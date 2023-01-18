Упражнения, которые помогут справиться с гневом детям и родителям

Гнев - вполне естественная эмоция, которая проявляется с самого детства. Но важно научиться управлять им, чтобы не допустить разрушительных последствий. Как распознать эту эмоцию? С детским гневом могут соседствовать жалоба, обида, печаль, отвращение, и страх. Вот упражнения для детей и родителей, которые дадут справиться с гневом.

Гнев — сильная эмоция, знакомая всем. Проявление его у дошкольника иногда так пугает родителей, что те попросту запрещают ему злиться, наказывают, игнорируют. А ведь с этим всепоглощающим чувством тоже важно научиться обращаться, как и со всеми остальными эмоциями. Как же справляться с гневом? Публикуем отрывок из очень полезной книги психолога Виктории Шиманской «Эмоциональный интеллект для детей и родителей».

Как победить гнев

Обратной стороной детского гнева часто оказывается ощущение «я недостаточно силен». Вокруг такие большие и влиятельные взрослые, они постоянно тобой управляют, ты тоже хотел бы сам что-то решать и действовать, но они сильнее тебя. А может быть, ты просто плохо поспал сегодня, мало поел, тебе хочется в туалет, ты подхватил легкую простуду — и поэтому ты слаб, и ищешь в себе силы, и находишь их в гневе.

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Две трети тех проявлений, которые мы называем детскими капризами, — это первые пробы гнева, тестовый запуск программы самозащиты.

Какие эмоции соседствуют с гневом? Здесь мы увидим много неожиданного. На гнев бывают похожа и жалоба, и обида, и острая печаль, и отвращение, и страх. Если в минуту сложных переживаний не проявить осознанность, скорее всего, чувства приведут вас к проявлениям, похожим на гнев. Все вокруг решат, что вы злитесь, а вам потом будет очень сложно вернуть время вспять, послушать свои чувства, найти правильные слова и объяснить близким, что так выражался не гнев, а ваша грусть, волнение или мольба о помощи.

Чего с гневом делать не надо?

Назначать его командиром ваших эмоциональных «войск». Гнев силен и ярок, он часто возникает там, где его совсем не ждут, — но это не повод ставить знак равенства между ним и вашим характером. Человек, который часто злится, — не злодей, не монстр и не свирепое чудовище. Просто ему нужно наладить отношения с собственными чувствами. Не стоит стыдить человека за проявления гнева — особенно когда вулкан страстей еще продолжает извергаться. В лучшем случае вас просто никто не услышит, в худшем — вас услышат, вам ответят, и это может быть испепеляющий ответ.

А что с гневом можно сделать?

Прежде всего — не падать в обморок, когда с ним сталкиваешься. Страшновато, конечно, когда твой четырехлетний птенчик рычит как барбос. Но взрослый всегда достаточно силен, чтобы помочь. Полезно подождать. Обезопасить себя и того, кто, рассердившись, превратился в Везувий: убрать острые предметы, тяжелые игрушки, бьющуюся посуду и домашних животных. Если ребёнка настигла ярость где-нибудь у обрыва, в воде или на качелях — постарайтесь его «заземлить» (поставить на ноги, убрать потенциально опасные внешние факторы). Затем нужно продумать стратегию работы с гневом и начать реализовывать ее, когда эмоции улягутся.

Упражнения для работы с гневом

Для ребёнка

Приручение зверя

Представим, что в каждом человеке живет внутренний зверь — гнев. Он может быть любым: маленькой огненной саламандрой или гигантским драконом, а может быть львом, тигром или бешеным буйволом… Это грозное животное может быть весьма опасным, если ему не обустроить вольер. Придумайте жилище для вашего гнева. Пусть там будет уютно, приятно, пусть вашему внутреннему зверю захочется туда войти: корм, удобная подстилка, теплая норка, вдоволь игрушек… А снаружи пусть будет крепкий и надежный замок. Ключ можно нарисовать на бумаге, склеить из картона или вытащить из дверцы старого шкафа и повесить на веревочку. Пусть малыш знает, что ключ от клетки — его собственность, в любой момент внутреннего зверя можно приманить косточкой или конфеткой — и вежливо, спокойно запереть дверь. До того момента, пока нам снова не потребуется его выпустить.

Меч гнева

Обычно эта игра очень увлекает мальчишек, но и девочкам тоже бывает интересно. Представьте себе, что у вас в руках рукоять меча, а лезвия как будто не видно. Как только вы начинаете сердиться на кого-то, из рукоятки начинает расти огненное лезвие. Оно разит и сжигает все на своем пути, может вырасти хоть до неба. К счастью, огненный меч подчиняется вашим мыслям: вы всегда можете пристально посмотреть на него и мысленно приказать ему уменьшиться, чтобы случайно не задеть мирных граждан, ни в чем не повинных детей и женщин, вашу маму, которая бросается к вам на помощь… Просто смотрите и говоhите «Уменьшайся, уменьшайся». Сначала до размеров лыжной палки, потом кухонного ножа, а потом можно оставить только маленький горящий кинжал — на всякий случай, для острастки врагов.

Ваш меч, точнее, ваш гнев — это ваша ответственность, егоможно сделать и огромным, и совсем маленьким (смотря какой нужен сейчас). Если враг — просто соседский мальчик, не стоит использовать гигантское оружие: достаточно чуть полыхнуть огнем, припугнуть, а вреда не причинить.

Лабиринт

Человек, который долго пребывал в состоянии ярости, в какой-то момент может оказаться в полной растерянности: а чего это я, собственно, так злюсь? С чего все началось? Как я оказался в этой точке, где кричу на папу и маму, топаю ногами и рыдаю злыми слезами? В этот момент полезно представить себе, что при входе в лабиринт ты привязал к столбику кончик нитки и всю дорогу нес с собой клубок. Теперь пора смотать эту нить и пройти весь путь в обратном направлении. Допустим, ты орал и валялся н земле, избивая кулаками асфальт. Помнишь, почему? Потому что мама наказала, сказала, что мультиков не получу. А за что наказала? За то, что я ведро песка мальчику на голову высыпал. А почему высыпал? А он сказал, что я вонючка. А до этого что было? Я расстроился, что он не стал играть по моим правилам, и сказал, что он дурак. Ниточка приводит нас к совершенно неожиданным открытиям: причиной «извержения вулкана» может быть борьба за власть, обида на маму, камешек в ботинке, плохой сон, жестокость других детей, страстное желание быть услышанным… Когда проходишь по своему лабиринту, видишь все жертвы и нанесенный ущерб, оцениваешь разрушительную силу своего гнева — становится легче осознать, что можно было все сделать иначе.

Это лабиринт гнева. Все начинается с малого. Вспомни ситуацию, когда гнев овладел тобой. Пройди по лабиринту от начала до конца, останавливаясь на островках и рассказывая, что происходило на каждом этапе.

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Ловушка для гнева

Помните, как в детстве мы делали из листа бумаги «гадалочки»? Надо изготовить такую же (подробная схема на рисунке ниже), но на «крыльях» гадалки пишем не предсказания, а способы усмирить свой гнев.

Посчитать про себя от двадцати до одного.

Выпить стакан воды.

Сделать десять приседаний.

Сделать три глубоких вдоха с медленными выдохами.

От первых вызовов до первых успехов

Сесть на пол по-турецки.

Срочно умыться или вымыть руки с мылом и т. д.

Когда ребенка начинает переполнять гнев, можно предложить ему назвать любое число и использовать «гадалку», чтобы выбрать способ выплеснуть свой гнев, не ранив никого из близких. Самое главное в этом упражнении — понимание того, что у твоего гнева есть как минимум восемь эффективных выходов. Выбирай любой, чтобы успокоиться и не натворить всяких дел.

Сложи эту ловушку, как складывают «гадалки» из бумаги. Когда чувствуешь гнев, возьми ее и выполни то, что выпадет.

Для себя

Ищем позу

Родители детей трех-пяти лет находятся в группе риска по гневу. Дети будут всеми силами стараться вывести нас из себя — и один раз из пяти они точно будут достигать успеха. Что можно сделать, чтобы взять себя в руки? Советуем идти через тело. Проверено: гнев гарантированно угасает, если вы примете позу, не свойственную вам в состоянии гнева. Сядьте на пол.

Лягте на диван, удобно распрямив спину и расслабив ноги. Из положения стоя нагнитесь, расслабьте позвоночник и болтайте руками. И попробуйте продолжать ругаться, сердиться, упрекать, выговаривать в такой вот удобной или смешной позе. Если сменить позу не получается, попробуйте ругаться шепотом, или медленно (как будто вам лень), или вполголоса, как будто где-то рядом спит человек и вы боитесь его разбудить.

Костёр или мельница

Гнев по сути своей достаточно хаотичен; очень полезная практика — мысленно приводить его в состояние порядка.

Например, если вы в пылу ярости становитесь похожи на пожар, представьте себе, что ваше пламя вдруг начинает пылать в камине, за решеткой — там оно уже не может спалить все, что хочет. Если ваш гнев похож на ураган, представьте, что это сильный ветер методично раскручивает ветряную мельницу.

Найдите в том, что вы чувствуете прямо сейчас, границу, ритм, порядок — и после этого вам будет гораздо проще восстановить дыхание, проработать эмоцию, принять ее.

Со стороны

Помните, как в некоторых мультфильмах из героя вдруг вылетает его дух и начинает внимательно рассматривать ситуацию со стороны? А потом, нагулявшись и насмотревшись вдоволь, дух возвращается и позволяет герою исправить, казалось бы, безнадежную ситуацию. Попробуйте представить себе, что вы обладаете такой же мультяшной суперспособностью. В момент, когда вы кипите от гнева, вспомните, что можете выпрыгнуть из ситуации и посмотреть на нее со стороны.

Примите удобную позу и во всех подробностях представьте себе, как вы выглядите в этот момент, что происходит с вашим телом, с дыханием, взглядом? Каким видит вас ваш ребенок? Самое главное — как вы можете себе помочь? Мысленно погладьте себя по голове, обнимите, скажите себе несколько ободряющих слов, успокойте — и только после этого возвращайтесь в момент. Накал спадет.опубликовано econet

Автор Шиманская Виктория

фото Ewa Cwikla

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