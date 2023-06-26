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Уходите, если вам не дают повода остаться

Источник: b17.ru 26 июня 2023 6234
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✅Вы вправе уйти оттуда и от того, что делает вас действительно несчастными. Ведь жизнь только одна - не нужно растрачивать её так по глупому. Уходите, если вам не дают ни единого повода остаться ... Просто уходите.

Уходите, если вам не дают повода остаться

Мы так часто придумываем себе то, чего и в помине нет. Отношения там, где есть только удобство и хорошее времяпровождение. Видим любовь там, где есть только желание обладать и страх снова остаться одиноким. Мы так часто остаемся даже тогда, когда нам не оставляют никакого повода это делать. А потом очень страдаем от этого.

Уходите из отношений, если...

Уходите из отношений, где вы чувствуете себя невидимкой не стоящей любви и уважения вашего партнера.

Уходите, если "у вас кто-то есть, но вы одни".

Уходите если вам не дают ни единого повода остаться

Уходите, если вы не можете достучаться до своего партнера, потому что он и не желает впускать вас дальше, чем в свою постель.

Уходите, если выход из конфликтных ситуаций и компромиссы всегда ищете только вы одни.

Уходите, если вам говорят, что "твои проблемы - это твои проблемы, разбирайся с ними самостоятельно".

Уходите, если вам постоянно говорят, что хотят побыть одни и разобраться, что же к вам испытывают. Уходите, дайте человеку так возможность. Пусть остается и разбирается, но уже без вас.

Уходите, если на вас никогда не находится время, сил и желания прикладывать усилия, но зато  все это в полной мере всегда требуется от вас.

Уходите, если не чувствуете себя важными и действительно нужными этому человеку. Уходите, пока не поздно. Пока вы еще можете собрать себя воедино, собрать остатки своего самоуважения и идти дальше.

Уходите, если видите, что все, что вы делаете и то как вы стараетесь - полностью обесценивается и принимается как должное и само собой понимающе.

Уходите, если вы уже не чувствуете в себе сил бороться дальше, да и, честно говоря, и смысла это делать, вы тоже уже не видите.

Уходите, если эти отношения приносят вам только одну боль и разочарование и вам кажется, что вы уже и забыли, когда в последний раз действительно искренне смеялись и веселились вместе.

Уходите, если все, что держит вас в этих отношениях, рядом с этим человеком - это ваши воспоминания и мечты, как все было и еще могло бы быть, если бы только ...

Уходите, если вам не дают повода остаться

Запомните, не уходят, если вместе вам обоим действительно хорошо, поэтому не вините себя в том, что вы решили как будто сдаться, опустить руки, вывесить белый флаг и просто уйти.

Вы имеете на это полное право. Вы вправе уйти оттуда и от того, что делает вас действительно несчастными. Ведь жизнь только одна - не нужно растрачивать её так по глупому.

Уходите, если вам не дают ни единого повода остаться ... Просто уходите.  

У вас все еще будет хорошо. Просто ни с этим человеком и ни в этих отношениях. Удачи!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Виктория Кирста психология жизнь отношения мужчина. женщина расставание любовь

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