событий, решиться сделать что-то несмотря неопределенность дальнейших результатов!

Неизвестное - это территория всех возможностей жизни! Только в неизвестном есть возможности реализовать все, о чем вы осмеливаетесь думать и мечтать! В том числе возможности встретить своего мужчину и создать счастливую семью=жизнь!

Настоящая, счастливая жизнь - это постоянное путешествие в неизвестное, расширение границ привычного мира, переживание того, чего еще не было, трансформация в реальность самых прекрасных идей и мыслей!опубликовано econet

Автор: Попов Сергей

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