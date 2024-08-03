Ты справишься, я в тебя верю, моя девочка

Как важно бывает получить слова поддержки, которые ты не слышала в детстве. Ты справишься, у тебя все получится, ты - умная и красивая девочка!

Но что если девочка выросла, но так и не услышала ни от кого этих слов? Она вполне может сказать их себе сама. Ты справишься с жизнью, девочка моя! Я в тебя верю.

Обращение к самой себе

Вспомните все ситуации из детства и все парентальные фигуры, которые не давали вам поддержки, нужной для вашего роста. Или давали, но не ту что нужно. На основе воспоминаний составьте нужный текст, обращение к самой себе. Можете воспользоваться как шпаргалкой этим текстом.

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Девочка моя, у тебя все получится. Ошибки - это супер! Ведь именно на ошибках ты растешь и учишься. Если тебе страшно, ты всегда можешь прийти под мое крыло. Мы вместе подумаем, как действовать дальше, и у тебя все будет замечательно. Ошибка - это твой учитель и твой друг. Твой помощник на пути к успеху. Я хочу тебе сказать, что Ты все делаешь просто замечательно, даже ошибаешься великолепно, на отлично. Действуй смело, я всегда рядом. Я здесь.

Девочка, у тебя все отлично получается. Поспешай медленно, возьми столько времени, сколько тебе нужно, чтобы разобраться с новой информацией. Составь план. Ты очень способная, и хорошо все понимаешь, у тебя острый ум. Ты справишься, я в тебя верю. Ты вся в бабушку, дедушку, маму и папу – ты взяла от них лучшее, у тебя отлично развито логическое мышление. Любое действие и знание - это ценный опыт, ты учишься каждый день и ты – умничка и золотце, я твой заботливый родитель и всегда поддержу тебя своей мудростью, заботой и любовью. Ты любимая дочка, внучка, сестра. Ты – хорошая.

Дорогой мой человечек, ты очень способная, сильная и самостоятельная девочка. На тебя всегда можно положиться. Счастье живет внутри тебя и зависит только от тебя. Радостной и счастливой ты делаешь себя сама. Ты способна окружить себя любящими людьми. Ты со всем можешь справиться сама, потому что ты умничка, и если ты натыкаешься на препятствие, которое кажется сейчас непреодолимым, ты всегда можешь обратиться за помощью и я тебе помогу. Помощь рядом – послушай себя и ты услышишь внутри этот поддерживающий и сильный голос.

Я знаю, ты выросла блистательной девушкой, талантливым человеком! Ты продолжаешь расти в своем темпе и с нужной тебе скоростью. Ты обязательно откроешь свое дело, у тебя впереди прекрасное будущее полное достижений, радости и счастья и любви, ведь такая способная, смелая, умная и талантливая девочка! Все у тебя получается просто замечательно. Когда ты сама выполняешь задание, у тебя отлично входит, ты можешь попросить помощи у других, но и сама делаешь все прекрасно! Я тобой очень горжусь. Здорово, как ты со всем справляешься, какая самостоятельная, просто умничка.

Я никому тебя не дам в обиду. Ты всегда будешь под моей защитой. Я всегда буду рядом с тобой и главное - у тебя всегда будешь ты. А с тобой очень интересно! Ты - хороший человек. Ты умная и талантливая. У тебя огромный потенциал. Действуй спокойно и размеренно – у тебя все получится. Ты будешь с собой играть, читать, разговаривать, путешествовать, учиться, и это очень классно! Ты свой самый лучший друг. Ты останешься с собой до самого конца, и ты просто замечательная, добрая и надежная для себя самой. Кто бы ни был рядом с тобой, помни, что главное, есть ты и это огромное счастье, ведь с собой никогда не бывает скучно. Будь верной себе, своим планам и своему развитию. Я тебя люблю, Я забочусь о тебе. Люби и ты себя. Заботься о себе. Относись к себе, своим действиям бережно и по доброму. Цени каждый миг твоей жизни.

Милая, ты легко выберешь работу себе по душе и прекрасно с ней справишься. Я в тебя верю и всегда тебя поддержу.

Дорогая, я знаю, тебя ждет большое будущее, полная совершений и побед. Ты очень способная, талантливая, ты умеешь добиваться своих целей, у тебя все получится, я в тебя верю.

Родная, ты прекрасна такая какая ты есть. Твоя искренность, твоя истинная суть - твои самые большие достоинства. Ты обязательно встретишь и полюбишь человека, который полюбит настоящую, искреннюю тебя. Ты будешь счастлива в семейной жизни с любимым мужчиной. Ты заслуживаешь большой, светлой, искренней любви и она у тебя обязательно будет, моя милая.

Солнышко, мужчины бывают разные. В мире очень много достойных, надежных, любящих и искренних мужчин. Ты обязательно встретишь и полюбишь именно такого мужчину, а он полюбит тебя. Жизнь с любимым мужчиной -это радость, наслаждение и взаимопонимание. Любимый мужчина поддерживает тебя, он твой друг, партнер, он всегда на твоей стороне, он тебя оберегает, любит и защищает. И Не важно, сколько у него денег, деньги - это не главное, ты прекрасно сможешь их заработать. Главное - как он к тебе относится. С уважением, нежностью. И трепетом.

Девочка моя, ты - красавица. Ты всегда была, есть и будешь красивой. Твоя красота в твоей искренней улыбке, светящихся живых глазах и доброте во взгляде. Такая ты милая, очаровательная и красивая! Не могу тобой налюбоваться. Помни, я тобой очень горжусь, люблю тебя и всегда рядом с тобой. Ты – хороший человек. Ты умница. Ты – хорошая и точка.

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Запишите получившийся текст-поддержку в формате аудио поддерживающим, теплым, родительским голосом.

Слушайте запись до тех пор, пока он не станет внутренним, пока он не зазвучит для вас изнутри как ваш.

Пусть как можно больше людей услышат питающий голос поддержки, свой голос.опубликовано econet.ru

Автор Алескандр Молярук

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