Три письма: мощный метод освобождения от обид

Как простить, если вам нанесли глубокую обиду, оскорбили, затронули ваши интересы? Техника "Три письма" состоит в написании трех писем (по одному в день) – адресату, который вас обидел, сделал вам плохо. Вот пошаговое описание эффективной методики освобождения от обиды.
Теория Радикального Прощения Типпинга дала возможность миллионам людей на планете многое переменить в своей судьбе. Но, по признанию самого автора, трудна для абсолютного понимания. Инструмент «Три письма» не представляет особой сложности. Суть его заключается в написании 3-х разных писем – лучше всего по 1 в день – тому адресату (это может быть человек или организация), который, как вы считаете, доставил вам проблемы, обидел, оскорбил.
Если вы решили воспользоваться данной методикой, полезно помнить, что ни одно из 3-х ваших писем не будет послано адресату.
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Это первый этап под названием «Поведать Историю» и второй этап «Воскресить чувства». Вы пишете обвиняющее послание, сообщая адресату, что вы обижены, унижены и проч.
Вы начинаете с того места, где пребываете на данном этапе, – с переживания жертвы. Не придумываете оправданий для обидчика и не дарите снисхождения. Выпустите письмом весь негатив, скопившийся в вашей душе. Грозите страшными карами, если это доставит облегчение. Пишите, пока не иссякнут обвинения и эмоции. Это может занять несколько страниц.
При написании можете плакать, переживать боль и печаль. Но послание не отправляйте!
Пишем его на другой день. Нужна пауза на сон, чтоб каждое новое письмо «прошло обработку» подсознанием.
Это этап №3, он начинает разрушение истории жертвы. На этом этапе приходит понимание: да, боль была, а страдание – просто из-за нашей надуманной истории.
Письмо призвано помочь отделить правду в этой истории от того, что казалось правдой, а что - попросту ваша персональная интерпретация. Какая-то глава письма может стать имитацией диалога с собой о случившемся. Это даст возможность разрушить энергетическое поле вокруг ситуации.
В отношении вашего обидчика тон ваш может стать более примирительным. В данном послании вы начинаете входить и в его положение и воображать, что вынудило обидчика повести себя так. В послании №2 вы делаете усилие и прибавляете чуть-чуть душевного сострадания, мудрости, как и вероятности вашего прощения. Но, убеждение, что вы стали жертвой, все-таки пока в силе.
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Пишем через день после №2, это послание воплощает четвертый этап, Воссоздание. Вы делаете попытку изложить в словах новое видение ситуации на основе Радикального Прощения. Вы записываете, что понимаете сейчас, что обидчик в душе повел себя таким образом только из любви, так как именно вы должны были это всё пережить. Отныне вы можете испытывать к обидчику лишь чувство благодарности.
Помните о правиле «притворяйся, пока не будет получаться». Вы пишете обо всем в таком ключе, будто совершенно уверовали в свои мысли и переживания.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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