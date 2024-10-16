Говорить “нет” другому бывает очень трудно, часто и просто невозможно...
Кому не знакомы ситуации, когда гости “засиделись”, но закончить общение как-то неловко? Или как бывает сложно отказаться от встречи с чрезмерно болтливой подругой, хотя по опыту знаешь, что весь вечер придется слушать только ее?
Ведь когда мы отказываемся от чего-то, на это есть конкретные причины:
Что же заставляет терпеть неудобства, напряжение, раздражаться и делать то, что не хочется? - Старый опыт и чувства с ним связанные.
У каждого из нас есть опыт, когда приходилось отказывать кому-то, отстраняться, уходить, заканчивать общение. И опыт этот, как правило, содержит болезненные переживания - страх, стыд, чувство вины, ощущение одиночества. Если опыт был очень эмоционально заряженным, воспринимался как важный опыт (обычно так бывает в детстве), то во взрослой жизни мы склонны этот опыт повторять. И чувствовать те же чувства (страх/стыд/вину/одиночество) в любой ситуации, которую можно классифицировать как отказ, отстранение, уход, завершение.
Как этот опыт может “работать” сейчас:
И каждый раз, собираясь отказать кому-то в чем-то мы сталкиваемся с этой дилеммой - что для меня более выносимо, менее неприятно - напрягаться, соглашаться с тем, что мне не нужно/не нравиться/не подходит или сталкиваться со страхом/стыдом/одиночеством.
Умение говорить “нет”, отказываться от чего-то - это важная составляющая личности человека. “Нет”, отказ показывают четкую границу между мной и другим человеком, между мной и окружающим миром. Когда я говорю “нет”, я делаю личностный выбор - где здесь, в этом контакте, Я и мои потребности, где мои ценности и принципы.
Первый кризис взросления ребенка связан с отказом - ребенок начинает отказываться от всего, что предлагает мама - он хочет сам выбирать, что ему кушать, куда идти, во что играть. И именно тогда, когда появляется личный выбор, можно говорить о формировании личности. Именно отказом от чего-то мы обозначаем собственные границы, отделяем себя от других и проявляем себя.
Конечно, иногда действительно нужно соглашаться с чем-то, что не устраивает, чтобы не обидеть человека, иногда приходиться делать то, что не нравиться и не всегда есть возможность отстоять свое мнение. Бывают ситуации, в которых стоит промолчать и выслушать (например, критику начальства), уступить и сделать как просят (выполнить просьбу больной бабушки). Главное, чтобы отказать или согласиться - было вашим собственным выбором в конкретной ситуации.
Иметь внутреннюю свободу в общении с окружающими людьми, быть гибким в разных ситуациях, уметь где-то настоять на своем, а где-то уступить, отказывать или соглашаться не из страха, неловкости, вины, а исходя из своего личного выбора, желания, учитывая свои потребности и возможности - это дает внутреннюю гармонию и радость в отношениях с окружающими людьми.опубликовано econet
Автор Анна Травникова
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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