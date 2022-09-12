Как часто в своей работе я слышу о несправедливости жизни, что порой судьба наказывает человека не за что. И конечно же возникает вопрос: уроки судьбы - это наказание или шанс изменить жизнь к лучшему?

Цель жизни каждого человека - получение определенного опыта путем прохождения многочисленных уроков. Наша жизнь может постоянно подвергаться каким-либо испытаниям: болезни, бедность, предательство близких людей, несчастливые отношения… Все это - уроки судьбы, требующие определить главный смысл произошедшего. Если ваша мама конфликтовала с бабушкой, а бабушка со своей родительницей - эта вереница конфликтов отпечатывается в вашем бессознательном на уровне генов. Ваши дети аналогично унаследуют глубокий конфликт с матерью, и будут передавать своим потомкам до тех пор, пока степень страданий не достигнет высшей степени.

Зачем нам уроки судьбы? Наказание или шанс

Уроки судьбы передаются из поколения в поколение. Кажется, что сама Вселенная пытается нас наказать за лишь ей известные проступки, но на самом деле она пытается заставить нас остановиться и задуматься о себе и своей жизни.

Вам нужно понять, что сценарий вашей жизни только в ваших руках. Если в нем написаны боль, страдания, огорчения, разочарования, предательства - вы подберете соответствующих актеров. Ваша цель - осознать, что вы способны переписать данный вам предыдущими поколениями сценарий несчастливых отношений. Вы можете внести правки или вовсе переписать спектакль, создав новый сюжет.

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Наши родные являются самой точной копией скрытой части нашей личности. Трудно поверить, что наши родные могут отражать какую-то нашу бессознательную черту характера, но это действительно так. И через их поведение и поступки мы можем лучше понять себя.

Проделки бессознательного

Вероятно, внешне проявляющиеся качества противоположны поведению родителей, братьев, сестер. Это значит, что в бессознательном прячутся противоположные качества, которые выставлены напоказ у наших родственников. А сознательно в нашем характере проявляются те качества, которые являются прямой противоположностью качествам наших родителей.

Например: одна из участниц программы, рассказывала, что терпеть не может в своей маме определенное поведение, а именно жадность и истеричность. Сама клиентка была очень щедрым и добрым человеком, совершенно не умела копить денег и на людях и вообще в конфликтных ситуациях никогда не опускалась до истерики. Всегда была сдержанна и спокойна. После определенной внутренней работы она стала замечать у себя материнские черты и была очень удивленна этому. Мама всегда жила в её внутреннем мире, но из за глубокого непринятия она глубоко вытеснилась в бессознательное. По этой же причине клиентка не могла перенять и положительные черты, потому что не принималось все.

Конфликт дочери и матери говорит о подсознательном непринятии определенных черт характера друг другом. При этом внешне отношения могут выглядеть достаточно благополучно. Но сама конфликтность не дает возможность быть счастливой с мужчиной, даже если все остальные аспекты жизни складываются благополучно.

Внешние проблемы являются отражением внутренних проблем

Как ни странно, если мы решаем внешние проблемы, находим способ взаимодействия с проблемным человеком, то мы меняемся и внутри себя. Хотя, как вы уже понимаете, не возможно решить что то во вне, не изменившись внутри. Процесс внутренних изменений идет очень медленно и каждая песчинка подтягивает за собой и изменения в жизни.

Хотя я знаю много случаев, когда женщина годами работает над собой, но её жизнь не меняется. А почему? Потому что не происходит самого главного - проживание боли. А знания никогда не поменяют вас, только то, что возможно изменить на сознании. А это не глубокие изменения, и скатиться в прежнее состояние легко.

В отношениях с мужчиной, некоторым из нас приходится страдать. И мы не понимаем, какой урок судьбы пришел с ним и как его нужно усвоить. Что нужно сделать, чтобы выйти из проблемы? "Если проблему нельзя решить, то из неё можно вырасти".

Решая свои внешние проблемы, вы решаете внутреннюю проблему, и наоборот. В каждой существующей проблеме мы должны сделать самое главное - принять решение. А на это большинство из нас и не бывает способным. А знаете почему? Потому что решение может принять только взрослый человек. А если мы застряли с вами в детстве. И реакции у нас детские и сценарии.

Ребёнок не может отказываться от чего бы то не было. А принимая любое решение, мы ОБЯЗАТЕЛЬНО, должны отказаться. От чего? У каждого решения своя цена. Кому то для принятия решения нужно отказаться от комфорта, кому то от человека, а кому то от своих привычных способов взаимодействия с людьми. Каждому нужно от чего отказаться, принимая решение. Но мы то как раз таки и не хотим отказываться. Мы хотим и так и по другому...

Убей надежду всяк сюда входящий

Находясь на стадии принятия решения мы все же надеемся, что все будет как мы хотим и пока в душе живет надежда на изменения ситуации, мы находимся в борьбе, с собой, с обстоятельствами в жизни. И растрачивая свои силы на борьбу мы лишаем себя нужной энергии для принятия решения.

А все очень просто! Нужно просто однажды себе сказать: ТАК БУДЕТ ВСЕГДА!!! Ничего не изменится! Ни через месяц! Ни через год! И ни через 5 лет!!! Просто представьте, что следующие 5 лет вы проживете в ситуации, которая сегодня приносит вам страдания. Ещё 5 лет вашей жизни в надежде на счастье... А его не будет и оно не придет ни даже через 10 лет! Потому что счастье каждый день. И жить каждый день нужно так, как будто он последний в вашей жизни.

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Мы надеемся, убегаем от проблем и принятия решения, боимся столкнуться с болью и загоняем весь этот груз внутрь себя. Но если бы все это хранилось бы, не беспокоя нас. Но как бы мы тщательно не вытесняли, пространство оказывается мудрее. Оно однажды что то делает и мы вынуждены почувствовать свои залежи. Но так не хочется заниматься грязной работой по их разгребанию. И мы начинаем надеется, не оставляя своей борьбы.

Вы не сможете прекратить внутреннюю борьбу, если не увидите сходство ситуаций во взрослых и детских отношениях. Осознание, проживание поможет разрешить внутренний конфликт. А значит появится возможность создать здоровые, гармоничные, наполненные счастьем отношения.

Вы никогда не догадаетесь, сколько разных образов живет внутри каждой из нас. Углубиться в свою душу - все равно что войти в коммунальную квартиру: каждый из жильцов считает свое мнение истинно верным и пытается убедить в этом остальных. Есть теория, что после смерти нет другой реальности, душа не попадает ни в рай, ни в ад. На самом деле рай и ад существуют одновременно в душе каждого человека в течении всей его жизни. И отношения с мужчиной - это возможность лично познакомиться с каждым своим воплощением, которые живут в мире души. Когда отношения развиваются, люди становятся духовно ближе друг другу. И по мере развития мы углубляемся в собственную душу, познавая свои внутренние страхи, выметая из уголков бессознательного забытые чувства боли и страдания.

Во время отношений мы лучше узнаем себя. Мы знакомимся с собственной личностью в разных ракурсах - тех, которые нам не нравятся и мы пытаемся их спрятать в первую очередь от себя самих. Ваш партнер также углубляется в собственную душу, познавая свои страхи, переживания сомнения, раскрывая те стороны себя, которые не нравятся ни ему, ни вам.

Любовь к мужчине, начинается с любви к себе

При первых попытках сближения вам может показаться, что мужчина при знакомстве играл некую роль, скрывая от вас свой истинный характер. И чем больше вы сближаетесь, тем больше скрытых качеств раскрываются перед вами двоими - тех, которые вы оба прятали в своем бессознательном в течении многих лет своей жизни.

В пространстве вашей пары общение ведете уже не только вы - невидимо в отношениях начинают участвовать ваши родители. Как правило, женщина при разговоре с супругом обращается уже не конкретно к нему, а к своей маме, при чем совершенно этого не замечает. Она обвиняет его в излишнем контроле и доминировании, не помня, что в детстве страдала от вездесущей мамы. Чем дольше вы с избранником вместе, тем теснее вы прикасаетесь глубинами бессознательного друг с другом.

Истинная близость мужчины и женщины - это сближение вашего бессознательного с глубинами партнера.

Вы оба прятали от окружающих и себя самих нелицеприятные вам черты характера, привычки. И теперь ваши тайные стороны личности раскрываются - перед вами и вашим избранником. Вы душевно обнажаетесь друг перед другом. Его ярко выраженные черты характера отражают ваши и он не просто так вошел в вашу жизнь. Знаете как распознать такого мужчину? Вы очень быстро чувствуете с ним особую связь, появляется ощущение, что именно этот человечек предназначен вам судьбой.

Детские переживания одиночества, чувства ненужности и отвержения, брошенности, нелюбви, ревности, предательства - все это вы будете чувствовать снова в близких отношениях.

С этого момента и открывается возможность научиться любить и принимать прежде всего себя. Если у вас получится увидеть в другом себя, и через призму своих чувств и ощущений принять себя, то сможете принять и партнера. Но это вовсе не означает, что принять - это быть вместе. Можно принимая, уйти, понимая и чувствуя, что в ЭТОМ вы не сможете жить.

Можно перерасти мужчину и вам окажется с ним не по пути. Принимая уроки судьбы и меняясь, вы не можете оставаться с человеком, который не меняется с вами. Он либо также меняется и тогда отношения похожи на танец - шаг вы, шаг партнер. Ваши изменения ведут неизбежно и его к изменениям. При условии, что люди глубоко любят друг друга и хотят быть вместе.

Только любовь мотивирует нас на изменения или страдания. А если партнер продолжает быть на своей волне, действует привычно для него, а у вас, например, выработалась стойкая аллергия от каких то его движений, то вы не сможете быть счастливой с этим человеком.

Так будет всегда

Первая реакция женщины, когда она ощущает свои тайные чувства - изменить внешние условия, партнера, чтобы убежать от боли, чувства одиночества. Обычно она пытается объяснить мужчине, что в его поведении раздражает ее, делает больно. Женщина пускается в долгие монологи, пытаясь объяснить тонкое устройство своей души.

Но все это делается в надежде повлиять на партнера, убедить его вести себя по другому. Она обвиняет его в своих страданиях и искренно считает, что он должен заботиться о её настроении. Но это ложный способ решить проблемы, и он только обостряет ваши страдания. Просто скажите себе волшебную фразу: "Так будет всегда!!!" Поверьте в неё и потом уже решайте, что вам делать.

Для ощущения счастья вы пытаетесь изменить своего партнера - человека с устоявшимися привычками, собственным характером, своим набором “хороших” и “плохих” качеств. Какое-то время будет казаться, что вам даже удается подстраивать его под себя. Но если вы не проанализируете свое поведение и поступки, не попытаетесь исцелить свою душу - вы всю жизнь будете страдать от душевной боли.

Уроки судьбы, которые не удается усвоить с первых попыток, периодически будут давать вам перерыв. Но до тех пор, пока вы не поймете их суть, они будут повторяться.

Расставаясь с мужчиной, вы отказываетесь от возможности усвоить урок, “прогуливая” его. Вы можете бежать от проблемы, посвящая большую часть своих сил работе, друзьям, своим близким, хобби, детям, заедать чувство боли и тревоги сладостями, запивать алкоголем, пытаться постоянно быть в окружении людей, дабы отвлечься от назойливых мыслей…

Но вы всего лишь прячетесь от сокрытых в бессознательном чувств, боясь остаться с ними наедине и посмотреть им в глаза. Вы не можете себе позволить вообще дать этой боли шанс на существование. Пространство ребёнка не способно вместить боль и пережить её. Поэтому она вытесняется, а взрослый из за непереносимости выплескивает боль, преобразившуюся в ярость на близкого человека.

Вы можете увеличить пространство внутри себя, если займетесь своим духовным ростом. Занимаясь расширением своего внутреннего мира вы осознаете - какой бы огромной ни была боль, ее можно пережить. И тогда она больше не повторится.

Что еще происходит в отношениях

Постепенно отношения развиваются, и в женщине просыпается голод - она не может насытиться той любовью, которую получает. Так формируется зависимость от мужчины и отношений. Женщина все острее чувствует потребность в постоянном доказательстве любви к ней: внимании, заботе, нежности и ласке.

Еще одна женская потребность - стать единственным смыслом в жизни своего мужчины. И что в итоге мы получаем? Внешне взрослая, интересная, успешная женщина становится капризным ненастным ребенком, аппетиты которого невозможно удовлетворить.опубликовано econet.ru.

Автор Ирина Гаврилова Демпси

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