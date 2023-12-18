У меня нервный срыв: что делать?

Иногда эмоциональное либо умственное напряжение может быть настолько сильным, что организм не справляется и происходит нервный срыв. Медики называют такое состояние обострением невроза, возникнуть оно может по совершенно разным причинам. Какие симптомы указывают на нервный срыв, почему он возникает, каковы последствия этого состояния и как с ним бороться? Ответы на все вопросы вы найдете в этой статье.

Причины нервного срыва

Невроз зачастую возникает при:

переутомлении;

неудачах в личной жизни;

материальных проблемах;

разрыве отношений с партнером;

утрате близкого человека.

Все это примеры негативных ситуаций, но на самом деле спровоцировать нервный срыв может любая перемена в жизни, даже вступление в брак или рождение первенца. Особенно срывам подвержены люди, которые:

страдают от нехватки минералов и витаминов (калия, магния, B и E витаминов);

находятся в состоянии депрессии;

имеют плохую наследственность (родственники страдали психическими расстройствами);

имеют проблемы с щитовидной железой, сосудами и сердцем;

имеют алкогольную или наркотическую зависимость

трудоголики.

Как распознать нервный срыв

Срыв не возникает неожиданно, это затяжной процесс, разделенный на три стадии.

1. Человек может чувствовать себя хорошо, быть оптимистично настроенным и проявлять работоспособность, но при этом постоянно чувствовать тревогу, страдать бессонницей и ощущать повышенную температуру тела.

2. Наблюдается физическое либо нервное истощение, возникшее по причине слишком активной деятельности. Если сначала человек думает, что стоит еще чуть потрудиться и удастся решить все проблемы, то в итоге он чувствует разочарование. В этот период человек может быть раздражительным, у него ускоряется сердцебиение, часто возникают головные боли, нарушается сон и случаются приступы панической атаки.

3. Человек понимает, что зря старается изменить ситуацию, его самооценка снижается, он перестает радоваться жизни и чувствует апатию. Основные симптомы на данном этапе – частое сердцебиение, высокое давление, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, снижение сексуального влечения, у женщин наблюдается нарушение менструального цикла.

Специалисты советуют осознанно оценить свое состояние и предотвратить возникновение срыва, поскольку он в любом случае не пройдет бесследно.

Последствия нервного срыва

После нервного срыва зачастую требуется длительная реабилитация. Люди, которые хотя бы раз в жизни пережили это состояние, впоследствии часто испытывают головные боли, у них развивается гипертония и хроническая бессонница. В состоянии срыва люди совершают необдуманные действия, ведут себя по отношению к окружающим равнодушно или, напротив, агрессивно, любые недовольства они воспринимают на свой счет и реагируют очень бурно.

Как не допустить нервного срыва и что делать, если он уже случился

Любой срыв возникает в результате длительного нахождения в стрессовой ситуации и чтобы не усугубить состояние лучше обратиться за помощью к психотерапевту или сделать все возможное, чтобы снизить риск срыва:

Придерживайтесь правильного питания. Занимайтесь спортом. Ложитесь спать и просыпайтесь каждый день в одно и то же время. Принимайте витамины. Воздержитесь от курения, алкоголя. Больше отдыхайте. Чаще прислушивайтесь к собственным ощущениям и не затягивайте с лечением.

Облегчить состояние во время нервного срыва помогают медикаментозные препараты:

С незначительным седативным действием – улучшают концентрацию внимания и память. Успокоить нервную систему поможет глицин, а нормализовать сердцебиение – Корвалол;

Антистрессовые на растительной основе – успокаивают и быстро снимают напряжение. Полезно принимать валерьяну либо препараты с пустырником, шалфеем, мелиссой или ромашкой в составе;

Рецептурные – снимают напряжение, повышают работоспособность, улучшают настроение и память, нормализуют сон. Наиболее распространенным препаратом является Афобазол.

Если близкий для вас человек находится на грани срыва, вы можете помочь ему, используя следующую технику:

1. Внимательно выслушайте его и постарайтесь понять его состояние.

2. Если человек вам доверяет, предложите свою помощь и постарайтесь снизить напряжение, не говорите о том, что его негативные эмоции неоправданны или беспричинны.

3. Поддержите его и скажите, что верите в его силы, что он справиться с любой проблемой и если нужно, вы всегда будете рядом.

Помните, что разработать эффективную схему лечения может только специалист, поэтому при наличии тревожных симптомов стоит обратиться к неврологу, психиатру или психотерапевту.опубликовано econet

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