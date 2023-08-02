Милые женщины, ну что вы творите со своей жизнью? Зачем же так мучаете себя в отношениях, где вас совсем не уважают, не интересуются вашей жизнью?

Как же часто я слышу эту фразу от женщин, которые обращаются ко мне на консультацию. Когда я прошу их описать отношения со своим мужчиной одной фразой или несколькими словами, то чаще всего звучит именно эта фраза «У меня кто-то есть, но я одна» ... Тогда я прошу этих женщин более подробно объяснить, почему же они чувствуют себя именно так. И как же больно слышать их рассказы.

Не нужно бояться открываться и всегда быть собой

- «Я всегда веселая и улыбчивая, такая себе женщина-фейерверк, у которой никогда не бывает проблем, и моему мужчине это очень нравится, он говорит, что ему со мной очень хорошо и весело. И я рада, что ему со мной хорошо, поэтому не хочу грузить его своими проблемами. Но по ночам я рыдаю от усталости и понимаю, что он все равно не знает, какая я на самом деле, не знает, что творится у меня на душе, да и в жизни тоже. Ему это просто неинтересно. А мне так одиноко…»

- «Я не чувствую любви и поддержки от своего мужчины, он всегда на работе, всегда занят, мы видимся очень редко, и я понимаю, что хоть у меня вроде как и есть любимый мужчина, но я все равно чувствую себя очень одиноко, я как будто по-прежнему одна ... А я так хочу почувствовать его тепло и нежность ко мне, хочу, чтобы он проявил немного заботы, неужели я так многого прошу ..?»

- "Я пробовала поговорить со своим мужчиной, объяснить ему, что чувствую, но он всегда только отмахивался от всех этих разговоров. Однажды, во время очередной моей попытки достучаться до него, я не выдержала и расплакалась прямо перед ним, хотя никогда себе такого не позволяла, но слезы сами покатились по моим щекам. Когда он это увидел, то сказал, что я слишком эмоциональная и мне надо к психологу, потому что с ним все в порядке и с нашими отношениями тоже. Просто я, как всегда, все преувеличиваю и слишком близко принимаю к сердцу. И вот я здесь, помогите мне разобраться, почему мне так одиноко в этих отношениях, ведь все же вроде хорошо...? "

Я так часто слышу подобные истории, что мне просто хочется кричать во все горло: "Милые мои женщины, ну что вы творите со своей жизнью? Зачем же так мучаете себя в отношениях, где вас совсем не уважают, не интересуются вашей жизнью и тем, есть ли у вас какие-то проблемы, чтобы помочь вам их решить? Где с вами даже просто не хотят сесть и поговорить о том, что вас так беспокоит, а сразу отправляют к психологу? Где же здесь любовь и забота, где желание проводить больше времени вместе, желание найти возможность улучшать и развивать эти отношения? И почему же вы сами себя не любите и не уважаете? Почему не верите, что заслуживаете лучшего?

Просто поймите, что вас достаточно уже такими, какими вы есть. Вам не нужно выпрашивать и заслуживать любовь вашего мужчины. Вам не нужно всегда быть веселой и позитивной, ведь у вас тоже может выдаться тяжелый день, у вас тоже могут возникнуть проблемы. Поэтому говорите об этом, делитесь этим со своим партнером, ведь если он действительно любит и дорожит вами, то он обязательно поддержит и поможет вам. Нужно только не бояться открываться и всегда быть собой.

Поверьте, что вы заслуживаете того, чтобы вас действительно любили, чтобы слушали и пытались понять. Чтобы с вашими чувствами и мыслями считались и чтобы не оставляли один на один с вашими проблемами.

Вы заслуживаете того, чтобы ваш мужчина уделял вам время и прилагал усилия. И вот когда вы действительно в это поверите, тогда и отношения с мужчинами вы уже будете строить совсем по-другому. С позиции уважения и любви, как к своему мужчины, так и к самой себе.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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