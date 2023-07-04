Управление влюбленностью

Влюбленность — чувство сильное, но все же, подвластное сознательному контролю и даже управлению. Это никакой не абсурд. Это правда возможно. Если знать ее... процесс. Сразу скажу, что все, что будет ниже — это исключительно мое представление о том, как зарождается влюбленность, что поддерживает ее в развитии и почему она всегда заканчивается.

Я сознательно не изучала никакую литературу. Все это основано только на анализе самого живого опыта: моих друзей, клиентов и, конечно же, моего собственного. Поэтому, если вы тяготеете к научности и доказательности, то вам, возможно не стоит тратить свое время на прочтение. Но, если все же любопытно, то welcome. Правда букв получилось много, предупреждаю сразу. И еще термины есть специальные. Размещаю табличку «Осторожно, гештальт!» Поехали!

Как управлять влюбленностью

Условно, для удобства, я разделяю процесс развития влюбленности на 2 стадии:

Внутренняя

Внешняя

Первая, внутренняя, стадия начинается с «искры». Под «искрой» я понимаю промелькнувший интерес, который чем-то отличается от всех других интересов, которые в течение дня могут мелькать пачками. Иначе говоря, человек чем-то «зацепил». Можно понимать чем именно или не понимать (просто как-то, чем-то), но верно одно: внутри нас оно задевает (цепляет) какие-то определенные струнки и они начинают реактивно колебаться. А мы, там у себя на поверхности, чувствуем неопределенное вдруг-волнение, которое, как мы понимаем, вызвал этот человек.

Это чувство, по умолчанию, очень приятное. И сильно выделяется для нас из повседневного фона. Как и все приятное, нам хочется его немного задержать, «посмаковать». И именно мы сами в этом месте не даем ему пройти. Разумеется, образ человека присутствует при этом. Но его роль пока — напоминание о приятном переживании. И, поскольку, образ визуализировать легче, чем ощущение, то он и остается. Вроде сувенира.

Отсюда получается, что уже мы выбираем удерживать образ человека. Да, сначала он зацепил, но потом мы сами начинаем цепляться за него. И на этой «опаре» начинает замешиваться уже более сознательный интерес. То есть, мы замечаем что как-то много думаем об этом человеке и интерес уже смещается на сам факт «думания».

Но различение в себе «интереса к думанию о человеке» требует очень развитой, ювелирной рефлексии. Такой мало кто обладает от природы, и, поэтому, чаще всего, он читается нами как интерес непосредственно к человеку. А такой интерес — это уже вполне заметное, осознаваемое чувство и, поэтому, возникает потребность его удовлетворить.

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Здесь как раз начинается лазание по страничкам в социальных сетях или любая другая косвенная добыча информации, потому что, как правило, к этому моменту глубина знакомства позволяет получить ответы только на какие-нибудь анкетные вопросы.

Так начинаются отношения с образом, то есть с внутренним объектом. Недостающая информация легко заменяется фантазиями. На этой стадии мишура дороже золота. Удовольствие и энергия приходят здесь именно через фантазирование (проецирование) и в содержании этих проекций можно увидеть отражение многих наших внутренних тем.

Удовольствия и энергии столько, что они вполне удовлетворяют нужду в реальном контакте. И это, опять же, не осознается и мы начинаем верить, что человек именно вот такой и подбирать под это доказательства из нашей скудной коллекции фактов и богатой россыпи догадок.

То есть, выражаясь гештальтистким языком, появляется заряженная фигура. И для ее проживания (разрядки) выделяется энергия. Это глубоко внутренний процесс. А слоем выше, все это выглядит так: у меня поднимается энергия, когда я думаю об этом человеке. Конечно, это отражается и телесно. Загораются глаза, появляется двигательное возбуждение, взволнованность.

Так это становится заметно и нам и окружающим, и, с этого момента, начинается вторая стадия, внешняя. Переход на нее происходит через вербализацию, то есть озвучивание своего состояния. Поскольку все эти тонкие внутренние процессы очень сложны для внятного краткого описания, то мы можем сказать: «Похоже, я влюбился. Да». Или соглашаемся с тем, если нам про это скажут.

Вербализация — это, своего рода, визирование. То есть, подпись. Мутное сложносоставное чувство при свидетелях и понятых обрело название, и теперь его деятельность регламентируется полученным статусом. То есть, мы определились с тем, что происходит внутри нас (правда, такое разноцветное варево трудно долго держать в себе без имени и прописки). И, с этого момента, начинаем действовать (и даже чувствовать!) уже не столько из реальных ощущений, сколько из самой идеи (я влюблен) и из знаний про это состояние. В ход идет как свой, так и чужой опыт.

Итак, влюбленность становится фигурой, а фигура стремится пройти по циклу контакта, то есть, разрядиться. Что могло бы быть этой разрядкой? Мы сами этого не знаем. Быть с желанным объектом больше, ближе... Потому что этот энергообмен делает нас счастливыми. А вот завершения, момента насыщения, как бы не предполагается (как, например, в случае «я голоден — я поел — я удовлетворен»).

Потому что, в масштабе отношений вся влюбленность проходит в преконтакте. Это отношения с идеальным образом, а не с человеком. А фаза контакта (то есть узнавание реального человека) обычно завершает влюбленность. Часто это трактуется как разочарование, но на самом деле, для влюбленности просто становится меньше пищи (а питается она иллюзиями и фантазиями) и она, в конце концов, умирает или переходит в другую форму.

Для влюбленности характерно избирательное восприятие. Одни черты и качества человека светятся для нас очень ярко, а другие (не подходящие в картинку) игнорируются вовсе. Фигура «влюбленность» начинает формировать такое поле, где все говорит о том, что этот человек просто создан для нас (начинают видится знаки судьбы, удивительные совпадения и т.п.) И не осознается, насколько, на самом деле, искусственен этот отбор.

Поэтому, часто (и почти всегда ошибочно) разрядкой для фигуры влюбленности представляется секс. Как идеальное слияние, абсолютное счастье. Стремясь к такой разрядке, мы приближаемся к человеку. На этот раз, к реальному. Возрастает количество общения, учащаются встречи и неумолимо присутствующие факты начинают составлять серьезную конкуренцию фантазиям. Они потихоньку растворяются под напором реальности.

Начинается внутреннее расхождение между объектом влюбленности (образом) и живым человеком и появляется запрос на некий выбор: с чем из этого мы хотим оставаться? Вот почему для некоторых людей возможны чувства и «отношения» только на расстоянии (по меткому выражению П. Гавердовской, «географическая возбудимость»). Потому что они выбирают для себя отношения с образом через фантазии.

Фантазии управляемы и в них всегда все по желанному сценарию (с реальностью можно вообще не контактировать). И записать такого «чревовещателя» в сумасшедшие тоже не получится. Потому что у внутреннего объекта есть свой живой праобраз с паспортом, именем и вполне осязаемый. И отношения номинально, конечно же, с ним. А, по факту, с его «аватаром» в своем собственном мире.

Но, если речь идет о желании физической близости, то встречи с реальностью не избежать. Конечно, на первых порах, в период влюбленности и крепкой самодержавной власти фантазий, секс часто бывает хорошим и ярким. Потому что мы видим то, что хотим увидеть и если в ощущениях не хватает чего-то, то прекрасно «догоняемся» фантазиями.

Но взаимодействия становится все больше, фаза контакта «подпирает» и мы, наконец-то, по-настоящему видим человека. В этот момент вполне обычные вещи, на контрасте, могут показаться кошмарными (например, дырявый носок или мы вдруг заметили нечищенные ботинки). Эти мелочи начинают вторгаться в жизнь, рушить иллюзию, игнорировать их не получается.

Намеренное игнорирование превращает их в заряженную фигуру и, через некоторое время, вы словно начинаете видеть только их. Маятник качнулся в другую сторону, и эти мелочи становятся так важны, что начинают определять все остальное. Это похоже на зеркальное отражение того, как все начиналось, когда зацепила, привлекла какая-нибудь мелочь и потом из этой искорки мы раздули целое пламя.

В этот момент, на фазе контакта, можно сказать, что влюбленность завершается. Не важно, был ли секс или просто какое-то количество общения, достаточное для встречи с реальным человеком. Дальше могут быть вполне себе отношения, а может и ничего не быть. Влюбленность ничего не определяет. Она лишь дает энергию для контакта. И не более. А после контакта, после реальной встречи (которая неизбежно сопровождается какими-нибудь разочарованиями), начинаются уже совсем другие процессы.

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Из всего сказанного можно сделать много выводов, но я ограничусь, пожалуй, одним. Зная все это, смотря на влюбленность через призму ее процесса и функций, ей вполне можно управлять.

К примеру, через отслеживание. Особенно начальных стадий. Отследить и понять то, что зацепило и что оказалось в вас зацепленным. Момент, когда вы начинаете задерживаться в приятных переживаниях и, тем самым, нагонять энергию и сгущать фигуру. Вербализацию ощущений (дал имя — значит закрепил).

Также полезно знать и помнить о том, что попытка игнорировать чувства заряжает их еще больше. И тогда фигурой становится само старание не замечать и это, конечно же, тащит за собой и предмет игнорирования. Психике в этом случае, по барабану какие чувства вы испытываете. Она начинает растить фигуру из того, про что есть любая внутренняя движуха.

Поэтому, вместо того, чтобы пытаться изо все сил «не думать о желтой обезьяне», лучше проанализировать содержание своих фантазий. Так можно понять, например, про что вы голодаете (особенно это полезно в том случае, если вы, будучи в отношениях, влюбились в другого человека) и попробовать снизить градус любовного наваждения, удовлетворив этот голод другими способами.

А если вы еще ходите на психотерапию, то это вообще здорово. Через влюбленность можно столько всего про себя понять, сделать свою жизнь на несколько порядков качественнее. Не даром Волшебник из «Обыкновенного чуда» говорил: «Влюбляться полезно!». Это правда так.

Можно направлять эту энергию в творчество и разряжать там. Я знаю с десяток случаев, когда у людей начинался настоящий творческий бум в периоды сильной влюбленности и потом это оборачивалось удивительными прорывами. Меня лично влюбленность однажды затащила в большое, полное приключений путешествие, воспоминания о котором трудно перебить по силе до сих пор. Так что в своей жизни я использовать влюбленность попробовала. Работает. Делюсь.опубликовано econet

Автор Анастасия Звонарева

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