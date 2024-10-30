Уйти по-английски

Любые отношения развиваются по общей схеме: зарождение - расцвет (возможно, с кризисами) - упадок. В развитии отношений играют роль множество объективных и субъективных факторов. Но каждое взаимодействие важно заканчивать правильно.

Так или иначе, межличностные отношения имеют свои этапы развития: возникновение / рождение, их жизнь / взросление (и непременно кризисы ровно как и кризисы взросления человека) / зрелость или иногда смерть.

О незавершенных отношениях, психосоматике и не только

Идею статьи преподнес мой близкий друг, рассказав о своих отношениях с товарищем детства: де-юро- отношения завершились в одностороннем порядке; де-факто- мой друг до сих пор не понимает причину разрыва и переживает, почему было именно так (его друг более не выходил на связь, игнорируя все попытки контакта, хотя от общих знакомых известно, что он жив и здоров).

Это один из многочисленных примеров. Также существуют незавершенные мужско-женские, детско-родительские отношения, отношения в бизнесе или те же клиент-терапевтические альянсы (когда клиент уходит навсегда, не сообщая об этом).

Похожий механизм (как не парадоксально) существует и в теме работе с долгами: ваш друг берет у вас определенную сумму и не возвращает, обещая, что “еще чуть-чуть и все будет” / ваш клиент обещает оплатить сессию: ” Буквально пару дней и смогу перевести деньги ”, медля с оплатой и т.д.

Мой старший коллега, врач-остеопат, рассказал следующую историю: “ В начале своей практики я очень переживал, что пациенты не дают о себе знать (как они себя чувствуют и какая динамика наблюдается), я очень нервничал. А потом понял, что они - взрослые люди, которые могут самостоятельно оценить состояние собственного здоровья и при необходимости обратиться за помощью. Забавно, что в течение следующей недели многие из моих пациентов отзвонились (отписались) с пожеланием продолжить работу.”

И, да, такие отношения могут быть причиной возникновения психосоматических и (в длительном периоде незавершенности) патологических симптомов.

Я не хочу вдаваться в трансперсональный аспект этих вопросов и сказала бы единственное, что на каком-то глубинном уровне таким вот “незавершенным гештальтом ” мы питаем вторую сторону определенной энергией: своим вниманием, чувствами относительно этой незавершенности, мыслями “почему все произошло именно так? ”(как также сказал мой коллега: “ А на дверях ада должно быть написано <<ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ПО-ДРУГОМУ!>>”).

Мысли могут быть как осознаваемыми, так и нет, и именно они забирает много физической и психической энергии, и…является источником энергии для вашего партнера. Я не смогу привести статистику или предоставить научную доказательную базу, но часто встречала именно такие ситуации в работе и жизни. Другими словами, вы являетесь донором, а ваш партнер- реципиентом, для которого не выгодно выяснять причины ухода из отношений, завершая их в обоюдно, или отдавать долг.

Что делать?

Ответ первый, теоретический - завершить “гештальт”, признав, что так случилось, и продолжения отношений не будет (как бы этого не хотелось), пережить горе и злость, и, наконец-то, отпустить, двигаясь дальше.

Ответ второй, практический:

Шаг 1. Вспомните человека, отношения с которым не завершены. Прислушайтесь к физическим и эмоциональным ощущениям, что с ними: есть ли какой-то дискомфорт в теле?

Шаг 2. Не торопясь и очень деликатно прислушиваясь к себе, представьте, что образ этого человека растворяется в пространстве, исчезая в итоге.

Шаг 3. Что происходит с вами? (Возможно, физически или эмоционально вы будете ощущать пустоту. Не бойтесь этого: пустота возникает в промежутке между уходом одного чувства/состояния и возникновением другого. Пустота- необходимая пауза).

Шаг 4. Обратите внимание на телесные ощущения и эмоциональный фон. Что там изменилось / не изменилось (степень выраженности симптома, чувств, общего восприятия реальности)?

“ Цена свободы не бывает малой” (Л.Петриди), но цель явно стоит затраченных средств и полученного опыта: могу предположить, что после таких “незавершенных отношений” появляется определенный навык чувствования перспективы таких отношений, понимание границ и заботы о себе, а также ощущения баланса “брать и давать”.опубликовано econet

Автор Ольга Вербицкая

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