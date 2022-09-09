Ваши дети – не дети вам

Ребенок приходит, чтобы идти своей дорогой, и задача родителей не навязать ему собственные перроны, билеты и пути...

Эту семью знаю давно. Периодически пересекаемся в цирке, обувном, концерт-холле. Они поженились студентами по большой любви. Вот только цели оказались разными. Парень мечтал о карьере, она – о детях.

Наши дети нам не принадлежат

Поэтому каждый занялся своим делом: мужчина мотался в Польшу за тканями и торговал на рынке в отделе штор, а она воспитывала дочку. Затем супруг окреп, осмелел, разжился на магазин, со временем выросший в двухэтажный салон, а жена приучила ребенка к горшку, объяснила «право-лево» и «синий-красный». Сопровождала в школу и на десяток кружков.

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Вскоре девочку отправили в Англию, и образовалась пустота Волопаса. Женщина почувствовала себя ненужной и в 35 родила второго. Через год мальчонка отправится на обучение в город большого яблока, а ей стукнет пятьдесят. Третьего уже не родишь, у мужа – сеть салонов по Украине, а у нее ничего. Только школьные рисунки и воспоминания.

Наши дети нам не принадлежат. Они пришли пообедать, выпить несколько цистерн молока, сносить сто пар обуви, расколотить не один сервиз, вырасти из штанов, обзавестись бородой, дорасти до бюстгальтера, баса, совершеннолетия. Научить нас фотошопу и общению в Telegram. Шить костюмы Короля австрийского. Печь печенье «Губка Боб». Держать слово и сдерживать крик. Соблюдать спокойствие и дистанцию. Ладить с мужем, свекровью и котом.

Убедившись, что уроки выучены назубок, они уходят, а мы остаемся. Поседевшие, повзрослевшие, осиротевшие. Конечно, наследники еще не единожды забегут на чай, поздравить маму с именинами, а папу с Днем отца, но не останутся навсегда.

Вот почему опасно растворяться в них без остатка. Закрывать с их помощью брешь в отношениях с мужем. Заполнять подгузниками или «домами талантов», собственные пустоты. Рожать, чтобы наконец-то отдохнуть от опостылевшей работы и побыть в декрете. Бесспорно – дети важнейшая часть жизни, но не вся жизнь, поэтому параллельно должно идти получение второго высшего, открытие цветочного бутика, путешествия по Африке и исследования влияния луны на живые организмы.

Однажды, будучи беременной, увидела странный сон. Передо мной сидела моя дочка и говорила примерно следующее: «Не срастайся со мной, ибо все равно оторвусь. Я выбрала твое тело, чтобы войти в мир, а вас, как пару, чтобы получить базу и старт. В свою очередь обязуюсь помочь подняться над собой. Над суетой. Над землей». Жестко? Возможно. Зато честно.

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Мудрость гласит: «Ребенок – гость в твоем доме. Накорми, выучи и отпусти». Кроме того, он самый крутой учитель и спутник, а не раб, должник или «крепостной», и не обязан иметь наши параметры и стандарты. Думать нашими мыслями. Учиться в угодных университетах, выходить замуж в белом и вообще выходить замуж. Ребенок приходит, чтобы идти своей дорогой, и задача родителей не навязать ему собственные перроны, билеты и пути.опубликовано econet.ru.

© Ирина Говоруха

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