Ускользающее уважение

Уважение - это такой внутренний отклик, чувство. Не стоит его путать с правилом, обязанностью. Уважение - это хорошо. Но ценности людей, от которых требуется уважение, не всегда совпадают с теми или тем, кому или чему уважение требуется. Призывают уважать, когда нет других аргументов, чтобы добиться желаемого поведения.

Уважение, это такое понятие, значение которого неочевидно. Все знают, что такое ревность или страх. Если попросить объяснить уважение, то будет заминка, во всяком случае, я это наблюдал не раз. Можно уважать личность, точнее, какие-то ее качества, смелость или терпение. Можно уважать заслуги или достижения. Это чувство не требует действия, это, скорее, элемент в картине мира человека.

Понятие уважения

Кто-то уважает, а кто-то – нет. В определении уважения ключевым является признание ценности объекта уважения. "Я уважаю этого человека за его талант и достижения", стало быть, то, что он делает для меня ценно. "Я уважаю его возраст" – я тоже хочу прожить много лет. Однако, оценка, вещь субъективная, для одного ценность, а для другого – наоборот. Один уважает заслуженного ученого, а другой преступного авторитета. Все упирается в приоритеты конкретного человека.

Уважение, это внутренний отклик, чувство. Его часто путают с распоряжением, правилом. Школьные сочинения отражают процесс обучения и воспитания. Во всех на эту тему говорится об уважении к старшим. Нужно уступать место, куда же без этого, всячески помогать. Отсюда следует, что уважение заключается в помощи.

Ребенок до определенного возраста некритично воспринимает информацию. Когда ему говорят, что старших нужно уважать, то это примерно так же, как: дядю надо боятся или совсем нелепое: зимой надо мерзнуть. Возникает противоречие между "надо" и собственными чувствами, которые могут быть совсем другими. Помогать и уступать нужно, это правила поведения, а чувство к старушке совсем не уважение, а жалость, и не холодно, даже в мороз. Получается, что своим чувствам не стоит верить, потому, что они неправильные.

Сразу вспоминается иллюстрация А.С. Пушкина на эту тему: "Мой дядя самых честных правил... Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог". А дальше реальные чувства: "Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, Не отходя ни шагу прочь!"

Уважения хочется всем. Вот, классическое застольное: "Ты меня уважаешь?", семейное: "Он совсем не уважает мой труд по дому", начальственно-чиновное "мнение начальника нужно уважать и выполнять", обиженно-родительское: "Мой ребенок меня ни во что не ставит, где уважение к родителю", даже неодушевленные государственные символы требуют уважения, я уже не говорю о чувствах верующих и правоохранительных органах.

И все бы ничего, только вот, ценности людей, от которых требуется уважение, не всегда совпадают с теми или тем, кому или чему уважение требуется. Призывают уважать, когда нет других аргументов, чтобы добиться желаемого поведения. Такой призыв, по сути, манипуляция, и она приводит к противоположному результату, потому, что попытки манипулирования, когда они осознаются, вызывают протест. Осознание случается не всегда, особенно, если личность еще не сформирована. Давайте по порядку.

Уважение к человеку

Любое общество или группа организованно на принципах, с которыми согласны большинство. Но жизнь многообразна, и все не согласуешь. Кто-то всегда хотел влезть без очереди, когда они были, теперь дефицита нет, но менталитет изменяется с трудом. Неуважение к другим особенно заметно на дороге. Перестроения, подрезки, толкотня. Так ездят люди, которым нужно доказать себе и другим, что они в порядке. Ошибкой было бы включаться в эту игру. Они мучаются собственными комплексами. Они еще не дозрели до уважения. Нельзя уважать себя и не уважать другого. Это как с эмоциями, не получится испытывать их выборочно. Человеку, который старается унизить другого, поставить в неловкое положение, плохо. У него внутри пожар, надо срочно тушить. У него нет уважения к себе, для него не ценно достоинство другого. Не принимайте на свой счет, когда с вами пытаются так разговаривать, это от бессилия. Чем лучше развита личность, тем больше у нее объектов уважения, тем больше для этого человека ценного, тем больше его уважают.

Семья

Любовь без признания и принятия невозможна, и ценности другого надо разделять, хотя бы частично, или просто принять эти различия, если можешь с ними сосуществовать. Вот тут и появляется уважение, которое, суть, признание границ, своих и партнера. В созависимых отношениях уважения нет, там и границ нет. В них может быть жалость или привычка, но всегда конфликты, раздражение и тревога. На стадии влюбленности страсть может смести все вихрем эмоций, но в длительных партнерских отношениях без уважения не обойтись.

Само это понятие предполагает взрослость, автономность. Э Берн в терминах трансактного анализа говорит, что коммуникация уважения возможна только как взрослый-взрослый. Его в отношениях не хватает, потому, психологически взрослые не все, даже если у них собственные дети, которые тоже от этого страдают. висимых отношениях уважения нет, там и границ нет. В них может быть жалость или привычка, но всегда конфликты, раздражение и тревога. На стадии влюбленности страсть может смести все вихрем эмоций, но в длительных партнерских отношениях без уважения не обойтись.

Само это понятие предполагает взрослость, автономность. Э Берн в терминах трансактного анализа говорит, что коммуникация уважения возможна только как взрослый-взрослый. Его в отношениях не хватает, потому, психологически взрослые не все, даже если у них собственные дети, которые тоже от этого страдают.

Ребенок и родитель

Многие родители искренне уверены, что ребенок должен их уважать просто по определению. В некоторых культурах, особенно восточных, это основа воспитания. Там больше регламентаций и ограничений, чем в европейской. В основном, это касается правил поведения. Но уважение, это отношение, его не сформируешь распоряжением. Оно воспитывается личным примером.

Если родитель уважает растущие границы подростка, признает и принимает его чувства и право на решения, то ребенок учится уважению. Нужно добиваться выполнения требований. Родитель несет ответственность, но бесполезно требовать уважения, это внутреннее, оно появляется как отклик на отношение и поступки родителей. У подростка формируется взгляд на мир из семьи и растущего круга его общения.

Ребенок рано или поздно начнет оценивать родителей, их честность по отношению к себе. Родитель не может это контролировать, ему придется завоевывать право быть для подростка авторитетом, иначе уважения не будет. Способность уважать другого развивается по мере взросления, ближе к совершеннолетию. Только тогда он по-настоящему начинает осознавать себя.

Уважать себя

В самоуважении нет ничего, что принципиально отличалось бы от взаимного уважения. Оно предполагает внутренний диалог. Понимать свои желания, ценности, личные границы, поступать по отношению к себе так, чтобы не предавать принципы и убеждения. От себя, как известно, не убежишь, предательство нарушает целостность. А это может быть больно. Уважать себя, это заботится о своем теле, которое всегда подскажет, что ему надо, это прислушиваться к чувствам. Говоря обобщенно, это выделять себя, как фигуру из фона, заметить и выслушать.

Уважение общественных институтов

Это легко, надо просто соблюдать закон, иначе накажут. Правда, между "соблюдать" и "уважать" все-таки есть разница. Уважать, это соблюдать сознательно, потому, что не противоречит ценностям. Но у нас необходимость соблюдать чаще продиктована страхом. Великий русский ученый И.П. Павлов показал, что положительное подкрепление надежнее отрицательного. Так вот, уважение, это сформированное положительное подкрепление. С этим у нас плохо, видимо, потому, что люди во властных структурах воспитывались в основном подкреплением отрицательным и теперь распространяют этот свой опыт повсеместно.

Уважение к миру

Нет ничего застывшего, система ценностей человека меняется, он делает открытия и совершает ошибки. То, что раньше заслуживало уважения, сегодня безразлично. Ошибки надо признавать и прощать, в том числе и свои. Уважения заслуживает развитие, действие, движение, а не просто слова. Оно нужно людям, чтобы разобраться с собой, найти принципы и твердую почву. Мир вокруг нас дает возможность им наслаждаться, это ли не величайшая ценность? Если мы не научимся жить с ним в гармонии, мы уничтожим его и себя, так что, давайте воспитывать в себе уважение.опубликовано econet

Автор Евгений Чвалун

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