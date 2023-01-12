Три вещи, за которые расплата будет быстрой и сильной

Есть три вещи, за которые расплата будет быстрой и мощной. И неожиданной. Потому что это вполне невинные, в сущности, вещи. Не преступления и даже не проступки. Просто слова. Болтовня, можно сказать. Самоуверенная болтовня. Но расплата неминуемо наступает в таких случаях. Словно человек вызвал "чёрных коллекторов" по прямому номеру в свою жизнь.

Чревато поучать и обвинять других в их проблемах. Поучатель взобрался на пригорок и критикует других. Неурожай у вас? Так вы сами виноваты. Надо было не так зерно хранить и не так землю пахать. Предали вас или ограбили? Это вы приманили несчастье, неправильно себя вели.

3 вещи, которыми не стоит хвастаться и хвалиться

С работы вас уволили? Так вы сами виноваты. Надо было иначе строить отношения с работодателем. И вообще, надо было другую профессию получать. Вот как у меня! Посмотрите на меня! У меня все отлично, в отличие от вас! А если вас убили - так это тоже ваша вина, само собой.

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Вот это самые распоследние слова перед тем, как на получателя рухнет камень. И он сам рухнет в яму, где сидят те, кого он поучает хвастливо. Как он скажет эти слова, хватайте шапку и бегите прочь. Потом можете обернуться, спустя время. Чтобы убедиться в правоте моих слов.

Расплата ждёт тех, кто хвалится своим здоровьем и ставит его себе в заслугу. И направо-налево рассказывает, что он проживёт сто лет с таким здоровьем. Он сам это здоровье создал. И тщательно это здоровье бережёт, прямо трясётся над ним, как Скупой Рыцарь. А кто болеет - тот сам виноват.

Хвалится такой человек своим здоровьем и здоровьем близких. Скорее всего, скоро ему придётся понять, что здоровье не всегда зависит от нас. И особо хвастаться нечем; лучше молча порадоваться своему здоровью.

И третья опасная вещь - похваляться своим счастьем и выставлять напоказ свои чувства. Не рассказывать, а именно хвастаться и похваляться своим мужем, ребёнком, любимым человеком, - в слепой уверенности, что счастье будет вечным. И чувства будут вечными. И тот, кого демонстрируешь публично, постоянно, как ценный экспонат, тоже вечен.

Но это не так. И публичная самоуверенная демонстрация любви влечёт плохие последствия.

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Все три опасных похвальбы содержат осуждение других. И демонстрируют превосходство того, кто осуждает и хвастается. Человек привлекает к себе недоброе внимание темных сил. Подсознательно напрашивается на испытания, как путник, который идёт ночью по дороге, украсив себя золотом и бриллиантами, распевая удалую хвастливую песню.

Может, в глубине души эти люди считают своё счастье незаслуженным и втайне стремятся быть ограбленными и униженными? Так бывает. Но обвинять других, подчёркивая своё превосходство, не стоит. Потому что это стоит слишком дорого потом…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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