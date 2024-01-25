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Упражнение, которое поможет обмануть негативные установки

Источник: b17.ru 25 января 2024 6070
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Как известно, ни Вселенная, ни наше Подсознание не воспринимают частицу "не". Я решила на этом и построить это упражнение. Каждому из трудно достичь того, куда не пускают негативные установки из прошлого травмирующего опыта.

Упражнение, которое поможет обмануть негативные установки

Например, кому-то из вас трудно стать успешным и много зарабатывать, потому что в голове звучат негативные убеждения. Конечно, с ними стоит поработать, примерно таким способом:

Упражнение, которое поможет обмануть негативные установки

Но прежде чем к подойти к этому анализу,  стоит принять своё текущее состояние, с той самой частицей "не", которую Вселенная и Подсознание не услышат и мы её таким образом потихоньку начнём обманывать. приучая к новому состоянию 

Например, я хочу принять себя НЕ стройной, даже фотосессию сделала.

А кто-то сможет принять себя, будучи 

  • НЕ богатым и НЕ успешным, 
  • НЕ молодым и НЕ красивым,
  • НЕ общительным и НЕ счастливыми 

Итак, предлагаю вам выполнить само  упражнение

  1. Найдите тихое место. 
  2. Расслабьтесь, сидя в мягком кресле и на удобном диване.
  3. Глубоко подышите, чтобы отстроиться от всего рационального. 
  4. Закройте глаза, представьте что-то приятное.
  5. У кого-то это море, горы или лес, а кто-то представит безопасную картинку из девства. Например, у бабушки в деревне или на даче.Когда вы почувствуете состояние, похожее на лёгкий транс, начните себе говорить (приведу свой пример):  

-  Я разрешаю себе быть быть НЕ стройной.

- Я позволяю себе быть НЕ стройной, потому что достойна безусловного счастья  

- Я смогу быть довольной собой НЕ стройной, потому что имею большую ценность для Вселенной, просто как человек, живущий в ней.  

И так до тех пор, пока на душе не станет легко и спокойно. 

Упражнение, которое поможет обмануть негативные установки

Основной смысл этого упражнения - мягко обойти сопротивления

Ведь, если нам что-то НЕ даётся, нам даётся какой-то урок, выгода, которую мы получаем  от того, что мы пока НЕ получаем  

  • Именно, так мы НЕ вольно можем разрешить себе достичь желаемого.
  • Вы, наверняка,  много раз слышали о том, что надо принять себя любым. 
  • Однако принять себя толстым, нищим, лузером нам НЕ под силу 

И, таким образом, мы остаёмся пока такими, какими НЕ хотим быть! 

P.S. А для того, чтобы изменить ситуацию, попробуйте обмануть своё бессознательное, и примете себя НЕ стройным, НЕ богатым, НЕ успешным. опубликовано econet

© Наталия Филимонова, семейный психолог

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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психология негативные установки. сознание мышление

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