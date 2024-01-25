Упражнение, которое поможет обмануть негативные установки

Как известно, ни Вселенная, ни наше Подсознание не воспринимают частицу "не". Я решила на этом и построить это упражнение. Каждому из трудно достичь того, куда не пускают негативные установки из прошлого травмирующего опыта.

Например, кому-то из вас трудно стать успешным и много зарабатывать, потому что в голове звучат негативные убеждения. Конечно, с ними стоит поработать, примерно таким способом:

Но прежде чем к подойти к этому анализу, стоит принять своё текущее состояние, с той самой частицей "не", которую Вселенная и Подсознание не услышат и мы её таким образом потихоньку начнём обманывать. приучая к новому состоянию

Например, я хочу принять себя НЕ стройной, даже фотосессию сделала.

А кто-то сможет принять себя, будучи

НЕ богатым и НЕ успешным,

НЕ молодым и НЕ красивым,

НЕ общительным и НЕ счастливыми

Итак, предлагаю вам выполнить само упражнение

Найдите тихое место. Расслабьтесь, сидя в мягком кресле и на удобном диване. Глубоко подышите, чтобы отстроиться от всего рационального. Закройте глаза, представьте что-то приятное. У кого-то это море, горы или лес, а кто-то представит безопасную картинку из девства. Например, у бабушки в деревне или на даче.Когда вы почувствуете состояние, похожее на лёгкий транс, начните себе говорить (приведу свой пример):

- Я разрешаю себе быть быть НЕ стройной.

- Я позволяю себе быть НЕ стройной, потому что достойна безусловного счастья

- Я смогу быть довольной собой НЕ стройной, потому что имею большую ценность для Вселенной, просто как человек, живущий в ней.

И так до тех пор, пока на душе не станет легко и спокойно.

Основной смысл этого упражнения - мягко обойти сопротивления

Ведь, если нам что-то НЕ даётся, нам даётся какой-то урок, выгода, которую мы получаем от того, что мы пока НЕ получаем

Именно, так мы НЕ вольно можем разрешить себе достичь желаемого.

вольно можем разрешить себе достичь желаемого. Вы, наверняка, много раз слышали о том, что надо принять себя любым.

Однако принять себя толстым, нищим, лузером нам НЕ под силу

И, таким образом, мы остаёмся пока такими, какими НЕ хотим быть!

P.S. А для того, чтобы изменить ситуацию, попробуйте обмануть своё бессознательное, и примете себя НЕ стройным, НЕ богатым, НЕ успешным. опубликовано econet

© Наталия Филимонова, семейный психолог

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet