Уроки расхламления: Как очистить жизнь от лишнего

Сколько на самом деле в нашем доме ненужных вещей! Мы копим их годами, складываем в кладовку, ящики и шкафы. Они там пылятся и загромождают наше жизненное пространство. Не пора ли освободиться от всего ненужного и вздохнуть полной грудью?

Неуемное и бездумное потребление привело к тому, что наши жилища превратились в подобие складов. Шкафы буквально завалены одеждой, которую мы очень редко надеваем. На полках собирают пыль книги, к которым мы не притрагиваемся. Балкон вообще напоминает свалку древностей и хлама. В таком доме не хочется находиться, в нем неуютно и тесно, даже если вы поддерживаете порядок.

Как же правильно «расхламить» собственную жизнь?

Скопление ненужных вещей может даже привести к депрессии, ведь беспорядок вокруг рождает беспорядок в голове. Психологический аналог бардака - навязчивые мысли, застарелые обиды. Это тоже своего рода хлам, который нужно отнести на помойку, чтобы хорошо чувствовать себя.

Концепция японского минимализма, о которой пойдет речь, базируется на освобождении от всего лишнего — на первом этапе от вещей, позже - от токсинов в организме и лишнего веса, и, напоследок, — от «ментального яда» в голове — прошлых обид, разочарований, нереализованных планов.

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Шаг первый: вещи

Вещи связывают нас с прошлым, поэтому мы склонны хранить и то, что нам давно уже не требуется, устарело, вышло из строя. Здесь нужно искать психологическую проблему: ненужные вещи прерывают нашу связь с нынешним моментом и мешают жить. Люди, умеющие обходятся малым, по достоинству ценят каждый предмет обихода, и будничные действия — прием пищи, чаепитие, одевание, сон — имеют для них особый смысл. Те, кто набрался духу раздать, продать или выбросить все эти ненужные вещи их прошлого, находят истинную свободу. Ведь жизнь не станет хуже, если у вас будет только две пары обуви вместо пятнадцати, две сумки вместо пяти и минимум мебели вместо загромождения жилого пространства. С чем именно вы можете спокойно расстаться уже сегодня?

Инструкция, чтобы это понять:

Задержитесь перед каждой вещью и вообразите, как она растворяется в пространстве. Что вы ощутите?

Вообразите, что ваш дом сгорел. А теперь составьте список того, что вы купите снова. Это и будут реально необходимые вам вещи.

Постарайтесь вспомнить, как долго вы не пользуетесь данной вещью. Если год и более — смело от нее избавляйтесь.

Спросите себя: зачем я это храню?

Вещам, которые вам не нужны, будут рады в детских приютах и домах престарелых; можно предложить вещи на специальных площадках в социальных сетях (в категории «отдам даром»).

Шаг второй: тело

Токсины, накапливаются в организме человека, служат пусковым крючком к началу многих недугов. Исключите из своего рациона пищу, содержащую всевозможные добавки: стабилизаторы, эмульгаторы, красители, консерванты. Вы через время ощутите легкость в теле и, скорее всего, сбросите пару килограмм без каких-то диет.

Смысл в том, что, сахар требует еще сахара, соль — соли, алкоголь — алкоголя. Если же исключите из употребления вредный продукт, то через пару месяцев вы забудете его вкус, и вас перестанет на него тянуть.

Шаг третий: разум

Негативные мысли незримо разрушают и наше тело, и наш дух. Злоба, зависть, обиды, печали блокируют мозг и не дают почувствовать счастье. Не секрет, что нервные люди чаще заболевают, тяжелее переносят недуги, стареют раньше. А по статистике 90% вещей, из-за которых мы переживаем, вообще не происходят.

Убирайте из головы прошлые обиды и несбывшиеся надежды. Не растрачивайте время на мысли о людях, которые вам неприятны.

Культивируйте позитив. Перед тем как лечь спать вспоминайте все приятные моменты за день: прогулку, чашечку вкусного кофе, смешной случай. Чем больше вы способны концентрироваться на деталях окружающей жизни, тем здоровее будет ваша психика.

А вот полезное упражнение. Составьте (можно письменно) список навязчивых мыслей, которые обычно крутятся у вас в голове, вызывают беспокойство и тревогу. Запомните их. И каждый раз, когда такие мысли будут возникать в голове, вы станете без труда их идентифицировать и блокировать. Каждой «вредной» мысли из своего перечня подберите позитивную пару. Когда негативная мысль возникнет, сознательно переключитесь на обдумывание позитивной «парной» мысли.опубликовано econet

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