Умный человек всегда обижает сознательно

Умный человек всегда обижает намеренно. И другой умный человек должен свернуть контакт и отойти на дистанцию...

Бывает, что вас обидел вроде бы случайно умный и воспитанный человек? Невнимание проявил, сказал обидные слова, задел больное место, пошутил над вами при всех или сделал колкое замечание…

И вы говорите себе: это случайность. Это я слишком болезненно реагирую. Он просто ляпнул, не подумав. Он просто не заметил, что мне больно это слышать. Он просто забыл!..

Умный человек всегда обижает намеренно

А я скажу неприятную, но правдивую вещь. Вернее, повторю слова Анны Ахматовой. Умный и воспитанный человек всегда обижает намеренно. Так сказала Ахматова, - и была совершенно права.

Потом она пригласила в гости подругу, но вдруг вспомнила, что срочно надо идти по делу. Оделась и ушла. И подруга тоже вспомнила - вот эти слова.

Умный и воспитанный человек всегда обижает намеренно. Даже если вздыхает, разводит руками, приносит извинения за досадный промах - не надо обольщаться. Умный это делает намеренно.

Говорит то, что говорить не надо. Делает то, что причиняет вам боль. Критикует, задевает или просто забывает о вас; пригласит в гости и уйдет. Или скажет что-то неприятное, ядовитое. Или передаст вам гадости, которые о вас говорят.

Умный и воспитанный человек отлично знает, как делать не надо. И если делает, как "не надо", - то делает с умыслом. Та подруга Ахматовой просто надоела. И она ее "нечаянно" обидела.

Десять лет они не общались после того случая, только здоровались; подруга тоже была умная и все поняла.

Поэтому извинения надо принять, конечно. Если они последуют. И здороваться надо, конечно, - мы же воспитанные. Но тёплым отношениям приходит конец, и это нормально. Потому что мы тоже умные. И все отлично понимаем.

Умный человек всегда обижает намеренно. И другой умный человек должен свернуть контакт и отойти на дистанцию...

А глупые - они все время обижают. Но на них и обижаться грех. Если, конечно, это не умные люди, которые намеренно притворяются дурачками. Так тоже бывает...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet