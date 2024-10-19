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Упражнение по исцелению «карты памяти»

Источник: b17.ru 19 октября 2024 6742
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Эта целительная стратегия состоит из трех шагов. Первым этапом будет работа с негативными интроектами - «изъятие деструктивной внутренней платы». Далее мы отыскиваем в себе позитивную внутреннюю замену. И в заключение осуществляется экологическая проверка. Вот подробное описание упражнения.

Упражнение по исцелению «карты памяти»

В этом материале я покажу своим читателям одну целительную стратегию. Сегодня по наитию создала и провела её по ходу рабочей сессии. Возможности методики вдохновляют. Продемонстрирую практику.

«Лечение карты памяти». Родовое благословение вместо родового проклятья. Полезное упражнение

1. Работа с негативными интроектами. «Изъятие деструктивной внутренней платы»

– Почти всякая работа с клиентом требует выявления негативных внутренних предписаний, с необходимостью дальнейшей нейтрализации разрушительных посылов из прошлого, отягощающих жизнь и состояние человека.

– В формате предлагаемой методики работа с предписаниями ведётся следующим образом...

а) Мы предлагаем клиенту ассоциативно представить свой мозг, в качестве метафорического компьютерного устройства, который (по аналогии с реальным прибором) содержит карты памяти, в том числе (так бывает) и с вредоносной информацией тоже.

б) Необходимо найти и вычленить внутри своего «компьютерного устройства» деструктивную мета-карту.

в) Следующим шагом – осознать её разрушительные посылы.

г) А далее – изъять негативную мета-карту из своего «устройства» навек – с условным возвращением создателю данной карты.

Иллюстрация сегодняшней сессии. (Приблизительная, условная.)

Главный постулат, который мы не в первый раз обнаруживаем в программном поле клиентки, звучит так: «Не живи!»

Это предписание, будучи вложенным создателем этой карты и в соседнее «компьютерное устройство», то есть в родного брата женщины, к несчастью, достигло своего исполнения.

В случае же клиентки посыл реализовался в тяжелейших душевных муках, которые не позволяли женщине нормально, спокойно жить.

Представив себе изъятие ненужного блока, мы с отречением от дальнейшего рабочего пользования передаём вредоносный блок матери клиентки, остановив тем самым её неспециальное, но убивающее «проклятье».

Упражнение по исцелению «карты памяти»

2. Поиск целительного ресурса. «Обретение позитивной внутренней платы»

– По изъятию ненужного компонента, необходимо найти позитивную внутреннюю замену.

Ищем этот компонент в семейно-родовом поле. Кто из близких родственников олицетворял иное – принимающее влияние? Созидательное, мирное и благое?

В нашем опыте это бабушка, по-настоящему любящая клиентку, дарящая благословление – не проклятье.

– В формате коротенькой расстановки обращаемся к источнику за доброй, полезной помощью и просим поделиться ресурсом – дать новую карту памяти с благословляющим предписанием.

– Получаем добрую мета-карту – с выбитым, золотым предписанием.

В нашем случае – «Живи и будь счастлива!»

– Благодарим хозяина этой карты.

– Принимаем новый системный блок внутрь персонального «компьютерного устройства».

Утверждаем новый постулат многоразовым повторением – с убеждённой верой в иное жизненное влияние.

– Договариваемся о регулярной проверке наличия конкретного блока, с ежеутренним запуском аффирмаций.

В нашем случае: «Живи! Дыши! Будь счастлива! Будь здорова!»

– Вместе с новым внутренним блоком, инициируем и запускаем новое душевное состояние. Укрепляемся в иных ощущениях.

3. Перезагрузка компьютера. Работа в новой матрице – ином душевном шаблоне

В этой части практики осуществляется экологическая проверка.

Итак, внутренние компоненты поменяны – с «больного» на качественный, здоровый. Условно «выключаем компьютер» – говорим о чём-то ином – возвращаемся к практике – «включаем компьютер» – проверяем его работу по ощущениям души: качественно ли осуществилась замена, нужны ли дополнительные работы, надёжно ли «пролечена» мета-карта?

Ели есть необходимость, повторяем практику на следующей психологической встрече.

Важно запомнить следующее: внутри тебя теперь иное внутреннее послание, новая мета-карта, потенциально доступная в твоей родовой системе, этот ресурс духовными «клеточками» впечатан в семейно-родовом поле – как в общем, так и в персональном – мы просто его включили; и этот новый посыл запускает мощное целительное влияние! Дыши! Живи! Радуйся!опубликовано econet

Автор Алёна Блищенко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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психология Алёна Блищенко душевное состояние перезагрузка семейно-родовое поле

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