Учитесь говорить «нет»

Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда нужно было ответить «нет», но решительности так и не хватило, поэтому пришлось неохотно брать на себя ответственность и взваливать на свои плечи новые проблемы. К примеру, сложно отказать любимой бабушке, которая умоляет забрать старый ковер в вашу новую квартиру. Или как же отказать другу и не поддержать его вечером в баре, если он расстался со своей девушкой, третьей по счету за год.

Знакомые ситуации? Попробуем выяснить, что мешает нам сказать «нет», если внутренне мы не хотим соглашаться.

Согласие либо отказ имеют разные последствия. Многие боятся отказывать, потому что переживают, что другие это сочтут за неуважение или бесчувственность. Отказом мы действительно можем огорчить другого человека. Но необходимо понимать, что наши ресурсы ограничены и важно их правильно распределять. Не стоит тратить свое время на решение чужих проблем, если это противоречит собственным интересам и целям. Не нужно соглашаться под действием страха, чувства вины либо стыда, поскольку в конечном итоге это выльется в полное недовольство собой. Это не означает, что помогать людям не нужно, просто делать это следует не в ущерб себе. Важно научиться осознанно говорить «нет» в некоторых ситуациях.

Говорить «нет»: мнение психологов

Специалисты в сфере психологии утверждают, что каждой личности присущи манипуляционные и актуализированные качества. Первые направлены на использование других для достижения собственных целей. Вторые направлены на уважение других и восприятии каждого человека как личность со своими чувствами и ценностями. Одни качества могут преобладать над другими, то есть бывают люди абсолютные манипуляторы и актуализаторы, то есть со здоровой психикой. Иногда просто необходимо осознанно разрешить себе отказывать другим и научиться выявлять людей, которые стремятся вами манипулировать.

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Почему мы боимся отказать

Этому есть несколько причин и поэтому каждую ситуацию стоит рассматривать в отдельности. Основными причинами боязни отказа являются:

1. Здоровый страх перед возможным оскорблением, унижением, физическим насилием и другим негативным опытом. Согласие в этом случае помогает «смягчить удар». К примеру, не нужно отстаивать свои права, если вы столкнулись с грабителем или человеком в неадекватном состоянии. В любой ситуации руководствуйтесь здравым смыслом, если у вас есть ресурсы противостоять давлению, тогда стоит обороняться, в противном случае лучше внешне согласиться, сделать выводы и не винить себя.

2. Нежелание обидеть другого человека. На ваш отказ человек может действительно обидеться, поэтому старайтесь выражать его в более мягкой форме. Обычно задеть других боятся люди, на которых долго оказывали эмоциональное давление посредством чувства вины либо стыда. Не стоит поддаваться на провокации и идти на поводу у тех, кому безразличны ваши чувства.

3. Неуверенность в себе. Люди, которые не уверены в себе, редко злятся в присутствии посторонних, но в комфортной домашней обстановке раздражаются даже по пустякам. Постоянно соглашаться, если это противоречит внутренним убеждениям, опасно для психологического и физического здоровья. Нужно учиться откровенно говорить о своих чувствах и не копить негативные эмоции.

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4. Нежелание быть отвергнутым. Если вы думаете, что после вашего отказа люди будут плохо к вам относиться, то вероятнее, такой страх родом из детства, когда родители любят ребенка только в том случае, если он ведет себя хорошо. Каждый из нас желает быть любимым и принятым, но многие заблуждаются и считают, что любовь нужно заслужить. Это неправда. Вас либо любят, либо нет. В первом случае никто не станет смотреть на ваши недостатки. Вспомните, как маленькие дети уверенно говорят «нет», если чего-то не хотят, а с возрастом этот навык теряется, особенно если родители слишком строго наказывают ребенка за отказ. В данной ситуации нужно осознать, что люди, которым вы дороги никогда вас не отвергнут, даже если на некоторые их просьбы вы отвечаете отказом.

5. Желание быть незаменимым. Оказывая помощь другим человек может тешить свое самолюбие, минимизировать страх потери важных контактов или чувствовать себя властным. Нужно вам это или нет, решайте сами.

Как правильно говорить «нет»

Не соглашайтесь, если не хотите, особенно, если вас торопят с ответом. Если не уверены какое решение принять, то можете ответить, что вам нужно подумать. Говорить «нет» нужно с чувством полной решительности, если такового нет, то дайте себе время поразмыслить. Можете расписать плюсы и минусы отказа на бумаге и выбрать более привлекательный для себя вариант. Если не хотите отказывать прямо, можете сказать, что у вас просто нет возможности помочь, и закончите общение с собеседником на позитивной ноте, сделав ему комплимент. Если чувствуете, что собеседник слишком давит на вас, но вы пока не готовы сказать «нет», попробуйте переключить его внимание на что-либо другое, к примеру, вид за окном. Это даст вам время собраться с духом. Если ваш собеседник манипулятор, который пытается вызвать у вас чувство жалости или ощущение собственной вины, не позволяйте этого и спокойно говорите «нет», объясняя при этом свою позицию.

Данная статья вовсе не призывает быть бесчувственным и никогда не помогать другим. Делать добрые дела приятно и полезно, но если это не противоречит вашим внутренним ощущениям.опубликовано econet

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