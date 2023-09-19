Для счастья и для лёгкости не нужны специальные обстоятельства. Счастье и лёгкость – это то, что доступно прямо сейчас в любых, даже самых неудобных, но всегда ваших, уникальных обстоятельствах. Именно здесь доступно счастье, точнее – оно может раскрыться, ещё точнее – вы можете научиться его замечать, видеть. И всему этому необходимо учиться.

Да, всё очень просто. Во всём, буквально во всём чего бы вы ни делали, в каких бы ситуациях не находились, с какими бы обстоятельствами не столкнулись и чтобы ни случилось в вашей жизни, вам должно быть легко. Именно так проживает жизнь здоровая, психологически зрелая личность.

Счастье и лёгкость – то, что доступно прямо сейчас

Это не значит что вы не устаёте, это не значит, что от вас перестают требоваться усилия, это не значит, что вы не ошибаетесь и это не значит, что вы перестаёте встречать в жизни острые ситуации и трудности. Лёгкость (она же для меня синоним счастья) – всего этого не исключает.

Тащите ли вы мешок с картошкой в гору, работаете ли по 12 часов на самой обыкновенной работе, просыпаетесь ли 10 раз за ночь, чтобы проверить всё ли в порядке у вашего месячного малыша, высыпаетесь ли вы или нет, творческая ли у вас работа или нет – вам должно быть легко.

Сейчас я скажу простую и банальную, но довольно крамольную мысль:

Счастье – это ваша суть. В тот момент когда любое несчастье, тревога, страдание – это ваша дурная, наученная привычка. Чтобы привычка поменялась, от вас потребуется усердие и труд. Вам придётся переобучаться.

И хороший помощник здесь может оказаться как нельзя кстати.

Так проживает жизнь здоровая от неврозов личность – легко. Устаёте ли вы или нет, полны ли сил или нуждаетесь в отдыхе – вам буквально всюду легко, уютно и радостно. Именно это я подразумеваю под словом счастье.

Это далеко не то, что подразумевают под этим словом многие. Обычно, под счастьем человек имеет ввиду определённые события, вполне определённые обстоятельства, те обстоятельства, в которых человек умеет чувствовать себя легко и радостно. И будучи привязанным к таким обстоятельствам, человек их ищет, тянется к ним, избегая тех граней жизни, в которых счастливо себя ощущать пока не умеет.

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Такое проживание жизни я не могу назвать лёгким, не смотря на то, что так живёт большинство – это не легко. Я не считаю привязанность к обстоятельствам и людям чем-то неправильным, это не ошибка жизни. Это часть жизни, определённый её этап, устав от которого, вы можете прорваться «за эту грань», туда, где ваше счастье окажется размером гораздо больше, чем вы когда-либо это могли себе представить.

Здоровая от неврозов личность – это личность прекратившая от жизни бежать, готовая встретиться с любыми обстоятельствами жизни смело, лицом к лицу.

Для счастья и для лёгкости не нужны специальные обстоятельства. Счастье и лёгкость – это то, что доступно прямо сейчас в любых, даже самых неудобных, но всегда ваших, уникальных обстоятельствах. Именно здесь доступно счастье, точнее – оно может раскрыться, ещё точнее – вы можете научиться его замечать, видеть.

И всему этому необходимо учиться. Всё это требует вашего внимания и труда. Вам придётся потрудиться, чтобы научиться ощущать себя легко и счастливо, не смотря на то, что это доступно в любое мгновение и в любых обстоятельствах каждому – вам придётся потрудиться, чтобы это обнаружить. Таковы правила игры, и их не я придумал.

Хотите быть несчастными, грустными, расстроенными, страдающими – это тоже доступно в любых обстоятельствах и для каждого в любое мгновение. Вы можете начать ощущать себя печально, тоскливо, тревожно, безнадёжно, депрессивно. Это возможно, вы можете смотреть на жизнь именно так.

Но, в то же самое мгновение, вы можете быть совершенно открыты жизни, легки и беззаботны. Это тоже доступно в любое мгновение вне зависимости от условий, в которых вы находитесь и от ваших обстоятельств. Как бы трудно вам в это не было поверить – но это именно так.

Если разглядеть лёгкость и счастье у вас прямо сейчас не получается, в этом вам обязательно поможет сама жизнь: теми людьми, что рядом с вами, теми ощущениями, что у вас есть и возможностью обратиться к специалисту. Но шаг навстречу любой возможности сделать необходимо вам самим.

С другой стороны, если вам хочется доказать себе, мне и миру, что в ваших обстоятельствах быть счастливо и легко невозможно – эту возможность отобрать у вас мне не под силу, я готов с вами согласиться: для вас, быть может, это невозможно, но только при условии, что вы в этом уверены.опубликовано econet

Автор Анатолий Токарский

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