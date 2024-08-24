✅Чтобы у вас все получилось, очень важно понять, что вы не самый лучший и идеальный человек в мире. Тогда люди, доказывающие обратное, по меньшей мере вас насторожат. А в общем, вызовут волну недоверия. Резкие же суждения неприятных негодяев заставят задуматься, что-то понять про себя, и в итоге - они помогут стать лучше.
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг. Китайская пословица
Часто хочется его убить. Злость проявляется самым неожиданным образом, потому что этот человек сказал истинную правду. Те слова, в которых ты боялся признаться сам себе. И ты идешь у него на поводу, чертыхаясь и брызжа слюной. Потому что знаешь: он - это внутренний ты.
А другой "друг" придет тишком, сядет ладком, и начнет вкрадчиво плести кружево милых слов. Они гладят твою душу, усыпляют ум. Но что-то точит, прорывается сквозь долгое убаюкивание. Можно не соглашаться с ним, но так хочется верить.
Тот, кто указал на твои недостатки, по сути сделал тебя. Он нажал на спусковой крючок изменений, положил начало новой жизни. Его просто надо благословить. И если дальнейшее общение с этим человеком затруднительно, или совсем невозможно - не беда.
Главное дело он уже сделал, как известный мавр. Теперь может уходить, или вы покинете его. Но зерно брошено, и лукавым друзьям не удастся сбить тебя с толку. Если задуматься - как многим в жизни мы обязаны нашим врагам, завистникам, конкурентам. И вообще, неудобоваримым людям, пусть иногда самым любимым.
Только они могут нас растормошить, указать вектор, по которому следует двигаться дальше. А ласковые и нежные звери, бродящие вокруг - они тоже нужны, но в лимитированных количествах. И обязательно, с выданным им разовым допуском на вход на вашу личную территорию.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
А то, пусти только таких - вмиг усядутся в обуви на лужайке под вашим любимым деревом, набросают фантиков, заведут шашлык, перемешают и испортят все, так долго обустраиваемое. Потому что они любимые и родные, потому что они хорошие и свои. Такой вот парадокс любви и дружбы.
Чтобы у вас все получилось, очень важно понять, что вы не самый лучший и идеальный человек в мире. Тогда люди, доказывающие обратное, по меньшей мере вас насторожат. А в общем, вызовут волну недоверия. Резкие же суждения неприятных негодяев заставят задуматься, что-то понять про себя, и в итоге - они помогут стать лучше.
Быть в потоке, учиться воспринимать не только разумом, но и сердцем информацию, приходящую извне. Это в конечном итоге позволит отделить зерна от плевел. А истинных врагов от ложных друзей.опубликовано econet
Автор Анжелика Богданова
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий