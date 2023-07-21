Цените этих людей!

Да, таких добрых и искренних людей трудно найти, но если они у вас есть, то это большой подарок судьбы и им нельзя просто так разбрасываться и пренебрегать.

Цените людей, которые принимают вас не только тогда, когда вы смеетесь, шутите и излучаете счастье, радость и позитив. А и тогда, когда в вашей жизни все идет наперекосяк, когда рушится ваш мир и разрывается сердце, когда вы плачете, впадаете в панику, грустите и делаете ошибки.

Как хорошо, что они есть!

Цените людей, которые не хотят вас исправить или изменить, которые не скажут, что вы слишком эмоциональны и просто все близко принимаете к сердцу. Людей, которые знают, как важно вовремя подставить дружеское плечо, взять за руку и сказать «все будет хорошо, я с тобой, я всегда рядом», обнять или поцеловать.

Цените людей, которые не отмахнутся от вас, как от назойливой мухи, людей которые захотят узнать, что же на самом деле скрывает ваше молчание или тихое, неуверенное «все хорошо», в тот момент, когда ваши глаза будут полны невыразимой грусти...

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Цените людей, которые готовы прийти вам на помощь даже ночью, если вы тогда действительно очень нуждались в них. Которые знают, что иногда достаточно просто знать, что ты не один, чтобы все наладилось.

Цените людей, которые верят в вас и поддерживают. Которые знают, как вас рассмешить или хотя бы заставить улыбнуться. Людей, которые уже одним своим присутствием способны поднять и улучшить вам настроение.

Цените людей, которые не осудят, а примут, поймут и успокоят. С которыми вам не надо всегда быть радостными и надевать на себя какую-то «маску», ведь с этими людьми вы можете злиться, смеяться или грустить. Одним словом, вы можете просто быть собой и показывать им то, что вы действительно сейчас чувствуете и знать, что это совершенно нормально, и даже правильно. Так и должно быть ...

Цените людей, с которыми можно просто разговаривать обо всем на свете и одновременно ни о чем. С которыми врямя летит незаметно, с которыми вам так комфортно, тепло и уютно, как самим с собой. Людей, которые уважают вас и ваши границы и поэтому не будут их переступать. Цените таких людей, ведь, к сожалению, их не так много, как хотелось бы.

Да, таких добрых и искренних людей трудно найти, но если они у вас есть, то это большой подарок судьбы и им нельзя просто так разбрасываться и пренебрегать. И еще одно: будьте и вы таким же человеком для кого-то. Поверьте, это действительно очень важно: быть таким и иметь хотя бы одного такого человека рядом. Просто цените людей ...опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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