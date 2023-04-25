Благодаря своему терпению такой человек может приспособиться под любые, даже самые невыносимые условия жизни - к тяжелой работе, к деструктивным отношениям, часто к изменам и лжи.

Я не могу описать этот случай, не имею права, но я хочу рассказать в общих чертах о нем. Это женщина, ее обманул муж, с которым они были вместе много лет, это измена, это последующие попытки простить и вернуть все в прежнее русло. Но речь здесь не об измене, ее можно пережить в паре, а о страданиях самой женщины. О том, как она считает себя отвергнутой, выброшенной, ненужной. О жертвенности и желании прощать и принимать - речь о хорошем человеке.

Хороший человек - удобный человек

Хороший человек - это верный и надежный друг, тот, кто всегда подставит плечо товарищу, кто не подведет, кто вытерпит. Хороший человек становится трудоголиком, потому что не может подвести команду, он всегда готов, даже если сильно болен. Это энергичный человек, у него много дел и все их он успевает сделать. Про него потом скажут: "Это был хороший человек, жизнь всегда забирает лучших". Моя героиня хорошая, замечательная, самая лучшая, но она одинока.

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Хороший человек - это некогда послушный ребенок. Он ориентирован на окружение и мнение этого окружения - отсюда и хорошие оценки в школе, и особая старательность, и усидчивость, желание проявить все свои таланты и способности, не потому что ему интересно, а потому что он может это. Потому что в обмен на его старания он получает одобрение, что для него является проявлением любви. Вот приходит он из школы, приносит пятерку и слышит от мамы: "Умница, молодец" (любовь), а как двойку принесет: "Как ты мог, двоечник!" (не любовь). Для него хорошие поступки и есть выражение его любви, и это ни хорошо ни плохо, просто один из способов ее выражения.

Но если ни одобрения, ни порицания нет, то возникает пустота, ощущение ненужности - "Моя любовь, наверное, никому не нужна. Я сама не нужна". В этих словах чувствуется отсутствие собственного интереса к себе, близкий становится критически важен, потому что если его нет, то и смысла в жизни нет, возникает одиночество.

Послушный ребенок - удобный, он с детства привык подстраиваться под окружение и быть терпеливыми. Благодаря своему терпению он может приспособиться под любые, даже самые невыносимые условия жизни - к тяжелой работе, к деструктивным отношениям, часто к изменам и лжи. И для него проявлением любви будет умение терпеть, прощать поступки.

Для моей героини невыносимо отказаться от близкого даже в тот момент, когда он делает ей очень больно. "Мы поговорили, и ОН сказал, что у нас нет будущего.". И, как хороший человек, она должна отойти в сторону, чтобы не мешать счастью другого человека. "Он снова плохо поступил, но я хочу послушать, что он скажет" - на самом деле звучит как: "Я просто хочу, чтобы он наконец увидел мои старания ради него и оценил их, увидел всю мою любовь".

Всякий раз история индивидуальна, у каждого разные характеристики личности, но общее у хороших людей несомненно есть. И это очень тяжкий груз, быть удобным.опубликовано econet

Автор Дарья Петровская

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