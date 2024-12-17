У каждого своя жизнь и свой выбор

Семейная жизнь не бывает безоблачной, а дети, кроме радости, доставляют много хлопот. В браке случаются измены, а любовь со временем проходит. Но всё это - жизнь, которую важно принять. И лучше жить своим умом, поменьше слушая других. Ведь у каждого свой опыт.

«Однажды ко мне на консультацию пришла изможденная женщина. Она плюхнулась на кресло и почти сразу потоком полились слезы. — „Почему мне никто не сказал, что будет так?“ — через рыдания повторяла она...Наш с ней разговор дал серьезную почву для размышлений».

Каждый имеет право на свой путь и свои ошибки

Итак…

Вам никогда не скажут, что брак не спасает ни от проблем, ни от пустоты, ни от одиночества. Другой человек не заткнет и не компенсирует ваш собственный дефект, скорее, наоборот, он его или усилит, или обнажит, и только вам придется с этим справляться.

Вам честно не скажут, что честнее и правильнее оставаться одному (одной), чем хвататься за какой-то единственный вариант из-за страха, что другого не окажется.

Дети — это не всегда счастье. Это проблемы, недосып, полное отсутствие своего времени, а иногда и жизни. Если вы это осознаете — прекрасно. Но, если у вас есть иллюзии, что с рождением ребенка ваша жизнь запахнет розами — подумайте хорошо, стоит ли вам вообще иметь детей.

Отношения — это обоюдная ответственность, и если каждый будет отвечать за себя, а не за партнера, то всем будет лучше и комфортнее.

Почти во всех семьях есть измены. Только вам решать, что с этим делать.

В тех семьях, которые вы считаете идеальными, есть свои проблемы и свое «темное дно». Идеальных семей нет.

Все «люблю» быстро заканчиваются. Если вы не научились разговаривать, уважать, заботиться друг о друге, то вам не стоило вступать в отношения. Вы не доросли до них.

В большинстве пар люди врут друг другу о страсти. Женщина имитирует яркие ощущения, мужчина считает спазм внизу живота близостью. Оба ходят неудовлетворенные и злые. Научитесь говорить честно о своих желаниях — научитесь говорить обо всем.

Любовь заканчивается. Если вы не создали за ее время что-то большее, то будете просто в лучшем случае сожителями.

Если с самого начала у вас с партнером нет ничего общего, то вряд ли оно появится. Поэтому не надо жаловаться спустя время: вы изначально видели, кого выбираете.

Научитесь признавать свои ошибки. Если осознали, что ошиблись с выбором и рядом с вами не ваш человек, уходите сразу. Не пудрите мозги ни себе, ни другим.

Люди не меняются. Они просто больше раскрываются и снимают маски. Вы с вашей любовью никого никогда не измените. Если человек сам решит, что вы ценность, ради которой можно изменить свою жизнь, — это его выбор. Но, если вы решили взять на себя функцию «доброго волшебника» — вы идиот.

Ни одна духовная практика не спасет от реальных проблем. То, что вы перестали их видеть, еще не значит, что они исчезли. Поэтому проблемы объективного, реального мира решайте в этой реальности конкретными действиями.

Не живите чужими советами и не впускайте в свой внутренний мир и мир своей семьи непрофессионалов. «Кухонная психология» хороша как способ скинуть напряжение, но очень плоха как система действенных рекомендаций. Обычно все сводится к обмену «мозговыми тараканами».

С мужчинами просто: их нужно поддерживать, выслушивать, кормить, давать им и не отнимать у них их место в доме. С женщинами просто: с ними надо разговаривать и давать чувство защищенности и любви. Со всеми просто, если быть искренними и не хотеть любыми путями сломать партнера.

К созданию семьи и рождению детей надо подходить тогда, когда знаете, зачем они нужны именно вам. Чужие мнения и установки общества здесь не работают.

Если вы ошиблись — простите себя и идите дальше. Жизнь слишком интересна и прекрасна, чтобы своими руками превращать ее в ад.

У каждого своя жизнь и свой выбор. Не ориентируйтесь на кого-то в этом выборе. Прислушайтесь к своей душе. Если есть сомнения — не делайте. Если понимаете, что не ваше, — отпускайте. Каждый имеет право на свой путь и свои ошибки. Именно так и строится наша неповторимая жизнь.опубликовано econet

Автор Цыпина Оксана

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