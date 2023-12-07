В чем Смысл Прощения?

Простить бывает очень трудно. Но это стоит сделать хотя бы для своего душевного покоя и возможности двигаться дальше. Ведь обиды постоянно заставляют нас оглядываться назад, вновь и вновь переживать травмирующие события. Простить - значит отпустить и забыть...

Прощение – не просто слово или действие. Когда человек прощает быстро, все может остаться непрощённым. А что отказывается простить - подтачивает его исподволь. Прощение – сложная задача (не всем по силам), оно несет в себе огромный смысл, заключает цикл страдания и помогает определиться, каким именно содержанием наполнить данный печальный опыт, и отпустить. Такое вот освобождение возможно лишь благодаря прощению.

Значение прощения

Человек перенес душевную травму (предательство, обиду, оскорбление), тяжело переживал. И только прощение дает возможность двигаться вперёд, не зацикливаться на собранном в душе негативе. Без прощения можно надолго застрять в болоте отрицательных переживаний.

Прощение созидательно. Нивелируя горькие чувства, оно служит противоядием для души. Прощая кого-то (и даже самих себя), личность освобождается от бремени и может вздохнуть свободно.

Чем тяжелее нанесенная обида, тем сложнее дается прощение. Когда эмоции поутихнут и можно будет трезво оценить создавшуюся ситуацию, человек становится более отстраненным. Он дистанцируется от обидчика. И простив его, предает забвению.

После этого в его душе воцаряются мир и покой. Человек на пути к исцелению от нанесенной травмы.

Случается так, что простив, мы вынуждены и далее общаться с тем, кто обидел нас. Вроде все наладилось. Отношения вернулись в нормальное русло. Вы простили. Но есть одна вещь, от которой нельзя отмахнуться: вы стали совсем другим человеком. Пройдя через трансформацию прощения, ваше сознание и ваша душа изменились и никогда не станут прежними. Отрицательный опыт всегда накладывает отпечаток. И теперь вы знаете, что некоторые представители рода человеческого способны на многое.

Но простили не ради него, обидчика (предателя, хама). Простили ради себя, своего душевного покоя, своей целостности.

Вы с легкостью продолжите свой жизненный путь. А тот, другой, возможно, будет до конца своих дней терзаться угрызениями совести из-за того, что поступил с вами недостойно.опубликовано econet

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