Хорошие люди принесут вам счастье, плохие люди наградят вас опытом, худшие — дадут вам урок, а лучшие — подарят воспоминания. Цените каждого.

Люди думают, что будут счастливы, если переедут в другое место, а потом оказывается: куда бы ты ни поехал, ты берёшь с собой себя. Счастье — как поцелуй: чтобы насладиться им, его нужно с кем-то разделить.

Цените людей, которые приходят в те моменты, когда плохо не им, а вам. Не закрывай рот тем, кто открывает тебе глаза. И твердо, став на ноги, не забывай тех, кто поднимал тебя на руках.

Просто жизнеутверждающие высказывания

Нет никакого смысла пытаться помочь людям, которые не помогают себе сами. Человека невозможно заставить подниматься по лестнице, если он сам не желает подниматься.

Ошибается — каждый.

Признает ошибку — достойный.

Попросит прощения — мужественный.

Возобновляет отношения — сильный.

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Будьте с тем, с кем хотите быть, а не с тем, с кем вас хотят видеть другие.

Наберись смелости, если хочешь что-то изменить.

Наберись терпения, если что-то изменить невозможно.

И будь мудрым, чтобы знать, когда нужна смелость, а когда терпение.

Извинение не означает, что ты не прав, а другой человек прав. Это всего лишь означает, что ценность ваших отношений важнее, чем собственное эго.

Люди делятся на две половины. Одни, войдя в комнату, восклицают: «О, кого я вижу!»; другие: «А вот и я!»

Самое непростое в жизни — понять какой мост следует перейти, а какой — сжечь.

Мужчину характеризуют четыре ситуации:

как он дерется, как считает деньги, как смотрит на детей и как заканчивает отношения.

Учитесь радоваться без алкоголя, мечтать без наркотиков, общаться без интернета.

Невозможно жить без ссор, точно так же, как, проезжая через весь город, видеть только зелёный свет.

Чем дольше я живу, тем яснее понимаю, что главное в жизни — это твердо знать, чего ты хочешь, и не позволять сбить себя с толку тем, кому кажется, будто они знают лучше.

Нужно уметь отказывать людям. У них есть свойство наглеть.

В характере человека есть три золотых качества: терпение, чувство меры и умение молчать. Иногда в жизни они помогают больше, чем ум, талант и красота.

Никогда не живи с человеком — ради денег, детей и жалости. Деньги пресытят, дети вырастут, а жалость превратится в гнев!

Лучшая месть человеку — это доказать, что ты можешь обойтись без него.

Хорошие люди принесут вам счастье, плохие люди наградят вас опытом, худшие — дадут вам урок, а лучшие — подарят воспоминания. Цените каждого.

Всё можно пережить в этой жизни, пока есть для чего жить, кого любить, о ком заботиться и кому верить.

Мы чаще ссоримся с теми, кого больше всего не хотим терять.

Влечение душ превращается в дружбу, влечение ума превращается в уважение, влечение тел превращается в страсть. И только все вместе может превратиться в любовь.

Если проигравший улыбается — победитель теряет вкус победы.

Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нём говорят другие, лучше послушай, что он говорит о других.

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Никогда не оправдывайтесь. Ни перед тем, кто вас любит, ни — тем более — перед тем, кто не любит. Тот, кто не любит, все равно вам никогда не поверит, а кто любит — он и сам придумает для вас оправдание.

По-настоящему самый близкий человек — это тот, который знает твое прошлое, верит в твое будущее, а сейчас принимает тебя таким, какой ты есть.

Деньги приходят, уходят, не в них счастье. Самым важным на свете всегда будут люди, которые были с вами в самые трудные времена.

Слово любимого человека лечит лучше, чем все врачи мира. И оно же убивает быстрее всех палачей...

Один из самых полезных жизненных навыков — это умение быстро забывать все плохое: не зацикливаться на неприятностях, не жить обидами, не упиваться раздражением, не таить злобу.

Пессимист видит трудности при каждой возможности, оптимист видит возможности при каждой трудности.

Если человек хочет жить, то медицина бессильна.

Единственное правило в жизни, по которому нужно жить — оставаться человеком в любых ситуациях.

Самое большое препятствие — Страх.

Самое большая ошибка — Пасть духом.

Самый опасный человек — Лжец.

Самое коварное чувство — Зависть.

Самый красивый поступок — Простить.

Самая лучшая защита — Улыбка.

Самая мощная сила — Вера.

Самая лучшая поддержка — Надежда.

Самый лучший подарок — Любовь.опубликовано econet.ru.

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