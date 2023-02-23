ТРУДНЫЕ родители: 9 мостов через непреодолимость

Что такое "трудные отношения"? По-моему, это когда взаимодействие энергозатратно, требует сосредоточенности и сопровождается фоновым напряжением. То есть, является трудом, работой. А "трудные люди" (родители, дети, партнеры)? Это каждый определит для себя сам. Трудности бывают схожими, но никогда универсальными. Поэтому, и психотерапия никогда не превратится в подобие домашнего справочника болезней. Слишком сложен человек, слишком неуловим в своей субъективности.

Понятие "трудные родители" может подразумевать трудности, связанные с совместным проживанием, с отдельным проживанием, с конфликтами семейных подсистем, с необходимостью ухода, физическими и психическими заболеваниями, зависимостями. Рассмотреть все это за раз - не самая удачная затея, поэтому лучше начать с чего-то одного. Поэтому, здесь речь пойдет про трудные отношения взрослых самостоятельных детей и их родителей, где есть постоянные изматывающие конфликты, возвращение в одну и ту же точку с чувством, что барьер тотален и непреодолим.

Трудные отношения взрослых детей и их родителей

Большинству моих клиентов, которые встретились с этим в своей жизни, кажется что остается только вздыхать и бессильно злиться. Что взаимопонимания с родителями не достичь уже никогда. И я здесь отвечаю, что такого, как хотелось бы в идеале, наверное, правда не достичь. Но на уровне достаточного оно возможно.

Достаточный не значит беспроблемный. Скорее, соизмеримый с возможностями. А для того, чтобы объяснить как это делается, я воспользуюсь метафорой мостов. Мосты - это искусственные сооружения для прохода через пропасти и непроходимые потоки, коими часто представляются трудные отношения. Мосты в отношениях - это искусственно созданные возможности для необходимого взаимодействия. И они нужны, когда естественных не хватает или просто нет.

И первое, что тут нужно сказать - это то, что мосты эти строить придется вам. По двум причинам.

Первая: видимо, мосты, которые предлагаются вашими родители, вам не подходят.

Вторая: большая часть ответственности за качество отношений принадлежит тому, у кого больше сил, осознанности и понимания. (Понимания не того "как правильно", а того, что вообще происходит).

А в нашем случае происходит постоянная стачка взаимных ожиданий. "Я хочу, чтобы он (она, они) изменился" - не работает. Как в одну, так и в другую сторону. И это понимание способно стать опорой первого моста.

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1 мост. Прояснение ожиданий.

Понять, чего именно от вас хотят - бесценно. Любви, заботы и внимания - классика жанра. Но это слишком общие формулировки. Здесь мы попадаем в ловушку личной трактовки: заботимся и любим в своей манере, а корм не в коня.

Без прояснения не обойтись. Если бы без него все так легко угадывалось, то трудностей было бы гораздо меньше. Вопрос "как именно о тебе нужно заботиться" - вовсе не почерк бездушной скотины. Это самая адекватная дорога в поиске контакта.

Бытовой пример: когда мы знаем, сколько ложек сахара положить человеку в чай, то нам проще угодить ему с этим чаем. Примерно так же и с эмоциональными потребностями. Только сложнее.

2 мост. Искренность.

Важно понимать одну тонкость: ожидания родителей от нас - не столько про конкретные действия и поступки, сколько про то, чтобы эти действия и поступки были нашими подлинными, искренними. И чаще всего они обижаются именно на отсутствие желания.

Например, звонить каждый день. Даже, если мы звоним, то начинаем получать укоры за "формальный" тон, за слишком скорый разговор, за отвлечение на другие дела и т.п. И опять конфликт, обвинение в равнодушии, в том, что "тебе ничего не надо". Это выматывает, забирает всю энергию и ее уже не остается для настоящих искренних чувств и порывов. А они могли бы быть. И важно, чтобы они были. Но на войне как на войне.

Поэтому вспомните, что именно родители от вас хотят, и что из этого вы готовы давать спонтанно и от души. И как только возникает хоть малейший порыв сделать что-то такое (поделиться про свою жизнь, спросить совета) - делайте. Помните, что все искреннее намного весомее и ценнее. Как золото против бумажных денег: бумажные деньги лишь обозначают богатство, а золото им является.

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3 мост. Выполнение обещаний.

Часто есть ощущение, что от нас хотят всего и сразу. Не берите на себя все. Разделяйте ответственные дела с другими, по мере возможности. Но то, что пообещали, выполняйте. Даже если обещания, данные родителями вам, регулярно не выполняются, не надо око за око.

Выполняя свои обещания, вы не становитесь обманутым лохом. Вы поддерживаете стабильность, в которой нуждаетесь и уважаете себя через свое слово. Обещали заехать в четверг после шести - заехали. Обещали класть трубку после первого оскорбления в адрес вашего партнера - кладете.

Это как раз тот случай, где уместны Всегда и Никогда. Где демократические полутона только больше запутывают отношения, попадась разбойничей шайке вольных интерпретаций.

4 мост. Порядок в собственной жизни.

Следует поддерживать себя в ресурсном состоянии, регулярно брать поддержку, убеждаться в своей адекватности, отдыхать и восстанавливаться в отношениях с хорошим контактом, где вы можете просто побыть собой.

5 мост. Прошлое-не-настоящее.

В теме про "трудных родителей" не последнее место занимают раздражение и злость. Обычно они слеплены в один большой ком, который постоянно заражает собой общение, становится огромным препятствием. Если вы злитесь на родителей, то вам с этим лучше экологично обойтись. И, в первую очередь, разделить свою злость на чувства к реальным родителям (те, которые у нас сегодня) и к внутренним (те, которые были в детстве). Часто оказывается, что эти две злости совершенно по-разному окрашены.

Например, первая про то, что родители стареют, глупеют, слабеют, нуждаются, перестают быть опорой. А вторая про желание расквитаться за ошибки детства, последствия которых вы видите в себе сейчас. Захлебываясь злостью, мы забываем про то, что это было в прошлом, и туда невозможно вернуться.

Теперь все в ваших руках. И плохое, и хорошее. И обходиться с этим в своей жизни - ваша забота. Потому что вы теперь взрослый. А расквитаться за старые долги с пожилыми родителями - это не позиция взрослого. Обращаясь к тем, кем они БЫЛИ, вы становитесь тем, кем БЫЛИ тоже. То есть ребенком. Зависимым и беспомощным, машущим кулачками.

6 мост. Прощение.

В любых отношениях всегда найдется за что просить прощения. Попросите его первыми. Возможно, вы услышите просьбу о прощении в ответ. Конечно важно понимать, что именно прощается и будет много разочарования, если родители не понимают, чем именно обидели нас, а просто говорят "прости за то, в чем я был(а) не прав". Но не стоит обесценивать это. В такой "пустой бланк" можно вписать свои обиды. Для меня, например, это очень важно, так как я вижу в этом путь к диалогу.

7 мост. Теплые чувства.

Вспомните за что вы точно благодарны и найдите самый прямой способ выразить эту благодарность родителям. Поощряйте, хвалите удачные покупки, хобби, интересы, знакомства. На самом деле, родителям очень важна наша похвала.

8 мост. Сдержанность.

Будьте сдержаны в гневе. Не из чувства долга (долженствованию всегда хочется сопротивляться). И не из добродетели великотерпения (это может разрушить вас). А лишь для того, чтобы не запускать цепную реакцию конфликта, гася заряды в землю. Так вы сэкономите больше сил. Скорее всего, вы спросите "Почему я должен это делать?!" Опять же, не должен.

Но, скорее всего, сами выберете это, если поймете зачем, взглянув на то, что происходит, со стороны. Будьте сдержаны в спонтанном выражении вообще любых чувств. Абсолютная потоковая открытость очень дорого обходится в отношениях, лишенных контакта. Лучше насладитесь ей там, где чувствуете себя комфортно.

9 мост. Доступность.

После скандалов и ссор, взрывов и разрывов, плачьте, злитесь, переживайте, восстанавливайтесь, и все равно оставайтесь доступными для новой возможности попробовать контакт. Может быть не сразу, может быть, спустя время, но оставляйте шанс для встречи с собой и давайте понять это родителям. Это не означает, что надо открываться нараспашку и всей своей сущностью лезть под новый удар. Вовсе нет. Наоборот, заботьтесь о своих границах, не пускайте в душу. Определите для себя зону "гостиной" и беседуйте в ней.

Разумееется, это далеко не все, что мне есть сказать по этой теме. Но мне не хочется распыляться на многое, пытаясь объять необъятное. И, конечно, этих мостов не девять, а гораздо больше.А их уникальная ценность состоит не сколько в обслуживании сообщения разделенных берегов, столько в том, что они, сами по себе, могут стать отличным местом встречи.опубликовано econet

Автор Анастасия Звонарева

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