Умение убеждать

Что нужно делать, чтобы успешно привлекать других на свою сторону? Ответ: убеждать. Убеждение происходит через слова, пример и дело. Но преимущество отдано слову. Убеждение включает 4 вида влияния: через информирование, разъяснение, доказательство и опровержение.

Навык убеждения незаменим в деловой и частной жизни, например, когда нужно побуждать людей действовать; предлагать свои идеи в деловых переговорах, разъяснять свою точку зрения шефу, добиться взаимопонимания с участниками проектов.

Как развить навык убеждения

Для этого важно усвоить 3 правила

быть вежливым;

улыбаться собеседникам;

поддерживать доброе расположение духа у себя и у других.

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Процедура убеждения включает 4 вида воздействия

1. Информирование

Как побудить кого-либо действовать? Информирование - это сообщение, для чего человек должен действовать. Любой из нас желает вначале убедиться, что для необходимо сделать и справится ли он с этим. Если для него что-либо важно, но он не уверен в вероятности реализации этого, он будет бездействовать. Если же цель достижима, но не стоит усилий, человек может отказаться действовать.

Опытные менеджеры знают истину: побудить кого-либо к необходимой деятельности можно, первым делом проинформировав его о цели и возможности ее достижения.

2. Разъяснение

Разъяснения могут быть таких видов:

в виде инструкции,

в виде повествования,

в виде рассуждения.

Инструктивное разъяснение важно тогда, когда слушателю необходимо запомнить определенные сведения. Иначе говоря, это разъяснение какой-либо инструкции. Данный прием не по вкусу творческим личностям. У добросовестных исполнителей, привыкших к алгоритмам действий, инструктирование находит положительный отклик.

Творческие натуры тяготеют к приемам рассуждающего разъяснения. Подобные личности, как правило, отличаются своим мнением.

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Рассуждающее разъяснение выстраивается так, что говорящий предлагает своему визави все «за» и «против», побуждая его мыслить самостоятельно.

3. Доказательство

Этот вид воздействия относится к логическим операциям, базирующимся на законах логики: з-не тождества, з-не противоречия, з-не исключения третьего и з-не достаточного основания.

Чтобы убедить оппонента или доказать ему истинность утверждения, требуются факты.

4. Опровержение

В логическом отношении опровержение имеет общую природу с доказательством. Доказывая определенную идею, человек таким образом опровергает другую (предусматривается, что ее ошибочно вынашивает оппонент). Но доказательство и опровержение очень различаются между собой.

Опровержение предполагает критику каких-то взглядов и мнений с разрушением и созданием установок. Если мы в беседе / переговорах опровергаем что-либо, то наталкиваемся на чувство собственного достоинства собеседника. Поэтому одной логики здесь бывает недостаточно.

Правила опровержения

№1. Опровергая доводы собеседника, обращаемся к его чувству собственного достоинства.

Успех в полемике возможен тогда, когда мы даем оппоненту почувствовать его «Я»: называем его по имени и отчеству, акцентируем внимание на его заслугах, обеспечиваем свободу его инициативы, не навязываем чужой образ мыслей.

№2. При выборе методов воздействия берем во внимание следующие потребности собеседника: физиологические; в безопасности; потребности быть причисленным к определенной общности людей, в дружбе, взаимопонимании; в уважении (репутация); в самореализации.

№3. В ходе побуждения собеседника к деятельности демонстрируем к нему неподдельный интерес.опубликовано econet.ru

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