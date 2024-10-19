Упражнение по исцелению «карты памяти»

Эта целительная стратегия состоит из трех шагов. Первым этапом будет работа с негативными интроектами - «изъятие деструктивной внутренней платы». Далее мы отыскиваем в себе позитивную внутреннюю замену. И в заключение осуществляется экологическая проверка. Вот подробное описание упражнения.

В этом материале я покажу своим читателям одну целительную стратегию. Сегодня по наитию создала и провела её по ходу рабочей сессии. Возможности методики вдохновляют. Продемонстрирую практику.

«Лечение карты памяти». Родовое благословение вместо родового проклятья. Полезное упражнение

1. Работа с негативными интроектами. «Изъятие деструктивной внутренней платы»

– Почти всякая работа с клиентом требует выявления негативных внутренних предписаний, с необходимостью дальнейшей нейтрализации разрушительных посылов из прошлого, отягощающих жизнь и состояние человека.

– В формате предлагаемой методики работа с предписаниями ведётся следующим образом...

а) Мы предлагаем клиенту ассоциативно представить свой мозг, в качестве метафорического компьютерного устройства, который (по аналогии с реальным прибором) содержит карты памяти, в том числе (так бывает) и с вредоносной информацией тоже.

б) Необходимо найти и вычленить внутри своего «компьютерного устройства» деструктивную мета-карту.

в) Следующим шагом – осознать её разрушительные посылы.

г) А далее – изъять негативную мета-карту из своего «устройства» навек – с условным возвращением создателю данной карты.

Иллюстрация сегодняшней сессии. (Приблизительная, условная.)

Главный постулат, который мы не в первый раз обнаруживаем в программном поле клиентки, звучит так: «Не живи!»

Это предписание, будучи вложенным создателем этой карты и в соседнее «компьютерное устройство», то есть в родного брата женщины, к несчастью, достигло своего исполнения.

В случае же клиентки посыл реализовался в тяжелейших душевных муках, которые не позволяли женщине нормально, спокойно жить.

Представив себе изъятие ненужного блока, мы с отречением от дальнейшего рабочего пользования передаём вредоносный блок матери клиентки, остановив тем самым её неспециальное, но убивающее «проклятье».

2. Поиск целительного ресурса. «Обретение позитивной внутренней платы»

– По изъятию ненужного компонента, необходимо найти позитивную внутреннюю замену.

– Ищем этот компонент в семейно-родовом поле. Кто из близких родственников олицетворял иное – принимающее влияние? Созидательное, мирное и благое?

В нашем опыте это бабушка, по-настоящему любящая клиентку, дарящая благословление – не проклятье.

– В формате коротенькой расстановки обращаемся к источнику за доброй, полезной помощью и просим поделиться ресурсом – дать новую карту памяти с благословляющим предписанием.

– Получаем добрую мета-карту – с выбитым, золотым предписанием.

В нашем случае – «Живи и будь счастлива!»

– Благодарим хозяина этой карты.

– Принимаем новый системный блок внутрь персонального «компьютерного устройства».

– Утверждаем новый постулат многоразовым повторением – с убеждённой верой в иное жизненное влияние.

– Договариваемся о регулярной проверке наличия конкретного блока, с ежеутренним запуском аффирмаций.

В нашем случае: «Живи! Дыши! Будь счастлива! Будь здорова!»

– Вместе с новым внутренним блоком, инициируем и запускаем новое душевное состояние. Укрепляемся в иных ощущениях.

3. Перезагрузка компьютера. Работа в новой матрице – ином душевном шаблоне

В этой части практики осуществляется экологическая проверка.

Итак, внутренние компоненты поменяны – с «больного» на качественный, здоровый. Условно «выключаем компьютер» – говорим о чём-то ином – возвращаемся к практике – «включаем компьютер» – проверяем его работу по ощущениям души: качественно ли осуществилась замена, нужны ли дополнительные работы, надёжно ли «пролечена» мета-карта?

Ели есть необходимость, повторяем практику на следующей психологической встрече.

Важно запомнить следующее: внутри тебя теперь иное внутреннее послание, новая мета-карта, потенциально доступная в твоей родовой системе, этот ресурс духовными «клеточками» впечатан в семейно-родовом поле – как в общем, так и в персональном – мы просто его включили; и этот новый посыл запускает мощное целительное влияние! Дыши! Живи! Радуйся!опубликовано econet

Автор Алёна Блищенко

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