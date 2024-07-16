Уход по-английски: Методы самопомощи, если вас бросили не попрощавшись

Прощание – важный этап отношений. То, как мы говорим «до свидания» или прощай многое может рассказать о нас самих.

Девушка моего клиента попрощалась с ним посредством короткого непонятного «смс», папа моей клиентки уехал «на заработки» с концами, мою подругу отправили в отпуск и «не вернули» из него, а парень моей знакомой как-то нехорошо начал «сливаться» односложными ответами в переписке и в итоге вообще пропал…

Как помочь себе, если вас бросили

Способов ухода или выхода из отношений немало:

По-английски – тихо и незаметно, спонтанно и непонятно;

Со скандалом, нервами, ненавистью к бывшим.

Иногда кто-то ждет пока само «отсохнет», доводя себя и отношения до отчаяния

Кто-то хладнокровно уходит, а кто-то цепляется, страдает и не понимает «за что» и почему.

Кто-то придумывает спровоцировать партнера, чтобы инициатива разрыва (типа ответственность) исходила от него, а кто-то предпочитает «не видеть», что партнер уже давно ушел, и остались от него формально фамилия и тапки.

Еще вариант — цивилизованно, взаимоответственно поговорить, объясниться, поблагодарить за то что было хорошего, пожелать всего наилучшего. К сожалению, этот вариант встречается гораздо реже, чем стоило бы. Ведь выйти из отношений с хорошим послевкусием – это мастерство и удача, показатель психологической зрелости и личностного достоинства.

А ведь прощание – как и начало – очень важный этап отношений. Мы определяем себя своим поведением. Мысли и чувства, и богатый внутренний мир, конечно, здорово, но коннект с миром, его отображение в нас и нас в нем происходит через наши действия. И то, как мы говорим «до свидания» или прощай многое может рассказать о нас самих.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Иногда мы расстаемся после первого свидания. Иногда, после третьего. А, иногда после 15 лет совместной жизни… Нам приходится прощаться с первой учительницей и школьным тренером по легкой атлетике, первой любовью и первым работодателем, иногда мы прощаемся с друзьями, а иногда — они с нами…

Расставание и прощание значимое решение для самого человека и для его визави. Поэтому логично и важно, чтобы и сам этот процесс был ответственным и экологичным.

В данной статье предлагаю рассмотреть самый «загадочный» вариант выхода из отношений — «по-английски». Пофантазировать, чтобы это могло значить, какие личностные черты человека влияют на его выбор и способ прощаться, и что делать, если с Вами попрощались именно так.

Итак, когда кто-то уходит по-английски, сначала возникает недоумение и непонимание «что случилось?», «что происходит?».

В нашей культуре принято «догадываться» и это большая ошибка. Многие стараются понять, угадать, додумать, что хотел сказать, показать на самом деле тот человек, который ушел не попрощавшись. Может, он очень стеснительный и не хотел привлекать внимание? Может, она хотела, чтобы я за ней побежал/ нашел? Может ее карета превратилась тыкву? А он сам в крысу?

Этим версиям и догадкам нет счета и конца. И нет практической надобности, только вред. Когда мы «много догадываемся» за другого — перебираем на себя его часть ответственности. А каждой стороне коммуникации важно нести ответственность за свои решения и действия.

В тоже время, уходящие по-английски, возможно не желая того (а, возможно, и желая) «привязывают» к себе эмоционально. Бесперспективная надежда на то, что нечто непонятное проясниться и наладиться не дает успокоится и травит, подкашивая самооценку даже вполне уверенных личностей.

Но, поскольку прояснить ситуацию не является возможным, а чувство дестабилизации присутствует — внимание акцентируется на самокопании и поиске причин «что именно я сделал/а не так».

Растерянность и отсутствие контроля над ситуацией могут лукаво вменить чувство вины и снабдить чужой частью ответственности – ощущением, что это все из-за тебя и что теперь именно ты должен спасать ситуацию.

Но это не так. На самом деле, то как мы думаем, что делаем в отношениях, как здороваемся и как уходим – говорит лишь о нас самих, о наших мотивах, притязаниях, настоящих или рэкетных (замещенных) чувствах, потребностях, установках, ценностях и отношении к себе и другому.

Любые психологические игры, а фокус с исчезновением — яркая тому иллюстрация, — уход от близости и искренности, инфантильное детское решение одним махом решить все вопросы (нет человека — нет проблемы), завуалировать страхи и комплексы, сыграть на опережение, отомстить за какие-то детские травмы.

Еще вариант – проекция или перенос. Это грустно, но случается, что в ваших с ним отношениях партнер «закрывает» гештальты прошлого, отыгрывает что-то свое важное. Несвязанное с реальным человеком.

Поэтому очень часто такой загадочный и таинственный финт – ничто иное как побег. Побег не столько от человека, сколько от близости, которая может быть в отношениях и ответственности за умение честно и бережно одновременно себя выразить.

Часто густо человек, который так поступает, просто не умеет или не хочет объяснить свои ожидания, потребности, мысли и чувства.

Если короче и проще, то выход из отношений без объяснений, прощаний и пожеланий всего наилучшего – это решение и выбор тех, кто так делает. Это их способ решения вопросов. Не романтично-таинственно-загадочный, а инфантильно-незрело-трусливый. Потому что страшно объясниться, трудно найти подходящие слова, невыносимо быть честным с собой и с другим, сложно чувствовать и наблюдать эмоции другого.

И он (способ) никак не связан с вами, как личностью. Это разновидность психологической игры, на которую можно соблазниться и сыграть (т.е. загрузиться чужими проблемами и мыслями, чем вы такое отношение заслужили?!?!) или же не сыграть. А убедительно сказать себе, что вы не несете ответственности за решения и поступки другого, дать себе эмоциональную поддержку, оплакать потерю, закрыть «дверь» за ушедшим, сделать выводы только! в отношении него и жить дальше.

В любых взаимоотношениях (рабочих, личных, дружеских, детско-родительских) важно осознание и соблюдение принципа взаимоответственности. Т.е. ответственность за то, что хорошо, и то, что не устраивает распределяется 50/50. Уйти по-английски – это отказаться от своей части ответственности, и, в то же время, пренебречь чувствами другого человека, отобрать возможность понимать, что происходит, право как-то влиять на ситуацию.

Каждые отношения, начинаются со «здравствуй» и логично, чтобы прозвучало «прощай». Какие мысли, выводы, ощущение и послевкусие остается после общения и взаимодействия с нами – это определенно что-то про нас и про наше понимание жизни и мироощущения. Мы все являемся друг для друга учителями и учениками одновременно. Мы гости в жизнях друг друга. Что оставляем после себя уходя и как уходя – это наша ответственность. Важно не оставлять после себя незавершенные гештальты. Ведь все-таки мы в ответе за тех, кого приручили, с кем были в отношениях, с кем сотрудничали, кого любили и за свои поступки. Даже когда отношения останавливаются, есть нечто важное, что необходимо обсудить и прояснить. Вспомнить что-то приятное и ценное, за что хочется поблагодарить, а что забрать с собой «на подумать». Друзья, давайте быть взаимоответственны!опубликовано econet

Автор Татьяна Яненко

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet