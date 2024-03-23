Учимся отказывать: практические советы как говорить «нет»

Представьте, что вас просит об услуге знакомый (сотрудник, соседка). Но вам очень не хочется этого делать или просто нет времени. Как отказать вежливо, но твердо, чтобы не испортить отношений? Итак, учимся говорить "нет".

Не всегда нужно утвердительно отвечать на вопросы, просьбы, психологическое давление. Ведь зачастую чужие устремления идут вразрез с нашими интересами. Вот как можно грамотно отказать, при этом не испортив отношений.

Учимся правильно отказывать

Безусловно, помогать друг другу нужно. Но если вы видите, что вами откровенно пользуются, эксплуатируют ваше неумение отказать? Как сказать «Нет» так, чтобы это не выглядело грубо и эгоистично? Вот несколько полезных рекомендаций.

№1. Если нет уверенности в желании сделать что-то, не торопимся соглашаться. Можно ответить так: «Мне надо подумать», «Можно я отвечу немного позже?». Наблюдаем за реакцией своего визави. Если он добивается немедленного принятия решения «Времени ан размышления нет!») – следует насторожиться.

№2. Прежде чем бесповоротно отказать, важно ощутить твердость и решительность. В противном случае собеседник будет давить на вас. Если вы определились, что сказать - «Да» или «Нет», - прочь сомнения. Пришло время действовать.

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№3. Когда трудно произнести слово «Нет», можно использовать фразы «Мне жаль, но я не имею возможности оказать Вам услугу», «Я сделаю это, но в другой раз», «Извините, не могу». Полезно закончить диалог на хорошей ноте.

№4. Чтобы избежать давления собеседника, обозначьте между вами расстояние или препятствие (можно обогнуть стол, отойти подальше), помогут закрытые позы (перекрестить руки или ноги) - они минимизируют восприимчивость.

№5. Возможно, при манипуляции от вас просто не отстанут. Не давайте играть на своих эмоциональных переживаниях. Кто-то просто давит на жалость, стыд, чувство вины. Манипуляторы используют обобщения «всегда», «никогда», «постоянно». Когда его тирада окончится, спокойно скажите «Нет», лаконично отметив причину. Не теряйте самообладания и не вдавайтесь в подробное описание причин почему вы отказали. Это будет звучать как желание оправдаться.

№6. Сарказм и оскорбления – это признание вашей победы. Манипулятор не любит проигрывать, поэтому будет стараться уколоть вас. Например, «С тобой трудно разговаривать», «тебе в аналогичной ситуации тоже откажут». Воспринимать такие выпады нужно спокойно.

Эти советы отнюдь не учат вас быть черствым и эгоистичным человеком. Но свои личные границы важно оберегать от вторжения. Многим знакомы ситуации, когда приходится себе в ущерб делать что-то, помогать, брать на себя лишнюю работу. А кто-то этим пользуется.

Вы не задумывались, почему покладистых и безотказных людей меньше уважают? Потому что часто эти качества – не признак хорошего характера, проявление банальной слабости и безволия.опубликовано econet

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