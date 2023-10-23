ТОП главных женских ошибок

Многие женщины пытаются построить гармоничные отношения с мужчинами, но при этом совершают одни и те же ошибки, которые отталкивают партнеров.

Рассмотрим наиболее распространенные моменты, которые мешают представительницам прекрасного пола стать счастливыми.

Очевидные и не очень ошибки многих женщин

1. Согласие на сожительство.

Для настоящих женщин это неприемлемо. Поверьте, мужчина может прожить с вами без штампа в паспорте лет десять, а потом внезапно жениться на другой. Сожительство всегда означает нежелание строить серьезные отношения на подсознательном уровне.

2. Настаивать на браке.

Запомните, если женщина будет торопить события, то мужчина попятится назад. Не стоит заставлять мужчину идти в ЗАГС, даже если вам удастся выиграть это сражение, то в основной битве вы точно потерпите поражение. Мужчину никогда нельзя принуждать к чему-либо.

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3. Ожидание счастья.

Если женщина, выходя замуж, ждет, что муж ее осчастливит, она ошибается. Незрелые женщины стремятся получать, а не отдавать любовь. Они ищут от партнера такой же поддержки, как от матери, но это иллюзия. Именно по этой причине многие браки распадаются и женщины говорят, что разлюбили своего партнера, иными словами они не получают такой же любви, как от матери.

4. Желание родить ребенка для себя.

Если вступать в брак с таким намерением, то не стоит потом удивляться и обвинять мужчину, что он эгоист и ушел из семьи.

5. Требовательность.

Нельзя добиться того, чтобы мужчина смотрел на мир так же, как женщина. Нельзя перевоспитывать партнера и предъявлять к нему завышенные требования.

6. Манипуляция.

Она может проявляться в разном виде – ультиматумы, молчание, истерики. Такие инструменты используют только незрелые женщины.

7. Решение мужских проблем.

Запомните, женщина не должна предлагать мужчине помощь, если она ему понадобиться, он попросит. Представительницам прекрасного пола полезнее самим научиться просить о помощи.

8. Не уступать и не учитывать мнение партнера.

Если вы спорите с мужчиной и не желаете идти на компромисс, то активируете мужскую энергию, тогда партнер начинает общаться с вами на равных. Не нужно потом удивляться, что дело доходит до рукоприкладства. Но запомните, что настоящий мужчина никогда не сможет ударить женщину!

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9. Усиление мужской энергии и закрытие женской.

Это происходит, когда женщина живет по принципу «все сама». Мужчине стоит доверять, а не выполнять за него его работу.

10. Незнание основных мужских потребностей и их неудовлетворение.

Важно понимать, что конкретно нужно мужчине, тогда удастся наладить взаимоотношения с ним.

11. Осуждение.

Представители сильного пола не приемлют унижений и обвинений.

12. Сравнение.

Нельзя сравнивать своего партнера с другими, даже мысленно.

13. Отсутствие веры в партнера.

Если постоянно выражать недовольство, не замечать усилия партнера и не уважать его, то не нужно удивляться, что вы не получите от него того, чего ожидаете.

14. Использование.

Невозможно построить гармоничные отношения, если изначально выходить замуж с целью родить ребенка, купить машину или квартиру, то есть для решения личных задач.

15. Постоянный контроль.

Настоящие женщины никогда не контролируют мужчин, они им доверяют.

16. Демонстрация неуверенности в себе.

Если постоянно спрашивать мужчину, что он думает о вашем внешнем виде, о ваших взаимоотношениях и прочее, на его языке это означает – «я в себя не верю, может тебе удастся поверить в меня?» Мужчины очень любят женщин, которые знают себе цену.

17. Ставить мужа на последнее место.

Женщина должна понимать, кому и сколько времени уделять в первую очередь, чтобы в итоге и муж и дети были счастливы.

18. Считать секс чему-то второстепенным.

Для любого мужчины важна физическая связь с женщиной. Нельзя считать, что сексом должны заниматься только молодые пары.

19. Не принимать недостатки мужчины.

Запомните, идеальных людей не существует. Где есть идеал – там нет роста. Не нужно придираться к мужчинам и «пилить» их по любому поводу.

20. Экономия на себе.

Если женщина считает, что должна жертвовать собой ради семьи – это ни к чему хорошему не приведет. Настоящие женщины заботятся в первую очередь о себе, о своем внешнем виде и душевном состоянии.

21. Рассказывать матери обо всех недостатках мужа.

Это очень плохая привычка. Для такой женщины все мужчины будут плохими, потому что мама намного лучше.

22. Демонстрация независимости.

Если женщина будет постоянно показывать мужчине, насколько она самостоятельная и самодостаточная, он будет ощущать свою ненужность.

23. Не восхищаться мужчиной.

Помните, что мужчины всегда все делают ради женщин. Если вы не цените поступки своего партнера, то очень быстро найдется та, которая будет это делать с огромным удовольствием.

24. Чрезмерная ответственность.

Женщины, которых волнует только их работа и личные цели теряют свою привлекательность.

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25. Отсутствие благодарности.

Мужчину нужно благодарить за его поступки, но нужно понимать, что он не обязан делать что-то ради вас.

26. Жалость.

Женщины, которые жалеют мужчин, будто они настолько слабы и не смогут справиться с проблемой без посторонней помощи, подсознательно начинают играть роль «мамочек».

27. Зарабатывать на жизнь и не видеть самой жизни.

Если все силы женщины направлены на заработок денег, то со временем ее дом останется без тепла и любви, рядом с такой женщиной никому не будет уютно.

28. Считать что материальное выше духовного.

Если думать только о том, как родить и воспитать детей, как купить автомобиль или недвижимость, а не о том, как развивать свою женственность, то есть риск остаться вовсе без всяких благ. К настоящей женщине блага приходят сами и для этого не нужно прикладывать массу усилий.

29. Думать, что без мужчин можно легко обойтись.

Запомните, если думать, что вы сможете обойтись без дорогих украшений, то они в вашей жизни никогда не появятся. А есть женщины, которые без них жить не могут, поэтому они у них есть и много чего другого тоже. опубликовано econet

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